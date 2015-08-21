Наманган становится городом фонтанов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. К очередной годовщине независимости Узбекистана пейзаж Намангана пополнился фонтаном в сквере Конституции. Особенно эффектно это сооружение смотрится в вечернее время, когда струи воды расцвечиваются в разные цвета.

Этот объект, который, безусловно, станет одной из главных достопримечательностей Намангана, был построен с применением самых современных технологий Турции, Китая, Южной Кореи. Вода взлетает на высоту 18 метров, создавая столь радующую горожан прохладу в жаркие летние дни.

На возведение чуда техники городское управление благоустройства потратило 450 миллионов сумов. Но зато город стал еще красивее, более удобным для его жителей и гостей.

На открытии нового фонтана во вторник выступил хоким области, член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов. Он особо подчеркнул, что за годы независимости Наманган становится все более красивым и современным городом, здесь возводятся новые жилые дома, объекты быта, делается все для удобства горожан.

Праздничный вечер продолжили мастера искусств области. Так, Азиза Ниезметова исполнила знаменитую песни "Наманганские яблоки", народный хофиз Узбекистана Ильхом Иброхимов прочитал стихи о Родине, поднявшие всем настроение.

В мероприятии участвовали также заместители хокима области Хабибулло Маткаримов, Манзурахон Азизова, хоким города Намангана Баходир Бекходжаев.

Всего на территории Намангана действует около 60 фонтанов. А теперь их стало еще на 2 больше. Быть может, уже скоро Наманган официально можно будет назвать городом фонтанов.

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