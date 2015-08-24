В Намангане завершился Кубок страны по стрельбе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/.

В пятницу в Намангане завершился финальный этап соревнований на Кубок Узбекистана по пулевой стрельбе, в котором приняли участие спортсмены со всех областей страны. победу в общекомандном зачете одержала сборная Андижанской области.

Менее удачно выступила сборная хозяев – воспитанники тренера Мухаббат Кондаковой заняли второе место, а представители Ташкентской области – третье.

В стрельбе из пневматической винтовки не знал себе равных самаркандец Умид Пардаев, второе, и третье места заняли Иззат Юсупов из Андижана, Сухроб Мирзажонов (Ташкентская область). Чуть-чуть им уступил наманганец Абдухалил Абдувахидов.

Лучшим пистолетчиком стал столичный спортсмен Дониер Мухаммаджонов, наманганцам Абдурашиду Худойбердиеву и Денису Дику достались второе и третье места.

Лучше всех в стрельбе из пневматической винтовки среди девушек показала себя Ангелина Себова из Намангана, которая значительно опередила своих соперников Марину Меркулову из Ферганы и Юлию Кондрашову (Андижан), дополнивших пьедестал.

Отлично отстрелялась из пистолета Муслима Йулдошева из Ферганы, немного уступили ей наманганка Махлиё Худойбердиева и Камила Равшанбекова (Кашкадарьинская область), оказавшиеся на втором и третьем местах.

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