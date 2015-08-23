Вечер поэзии в Ташкенте посвятили женщине

ТАШКЕНТ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/.

Сольную программу "Ваше Величество Женщина" представила на вечере поэзии актриса Молодежного театра "Лабирус" Юлия Хорохова.

Этот вечер состоялся в четверг, 20 августа, в Мангалочьем дворике Анны Ахматовой при Российском центре науки и культуры в Ташкенте.

В исполнении талантливой актрисы прозвучали стихотворения "Все начинается с любви" Роберта Рождественского и "Тьмою здесь все занавешано", монолог Татьяны Лариной из романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", монолог Ларисы Огудаловой по пьесе Александра Островского "Бесприданница", а также романс "Любовь – волшебная страна" из кинофильма "Жестокий романс".

Также в ходе вечера с авторскими стихами выступили поэты активисты клуба-музея Анны Ахматовой Гуарик Богдасарова, Александр Курышев, Олег Бордовский, Раиса Крапаней и другие.

Актриса Юлия Хорохова участвовала в спектаклях для детей и подростков на протяжении 15 лет, неоднократно была отмечена молодежными общественными организациями Узбекистана.

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