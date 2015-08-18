Посол Пакистана посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/.

18 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Риаз Хусаин Бухари нанес визит в Министерство иностранных дел Узбекистана, где состоялось обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной проблематики.

Предыдущий визит главы пакистанской дипмиссии в МИД Узбекистана состоялся 21 мая. Тогда в ходе переговоров был произведен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в которой Пакистан представлен в качестве страны-наблюдателя.

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