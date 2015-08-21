



Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Китая провели очередной раунд политконсультаций



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа в столице КНР, Пекине, завершился очередной раунд консультаций между делегациями министерств иностранных дел Узбекистана и Китайской Народной Республики. В течение 3 дней сторонами была проведена инвентаризация межгосударственной договорно-правовой базы сотрудничества, состоялся обмен мнениями по проектам двусторонних документов, а также были обсуждены перспективы развития и расширения правовой основы взаимодействия, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи