Узбекский лидер наградил работников культурно-гуманитарной и социальной сфер

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/.

25 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 24-й годовщиной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, СМИ и других социальных сфер", в соответствии с которым в преддверии главного национального праздника группе деятелей культурно-гуманитарной и социальной сфер вручены высокие государственные награды.

Так, указом главы государства за весомый вклад в укрепление независимости Родины, развитие национальной идеи, возрождение духовности, повышение самосознания народа, за яркий талант и творчество, научную деятельность, самоотверженный труд, воспитание гармонично развитого поколения в духе любви к Родине и народу, верности идеям независимости и активное участие в общественной жизни присвоены почетные звания и награждены орденами:

"Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан"

Ташмуратов Махамадёр Эргашевич - профессор Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

"Народный артист Республики Узбекистан"

Азизов Мирзажон Мамаджонович - актер Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими

Алимов Самандар Чориевич - солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Усманов Рамиз Бекназарович - солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

"Народный бахши Республики Узбекистан"

Умиров Расул Караевич - работник фермерского хозяйства "Кудрат" Музрабатского района Сурхандарьинской области, бахши

"Народный мастер Республики Узбекистан"

Инагамов Хакимжон Якубович - мастер резьбы по ганчу предприятия мастеров народного искусства "Устазода"

"Народный учитель Республики Узбекистан"

Холикова Одинахон Носировна - учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 16 Кувинского района Ферганской области

"Народный хофиз Республики Узбекистан"

Эрматов Машраб Эргашевич - доцент Государственной консерватории Узбекистана, хофиз

"Заслуженный артист Республики Узбекистан"

Абдуллаева Раиса Ураимовна - актриса Джизакского областного театра музыкальной драмы

Галахов Олег Викторович - актер Академического русского драматического театра Узбекистана

Давлатова Олеся Владимировна - артистка Республиканского объединения "Узбекцирк"

ЖураеваЯкутхон Мамуровна - актриса Кокандского городского театра музыкальной драмы

Кабилова Зиёде Уткуровна - солистка эстрадного объединения "Узбекнаво"

Муминова Зулхумор Анаркуловна - актриса киностудии "Узбекфильм"

Назарова Нгархан Кеунимжаевна - артистка балета ансамбля песни и танца "Узбекистон"

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

Жуллиева Дилором Нурмаматовна - учитель физики средней общеобразовательной школы № 32 Дехканабадского района Кашкадарьинской области

Курбанбаева Зейнеп Хожабаевна - преподаватель специального предмета Тахиаташского профессионального колледжа энергетики Ходжейлийского района Республики Каракалпакстан

Солижонов Йулдошхуже - профессор Ферганского государственного университета, член Союза писателей Узбекистана

Султонов Нурали Шодмонович - старший тренер школы по футболу "Насаф" Кашкадарьинской области

Тешабоева Одинахон Дилмурадовна - учитель информатики средней общеобразовательной школы №4 Пахтаабадского района Андижанской области

"Заслуженный журналист Республики Узбекистан"

Есмурзаев Базарбай Кенгесбаевич - обозреватель редакции "Хабар" телеканала "Каракалпакстан" телерадиокомпании Республики Каракалпакстан

Отабоев Ахмад - заведующий отделом газеты "Узбекистон адабиёти ва санъати"

Рузиев Шерзод Ташкентович - главный редактор редакции общественно-политических и экономических программ телерадиоканала "Тошкент" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"

Авазходжаев Анвар Ходжимуратович - телеоператор Национального олимпийского комитета Узбекистана

БегимкуловаЗамире Латифовна - режиссер-постановщик студии "Узбектелефильм" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Музафарова Саодат Хайдаровна - преподаватель кафедры вокала Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Насимов Хилол Тулкунович - режиссер-постановщик киностудии "Узбекфильм"

Рахимжанов Нугман Каримович - член Союза писателей Узбекистана, литературовед

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"

Ососков Александр Владимирович - заведующий Республиканским рентгено-радиологическим центром при Республиканском научном центре онкологии

Юлдошев Набижон Пиримович - заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной хирургии Республиканского специализированного центра кардиологии

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

Ибрагимов Кахрамон Сулаймонович - тренер по греко-римской борьбе детско-юношеской спортивной школы №1 Бувайдинского района Ферганской области

Халимов Латиф Юсуфович - тренер национальной сборнакоманды Узбекистана по вольной борьбе

Умаров Фахритдин Джаппарович - тренер по таэквондо детско-юношеской спортивной школы № 25 города Ташкента

"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан"

Байкузиев Жасур Тавбоевич - член национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

Тасмурадов Елмурат Зулипхар-ули - член национальной сборной команды Узбекистана по греко-римской борьбе

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

Йулдошева Раъно Болтаевна - учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы № 21 Пахтачинского района Самаркандской области

Каримов Рахматулле Ташбаевич - учитель математики средней общеобразовательной школы № 4 Учтепинского района города Ташкента

Мирзахамдамова Гавхаржон Мирзакрамовна - преподаватель специального предмета Касансайского педагогического колледжа Наманганской области

