В Намангане прошел чемпионат Узбекистана по борьбе на песке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Свыше 200 спортсменов соревновались в чемпионате Узбекистана по борьбе на песке среди юношей и девушек 16 – 17 лет, завершившемся на этой неделе в кишлаке Заркент Янгикурганского района.

Состязания посланцев из Каракалпакстана, Ташкента и всех областей Республики проходили в 20 весовых категориях. Они были организованы Министерством по делам культуры и спорта.

Сборная Наманганской области выступила достаточно успешно. Подопечные тренера Мухаббат Кошевой выиграли 2 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых медалей. Чемпионами страны стали наши земляки Сарвиноз Ортикалиева, Наргиза Абдулатипова.

В других весовых категориях победителями стали Мохинур Нумонова и Саидаббос Бобонов (Сурхандарьинская область), Комила Нурова и Озод Панжиев (Бухарская область), Саломат Ирисова и Курбонали Сафаров (Навоийская область), Шохиста Анорова (Джизакская область), Асрор Абдулхомидов и Азиз Юнусов (Ферганская область) и Эркин Козоков (Самаркандская область).

Надо сказать, что в последнее время "пляжные" виды спорта становятся популярными. По пляжному футболу, волейболу, гандболу проводятся чемпионаты мира, некоторые виды попали программу Олимпийских игр.

Борьба также идет в общем русле, соревнования по пляжной борьбе включены в программу Азиатских игр.

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