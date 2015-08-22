В Намангане состязались юные дзюдоисты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. На днях в ДЮСШ "Баркамол авлод" Намангана прошли соревнования по дзюдо, посвященные Дню независимости Узбекистана. В них участвовало около 200 мальчиков и девочек 2003 – 2007 годов рождения в весовых категориях от 19 до 50 кг.

Свое мастерство помимо хозяев соревнований демонстрировали воспитанники школы высшего спортивного мастерства, ДЮСШОР № 3 "Пахлавон" и других.

"Подобные соревнования проводятся каждые три месяца. Ребята показали, чему научились за время летних каникул, почувствовали, что значит дух соперничества, бурная поддержка болельщиков, поняли, в чем их слабые и сильные стороны. Это, несомненно, поможет им в их дальнейших тренировках, вырабатывает силу воли и чувство ответственности", – рассказывает главный судья этого турнира, тренер по дзюдо спортшколы "Баркамол авлод" Эльвина Ишлаева.

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