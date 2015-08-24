Узбекистан и Бразилия углубляют торгово-экономическое сотрудничество

Узбекистан и Бразилия углубляют торгово-экономическое сотрудничество24.08.2015 18:42
ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/.
Сегодня МИД Узбекистана сообщило о том, что 17 августа вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Федеративной Республики Бразилия об экономическом и торговом сотрудничестве, направленное на расширение торгово-экономических связей между двумя странами.
Согласно документу, между Узбекистаном и Бразилией будет введен режим наибольшего благоприятствования в отношении таможенных пошлин и налогов, который будет действовать при импорте и экспорте товаров между сторонами.
УЗИНФОРМ