орденом "Мехнат шухрати"

Абдукодирова Саламат Махкамовна - учитель химии средней общеобразовательной школы № 8 Ахангаранского района Ташкентской области

Ашуров Хатам Бахронович - директор Института ионо-плазменных и лазерных технологий АН Республики Узбекистан

Игамбердиев Курбан - член Творческого союза журналистов Узбекистана

Искандарова Раъно Ибадуллаевна - заведующая сельским врачебным пунктом "Галаба" Ханкинского районного медицинского объединения Хорезмской области

Кабилов Насрулла Кучкарович - доцент Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Миршарипов Хабибулло Юлдашевич - преподаватель специального предмета Ферганского транспортного профессионального колледжа Ферганской области

Ортикбоев Аминбой Урозбоевич - корреспондент Национального информационного агентства Узбекистана – УзА по Республике Каракалпакстан

Садиков Абдувахид - главный врач Ташкентского областного противотуберкулезного диспансера – главный фтизиатр области

Туламетов Баходир Ахмедович - заместитель главного инженера издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"

Хашимов Шухрат Хуршидович - главный врач Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова

Хайдаров Мехриддин Икромович - учитель информатики средней общеобразовательной школы № 8 Каракульского района Бухарской области

Шокодиров Рустам Исрафилович - руководитель группы Ташкентского телецентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Также за весомый вклад в работ по воспитанию гармонично развитого молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, на основе принципов здорового образа жизни укзом предписывается наградить:

орденом "Соглом авлод учун" II степени

Атабаева Алимджана Жуманазаровича - актера Республиканского театра кукол

Кутлымуратову Феруз Калбаевну - заведующую отделением Нукусского центра "Скрининг матери и ребенка", врача-генетика

Маманазарова Курбана Мамаражабовича - заведующего отделением нейрохирургии Сурхандарьинского областного многопрофильного медицинского центра

Нурову Зайнаб Эргашевну - старшую медсестру отделения новорожденных Пешкунского районного медицинского объединения Бухарской области

Эминова Баходира Жураевича - заведующего отделением детской реанимации Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

орденом "Дустлик"

Алимбекова Адхамбека Камоловича - ответственного секретаря отдела международных связей и художественного перевода Союза писателей Узбекистана

Ахымбетову Гулбахар Канатбаевну - преподавателя Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Жумаева Шарифа Каримовича - актера Сырдарьинского областного театра музыкальной драмы

Каримову Севар Абдулазизовну - тренера Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике

Мамедова Мобила Якуб огли - председателя Республиканского азербайджанского национального культурного центра

Махмудову Хикоят - редактора отдела журнала "Мозийдан садо"

Насритдинова Алишера Шаасилевича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, художника

Низомиддинова Хаитали Маматкуловича - актера Республиканского театра сатиры

Сетяна Мартина Вараздатовича - председателя Республиканского армянского национального культурного центра

Тангриева Лазиза Хушбоковича - директора издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма

Туркину Анну Владимировну - художественного руководителя Государственной хоровой капеллы Объединения коллективов национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана

Умарова Баходира Закировича - главного редактора издательства "Маънавият"

Умарову Бактигул Сериковну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы № 1 Канимехского района Навоийской области

Уринова Эсанбая - начальника управления творческо-производственного объединения "Узбектеатр"

Халмурзаева Альберта Шарифовича - актера Молодежного театра Узбекистана

Шокина Дмитрия Александровича - члена национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

Юнусова Салавата Идрисовича - руководителя творческагруппы республиканского объединения "Узбекцирк"

За активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в стране, плодотворный труд, вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям наградить:

медалью "Шухрат"

Абдувоитову Гулчехру Имонкуловну - учителя биологии средней общеобразовательной школы № 8 Зафарабадского района Джизакской области

Абдурахмонова Бекзода Махамаджановича - члена национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе

Акрамходжаеву Ферузу Ганиходжаевну - старшего научного сотрудника отдела природоведения Государственного музея природы Узбекистана

Алиеву Дилдархан Юнусовну - старшего корректора журнала "Жахон адабиёти"

Алимову Сабохат Зарифовну - преподавателя кафедры народных инструментов Термезского колледжа искусств Сурхандарьинской области

Алланазарову Кизларгул Толибаевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Алтинкул" Канликульского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан

Алланбаева Рудакий Оринбаевича - старшего преподавателя кафедры вокала Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Ахмадалиеву Гулнозу Икрамовну - главного хранителя Музея олимпийской славы

Ачилову Манзуру Шералиевну - преподавателя математики академического лицея при Каршинском инженерно-экономическом институте

Бобоёрова Абдунаби - корреспондента газеты "Куч – адолатда" по Кашкадарьинской области

Воронину Екатерину Александровну - члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике

Галактионова Валерия Владимировича - артиста Республиканского объединения "Узбекцирк"

Ерходжаева Нажмиддина Срожиддиновича - заведующего отделением реанимации детской клинической больницы № 5 города Ташкента

