



Узбекский лидер присвоил звания Героев страны ряду граждан



ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о присвоении звания "Ўзбекистон Қаҳрамони" ("Герой Узбекистана") и вручении медали "Олтин юлдуз" ("Золотая звезда") ряду граждан страны. Награждение приурочено к приближающемуся празднованию 24-й годовщины независимости Республики. В частности, в документе говорится: "За выдающиеся заслуги перед государством и народом в деле укрепления независимости нашей Родины, упрочения ее международного авторитета, успешного осуществления реформ, многолетний и самоотверженный труд в производственной и социальной сферах, а также за большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма и преданности идеям независимости присвоить звание "Ўзбекистон Қаҳрамони" с вручением высшего знака – медали "Олтин юлдуз": Ганиевой Суйиме Ганиевне - профессору кафедры классической филологии Ташкентского государственного института востоковедения, город Ташкент,

Санакулову Кувандику - генеральному директору государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область,

Топволдиеву Таваккалу Темировичу - председателю Андижанского областного отдела фонда "Нуроний",

Хосилову Авазу - руководителю фермерского хозяйства "Ҳосил" Каттакурганского района, Самаркандская область". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи