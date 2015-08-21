Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Китая провели очередной раунд политконсультаций

Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Китая провели очередной раунд политконсультаций21.08.2015 18:22
НОВОСТИ В МИРЕ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/.
21 августа в столице КНР, Пекине, завершился очередной раунд консультаций между делегациями министерств иностранных дел Узбекистана и Китайской Народной Республики.
В течение 3 дней сторонами была проведена инвентаризация межгосударственной договорно-правовой базы сотрудничества, состоялся обмен мнениями по проектам двусторонних документов, а также были обсуждены перспективы развития и расширения правовой основы взаимодействия, сообщает МИД Узбекистана.
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