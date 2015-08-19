Узбекская сборная по дзюдо отправляется в Казахстан на чемпионат мира

ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/.

Сборная Узбекистана по дзюдо в составе Шарафиддина Лутфиллаева, Диербека Уразбаева, Ришода Собирова, Шарофиддина Болтаева, Мирали Шарипова, Яхъе Имамова, Шерали Жураева, Рамзиддина Саидова, Абдуллы Тангриева, Достонжона Холикулова, Шахзодбека Собирова, Эркина Дониерова, Соиба Курбанова, Гульнозы Матниязовой, Нодиры Гуловой, Мукаддас Кубеевой, Мухайо Ибрагимовой и Санеаим Эркинбаевой отправляется в столицу Казахстана, Астану, где с 24 по 30 августа состоится 30-й чемпионат мира по данному виду единоборств.

Национальная будет представлена во всех 7 мужских весовых категориях и в 5 (из 7) женских индивидуального турнира и у мужчин в состязаниях "стенка на стенку".

Предстоящий чемпионат является рейтинговым турниром на пути к участию в Олимпийских играх 2016 года, которые пройдут в Рио-де-Жанейро.

УЗИНФОРМ