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Упадет ли минарет медресе Улугбека?
21.08.2015 12:03

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Памятники архитектуры можно сохранить от разрушения во время землетрясений, если использовать новейшие технологии. Подобные работы ведет наш соотечественник – профессор Университета Беркли (штат Калифорния, США) Шахзод Тахиров.

– Метод лазерного сканирования и построения по полученному облаку точек математической модели древних сооружений позволяет рассчитать, как "переживет" оно подземные толчки, в каких местах нужно укрепить стены и прочее, – рассказал доктор Тахиров журналистам Узбекистана на встрече в посольстве США во вторник.

Точнейшие методы позволили выявить, что минарет медресе Улугбека в Самарканде "падает". "Это наша Пизанская башня", – улыбнувшись, заметил доктор Тахиров. Отклонение от вертикали небольшое – примерно 4,6 %.

Пока еще неясна динамика явления: во время работ по гранту в октябре 2013 года мы получили математическую модель. В этот приезд на минарете установили специальные метки. Через некоторое время, пару лет, можно будет увидеть, на какое расстояние они сместятся. Тогда можно будет оценить перспективы "падения" и дать рекомендации по предотвращению дальнейшего наклона минарета. Этот вопрос назревал давно. Как известно, знаменитый инженер Шухов еще в 30-х годах сумел выровнять одну из башен на площади Регистан. Это ему вполне удалось, но проблема остается актуальной и для других объектов исторического наследия.

Группа ученых провела исследования, рассчитав, как будет вести себя минарет во время землетрясения. Для этого, по словам доктора Тахирова, определили частоту собственных колебаний и "наложили" на них частоту разных типов землетрясений. Оказалось, что значительно большую опасность для этого минарета представляют глубокофокусные землетрясения, очаг которых находится на глубине 600 – 700 км. Частота колебаний при них составляет примерно 1 герц, а частота собственных колебаний – 0,88 герца. Совпадение частот может привести к появлению резонанса и, как следствие, разрушению.

"Аналогичные математические модели были построены и для других сооружений площади Регистан в Самарканде. Удалось узнать точную геометрическую форму купола над северным входом в медресе Шердор. Она довольно существенно отличается от идеально симметричной", – рассказал Шахзод Тахиров.

Дополнительную информацию о минарете медресе Улугбека ученые получили, взяв образцы кирпичей. Это позволило узнать механические свойства материала, из которого она была построена.

Лаборатория, в которой он работает, занимается не только математическим моделированием, но и проводит эксперименты, устраивая искусственные землетрясения. Этот метод позволяет определить пределы прочности и чувствительность, например, компонентов больших трансформаторов электростанций.

"Современные методы, конечно, хороши, но очень дороги. Подобное исследование одного сооружения – от 200 тысяч до миллиона долларов. Финансируют их обычно крупные спонсоры – Всемирный банк, ЮНЕСКО", – говорит доктор Тахиров.

"Мы хотим показать, что у нас существует проблемы, у нас есть возможность ее разрешить по последнему слову науки. Мы провели переговоры в Министерстве по делам культуры и спорта, Госкомархитектуры. Они проявили заинтересованность в работе с нами", – отметил ученый.

Его группа сделала историческую съемку обсерватории Улугбека. Как известно, купол частично разрушен, но этот метод позволяет построить облако точек для трехмерной модели купола, как если бы он был целым и невредимым. Полученные данные помогут восстановить этот уникальный исторический и научный объект.

"В Шахрисабзе мы сканировали мечеть Кок-Гумбаз, дворец Ак-сарай и еще одну мечеть, у которой наклонялась стена, везде поставили метки. В дальнейшем планируем провести полный расчет Ак-сарая, потом дать рекомендации по его сохранению и восстановлению в первоначальном виде", – добавил доктор Тахиров.

Он отметил и то, что в США предусмотрены серьезные меры для обеспечения качества и сейсмоустойчивости зданий. В отличие от Узбекистана, где контроль за качеством строительных работ осуществляет инспекция Госархстройнадзора (ГАСН), там этим занимаются частные экспертные компании. Да и объемы СНиПов здесь значительно больше, что позволяет предусмотреть многие нюансы.

УЗИНФОРМ

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