Узбекский лидер наградил работников культурно-гуманитарной и социальной сфер

Узбекский лидер наградил работников культурно-гуманитарной и социальной сфер26.08.2015 14:36
ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/.
25 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 24-й годовщиной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, СМИ и других социальных сфер", в соответствии с которым в преддверии главного национального праздника группе деятелей культурно-гуманитарной и социальной сфер вручены высокие государственные награды.
Так, указом главы государства за весомый вклад в укрепление независимости Родины, развитие национальной идеи, возрождение духовности, повышение самосознания народа, за яркий талант и творчество, научную деятельность, самоотверженный труд, воспитание гармонично развитого поколения в духе любви к Родине и народу, верности идеям независимости и активное участие в общественной жизни присвоены почетные звания и награждены орденами:
"Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан"
- Ташмуратов Махамадёр Эргашевич - профессор Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода
"Народный артист Республики Узбекистан"
- Азизов Мирзажон Мамаджонович - актер Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими
- Алимов Самандар Чориевич - солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
- Усманов Рамиз Бекназарович - солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
"Народный бахши Республики Узбекистан"
- Умиров Расул Караевич - работник фермерского хозяйства "Кудрат" Музрабатского района Сурхандарьинской области, бахши
"Народный мастер Республики Узбекистан"
- Инагамов Хакимжон Якубович - мастер резьбы по ганчу предприятия мастеров народного искусства "Устазода"
"Народный учитель Республики Узбекистан"
- Холикова Одинахон Носировна - учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 16 Кувинского района Ферганской области
"Народный хофиз Республики Узбекистан"
- Эрматов Машраб Эргашевич - доцент Государственной консерватории Узбекистана, хофиз
"Заслуженный артист Республики Узбекистан"
- Абдуллаева Раиса Ураимовна - актриса Джизакского областного театра музыкальной драмы
- Галахов Олег Викторович - актер Академического русского драматического театра Узбекистана
- Давлатова Олеся Владимировна - артистка Республиканского объединения "Узбекцирк"
- ЖураеваЯкутхон Мамуровна - актриса Кокандского городского театра музыкальной драмы
- Кабилова Зиёде Уткуровна - солистка эстрадного объединения "Узбекнаво"
- Муминова Зулхумор Анаркуловна - актриса киностудии "Узбекфильм"
- Назарова Нгархан Кеунимжаевна - артистка балета ансамбля песни и танца "Узбекистон"
"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"
- Жуллиева Дилором Нурмаматовна - учитель физики средней общеобразовательной школы № 32 Дехканабадского района Кашкадарьинской области
- Курбанбаева Зейнеп Хожабаевна - преподаватель специального предмета Тахиаташского профессионального колледжа энергетики Ходжейлийского района Республики Каракалпакстан
- Солижонов Йулдошхуже - профессор Ферганского государственного университета, член Союза писателей Узбекистана
- Султонов Нурали Шодмонович - старший тренер школы по футболу "Насаф" Кашкадарьинской области
- Тешабоева Одинахон Дилмурадовна - учитель информатики средней общеобразовательной школы №4 Пахтаабадского района Андижанской области
"Заслуженный журналист Республики Узбекистан"
- Есмурзаев Базарбай Кенгесбаевич - обозреватель редакции "Хабар" телеканала "Каракалпакстан" телерадиокомпании Республики Каракалпакстан
- Отабоев Ахмад - заведующий отделом газеты "Узбекистон адабиёти ва санъати"
- Рузиев Шерзод Ташкентович - главный редактор редакции общественно-политических и экономических программ телерадиоканала "Тошкент" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"
- Авазходжаев Анвар Ходжимуратович - телеоператор Национального олимпийского комитета Узбекистана
- БегимкуловаЗамире Латифовна - режиссер-постановщик студии "Узбектелефильм" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Музафарова Саодат Хайдаровна - преподаватель кафедры вокала Государственного института искусств и культуры Узбекистана
- Насимов Хилол Тулкунович - режиссер-постановщик киностудии "Узбекфильм"
- Рахимжанов Нугман Каримович - член Союза писателей Узбекистана, литературовед
"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"
