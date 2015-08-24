Встреча с молодыми авторами прошла в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/.

В преддверии Дня независимости в Наманганской области побывала группа молодых авторов, произведения которых по инициативе Союза писателей Узбекистана изданы большим тиражом за счет государства. В течение минувшей недели гости знакомились с преобразованиями в регионе.

Визит начался с Янгикурганского района. В кишлаке Нанай гости увидели огромные перемены, коснувшиеся этого отдаленного кишлака, беседовали с жителями.

Группа во главе с народным поэтом Узбекистана, заместителем председателя Союза писателей Узбекистана по работе с молодежью Икболом Мирзо дала высокую оценку деятельности областного информационно-библиотечного центра, областного краеведческого музея, Молодежного центра и других духовно-просветительских учреждений.

Икбол Мирзо вручил помощнику хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржону Дедахонову и директору центра Мавлюде Журабаевой по экземпляру только что изданной новой книги Президента Узбекистана "Она юртимиз бахту икболи ва буюк келажаги йулида хизмат килиш – энг олий саодатдир", где содержится глубокий анализ пройденного страной за годы независимости прогрессивного пути, обозначены предстоящие стратегические и тактические задачи.

В состоявшемся затем поэтическом турнире, начатом гостями, активное участие приняли наманганские поэты и талантливые молодые авторы.

Красной строкой через выступления проходила тема: "Кем мы были и кем стали", а также такие актуальные вопросы, как суть великих свершений независимости и что необходимо делать для укрепления независимости.

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