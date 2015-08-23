В чартакском колледже выпускниками вручили водительские права

В чартакском колледже выпускниками вручили водительские права23.08.2015 10:44
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/.
Впервые в истории 35 выпускников Чартакского колледжа бытового обслуживания помимо дипломов о получении среднеспециального образования получили и удостоверения на право управления автомобилями категорий "В" и "С".
"Мы давно собирались наладить подготовку водителей легковых и грузовых автомобилей и подготовились к этому делу основательно", – говорит преподаватель спецпредмета Махмуджон Парпиев.
Учебные классы здесь оснащены современными автомобильными тренажерами, которые при содействии Республиканского центра среднеспециального профессионального образования поступили из Южной Кореи.
С ребятами работают опытные преподаватели Икромжон Йулдошев, Иброхим Муродов, Расулжон Пулатов и др. Благодаря этому выпускники уверенно сдают теоретический и практический экзамены в УБДД и могут работать самостоятельно.
Возможность получить среднеспециальное образование и профессиональное удостоверение на право управления автомобилями категорий "В" и "С" позитивно отразится на имидже колледжа и позволит привлечь новых студентов.
УЗИНФОРМ