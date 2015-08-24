В Чусте реконструируется центральная больница

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/.

В здании центральной больницы Чустского района Наманганской области Узбекистана в рамках инвестиционной программы текущего года идут работы по капитальной реконструкции. Эти работы планируется завершить в три этапа.

Строители ведут работу с опережением графика. На сегодняшний день уже завершен первый этап строительно-ремонтных работ стоимостью 4 млрд. 350 млн. сумов. Выделенные средства освоены на 90 процентов.

Что касается качества, то тут претензий быть не должно: 70-местное здание родильного отделения, отделения патологий и терапии почти на 200 мест, лаборатория и административный комплекс полностью соответствуют мировым стандартам и вскоре смогут принять первых пациентов.

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