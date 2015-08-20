В Ашхабаде прошло заседание узбекско-туркменской межправкомиссии

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/.

19 августа в Ашхабаде прошло 11-е заседание совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с министром внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльером Ганиевым.

Повестка дня заседания включала в себя обсуждение практических аспектов развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта и связи, науки, образования, культуры и других.

По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол.

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