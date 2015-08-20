Посол Соединенного Королевства отбывает из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/.

20 августа завершающий работу в качестве главы дипломатической миссии Великобритании в Ташкенте Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джордж Эдгар был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-британского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, подведены достижения межгосударственного диалога за годы пребывания Дж.Эдгара на посту (он был аккредитован в Узбекистане в начале сентября 2012 года, сменив в этой должности Руперта Джоя).

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