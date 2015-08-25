Узбекистанцы будут отдыхать 31 августа

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О переносе выходного дня в связи с празднованием 24-й годовщины Независимости Республики Узбекистан", в соответствии с которым выходной день с субботы 29 августа переносится на понедельник 31 августа.

При этом суббота 29 августа будет рабочим днем. Таким образом, узбекистанцы будут отдыхать 3 дня - с 30 августа по 1 сентября, когда в Республике отмечается главный национальный праздник - День независимости.

Данное решение было принято в целях создания благоприятных условий для отдыха населения и рационального использования рабочего времени.

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