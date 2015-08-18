Главы ведомств юстиции стран ШОС встретятся в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня делегация во главе с министром юстиции Узбекистана Музрафом Икрамовым отправилась с визитом в Таджикистан, где в этот день в Душанбе состоится 3-е Совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Совещание будет посвящено обсуждению перспектив дальнейшего развития взаимодействия стран-участниц ШОС в сфере нормотворчества, обеспечения верховенства права и укрепления сотрудничества между министерствами юстиции по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам совещания будет принято Совместное заявление и подписано Соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции государств-членов ШОС, сообщает МИД Узбекистана.

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