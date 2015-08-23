Выездная экспозиция музея в детском лагере

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/.

В четверг сотрудники наманганского Дома-музея памяти и почестей побывали в школе № 42 Нарынского района, где сейчас действует пришкольный лагерь детского отдыха.

Гости развернули здесь выездную выставку экспонатов времен войны: каски, котелки, танковые шлемофоны, макеты гранат, мин и другое снаряжение, а также книги, фотографии и другие материалы о героях-наманганцах.

Ребята с интересом рассматривали боевые реликвии и слушали рассказ директора Фариды Мирзамахмудовой о подвиге поколения победителей, которых с каждым годом остается все меньше и меньше.

"Ввиду капитального ремонта музей временно не работает, но сотрудники постоянно проводят различные мероприятия, систематически навещают ветеранов войны и трудового фронта, справляются об их здоровье и проблемах, проводятся и выездные выставки", – рассказывает экскурсовод Хандона Киргизалиева.

Так, недавно хранитель фондов Лола Расулова навестила ветерана войны О. Саидахмедова, который на фронте был санинструктором и спас жизни многих воинов.

УЗИНФОРМ