Туркменский посол посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/.

24 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Шири Шириев нанес визит в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, где состоялось обсуждение итогов состоявшегося на минувшей неделе в Ашхабаде 11-го заседания совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.

Напомним, что 18-19 августа узбекская делегация во главе с руководителем МВЭСИТ Эльером Ганиевым приняла участие в заседании совместной комиссии, которое было посвящено практическим аспектам развития туркмено-узбекского сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта и логистики, науки, образования и культуры. Также в рамках визита были проведены встречи с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Р.Мередовым и заместителем председателя Кабинета Министров С.Сатлыковым, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

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