Жуманиёзову Раъно - пропагандиста Булакбашинского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности

Зарипову Мехрибон Абдурахмоновну - старшего редактора Бухарскаой областной телерадиокомпании Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Зияддинова Шавката Нажмиддиновича - пропагандиста Кушрабатского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности

Ибрагимову Малохат Вахитовну - старшего корректора издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"

Исамединову Юлдузой Ибражановну - врача общей практики семейной поликлиники № 5 Андижанского городского медицинского объединения

Кабирова Саидкарима Алимовича - заместителя директора дворца искусств "Истиклол"

Каллиева Абатбая Нагметуллаевича - преподавателя Нукусского колледжа культуры и искусства

Курбонова Сойиба Ражабовича - члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Латипова Жасурбека Мадаминжон угли - члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Мавлянова Саидмухтара Максудовича - заведующего лабораторией Института биоорганической химии АН Республики Узбекистан

Меликузиева Бектемира Рузматжон угли - члена молодежной сборной команды Узбекистана по боксу

Мирпайзиева Мирбахтиера Садыковича - корреспондента газеты "Узбекистон овози"

Муродову Хамру Бадаловну - солистку фольклорно-этнографического народного ансамбля "Чирокчи чироклари" Кашкадарьинской области

Ниёзову Нилуфархон Абдулхамидовну - редактора газеты "Камолот" Наманганского областного совета ОДМ "Камолот"

Нумонова Исмоила Эргашевича - заведующего отделением экстренной медицинской помощи Каганского городского медицинского объединения Бухарской области

Омонову Нодиру Урозовну - заведующую сельским врачебным пунктом "Баландчайла" Камашинского районного медицинского объединения Кашкадарьинской области

Отенова Толегена - директора Ботанического сада Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук Каракалпакского отделения АН Республики Узбекистан

Пулатову Зухру Даврановну - ведущего редактора киностудии научно-популярных и документальных фильмов Узбекистана

Раджапова Анвара Жумабаевича - главного врача поликлиники Союза писателей Узбекистана

Рахматова Аскарали Эшмуминовича - преподавателя специального предмета Алтынсайского профессионального колледжа информационных технологий и сервиса Сурхандарьинской области

Рузикулова Фахриддина Бозоровича - главного искусствоведа-контролера отдела контроля Управления художественной экспертизы Министерства по делам культуры и спорта

Рузметову Турсуной Абдушариповну - преподавателя специального предмета Навоийского колледжа искусства и культуры

Садирову Дилдору Хашимовну - воспитателя дома "Мехрибонлик" № 32 города Бухары

Садуллаева Аллазара - члена Хорезмского областного отделения Творческого объединения художников Узбекистана, гончара

Сайдивалиева Пулата Сабитовича - литературного сотрудника газеты "Ватанпарвар"

Сапаева Сапармата Абдуллаевича - главного редактора редакции "Хабарлар" телерадиоканала "Спорт" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Саттиеву Гульбахор Кадировну - преподавателя специального предмета Андижанского медицинского колледжа

Синдорова Аннокула Мийлиевича - заведующего сельским врачебным пунктом "Шована" Кушрабатского районного медицинского объединения Самаркандской области

Султанову Зулфию Султановну - заведующую кафедрой Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета

Суфиева Абдусамата Махсудовича - руководителя группы Ферганской областной телерадиокомпании Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Тангирову Гулбахор Эшматовну - главного редактора газет "Сурхон тонги"-"Заря Сурхана"

Ташматову Азатгул Рахимовну - директора научно-производственнаэкспериментальной лаборатории "Национальный инструмент" Государственнаой консерватории Узбекистана, доцента

Тешабаева Кахрамона Рашидовича - машиниста резального оборудования печатного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистон"

Толипова Шухрата Маннаповича - артиста Объединения коллективов национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана

Тошева Даврона Буроновича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, художника-миниатюриста

Трошину Викторию Юрьевну - члена Творческого объединения художников Узбекистана, художника-живописца

Узакову Санабар Тиркашовну - заведующую сельским врачебным пунктом "Кавардон" Юкоричирчикского районного медицинского объединения Ташкентской области

Фозилова Зулфикора Хусановича - врача общей практики сельского врачебного пункта "Богбон" Мирзачульского районного медицинского объединения Джизакской области

Хаметову Камилу Тахировну - артистку республиканского объединения "Узбекцирк"

Хамитова Юсупжона Вохитовича - ответственного секретаря газеты "Халк сузи"

Ходжамбердиеву Замирахон - члена Союза писателей Узбекистана

Хожиева Хайруллу Гуломкодировича - преподавателя специального предмета Зангиатинского профессионального колледжа агросервиса Ташкентской области

Худайкулову Мукаддас Тажикуловну - акушерку сельского врачебного пункта "Боёвут" Гулистанского районного медицинского объединения Сырдарьинской области

Хусанова Мирабзала Заировича - члена Союза композиторов Узбекистана

Хушвакова Лукмана - заведующего отделением хирургии Республиканской клинической больницы № 1

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