- Ососков Александр Владимирович - заведующий Республиканским рентгено-радиологическим центром при Республиканском научном центре онкологии
- Юлдошев Набижон Пиримович - заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной хирургии Республиканского специализированного центра кардиологии
"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"
- Ибрагимов Кахрамон Сулаймонович - тренер по греко-римской борьбе детско-юношеской спортивной школы №1 Бувайдинского района Ферганской области
- Халимов Латиф Юсуфович - тренер национальной сборнакоманды Узбекистана по вольной борьбе
- Умаров Фахритдин Джаппарович - тренер по таэквондо детско-юношеской спортивной школы № 25 города Ташкента
"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан"
- Байкузиев Жасур Тавбоевич - член национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
- Тасмурадов Елмурат Зулипхар-ули - член национальной сборной команды Узбекистана по греко-римской борьбе
"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"
- Йулдошева Раъно Болтаевна - учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы № 21 Пахтачинского района Самаркандской области
- Каримов Рахматулле Ташбаевич - учитель математики средней общеобразовательной школы № 4 Учтепинского района города Ташкента
- Мирзахамдамова Гавхаржон Мирзакрамовна - преподаватель специального предмета Касансайского педагогического колледжа Наманганской области
орденом "Мехнат шухрати"
- Абдукодирова Саламат Махкамовна - учитель химии средней общеобразовательной школы № 8 Ахангаранского района Ташкентской области
- Ашуров Хатам Бахронович - директор Института ионо-плазменных и лазерных технологий АН Республики Узбекистан
- Игамбердиев Курбан - член Творческого союза журналистов Узбекистана
- Искандарова Раъно Ибадуллаевна - заведующая сельским врачебным пунктом "Галаба" Ханкинского районного медицинского объединения Хорезмской области
- Кабилов Насрулла Кучкарович - доцент Государственного института искусств и культуры Узбекистана
- Миршарипов Хабибулло Юлдашевич - преподаватель специального предмета Ферганского транспортного профессионального колледжа Ферганской области
- Ортикбоев Аминбой Урозбоевич - корреспондент Национального информационного агентства Узбекистана – УзА по Республике Каракалпакстан
- Садиков Абдувахид - главный врач Ташкентского областного противотуберкулезного диспансера – главный фтизиатр области
- Туламетов Баходир Ахмедович - заместитель главного инженера издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
- Хашимов Шухрат Хуршидович - главный врач Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова
- Хайдаров Мехриддин Икромович - учитель информатики средней общеобразовательной школы № 8 Каракульского района Бухарской области
- Шокодиров Рустам Исрафилович - руководитель группы Ташкентского телецентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Также за весомый вклад в работ по воспитанию гармонично развитого молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, на основе принципов здорового образа жизни укзом предписывается наградить:
орденом "Соглом авлод учун" II степени
- Атабаева Алимджана Жуманазаровича - актера Республиканского театра кукол
- Кутлымуратову Феруз Калбаевну - заведующую отделением Нукусского центра "Скрининг матери и ребенка", врача-генетика
- Маманазарова Курбана Мамаражабовича - заведующего отделением нейрохирургии Сурхандарьинского областного многопрофильного медицинского центра
- Нурову Зайнаб Эргашевну - старшую медсестру отделения новорожденных Пешкунского районного медицинского объединения Бухарской области
- Эминова Баходира Жураевича - заведующего отделением детской реанимации Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
орденом "Дустлик"
- Алимбекова Адхамбека Камоловича - ответственного секретаря отдела международных связей и художественного перевода Союза писателей Узбекистана
- Ахымбетову Гулбахар Канатбаевну - преподавателя Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана
- Жумаева Шарифа Каримовича - актера Сырдарьинского областного театра музыкальной драмы
- Каримову Севар Абдулазизовну - тренера Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике
- Мамедова Мобила Якуб огли - председателя Республиканского азербайджанского национального культурного центра
- Махмудову Хикоят - редактора отдела журнала "Мозийдан садо"
- Насритдинова Алишера Шаасилевича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, художника
- Низомиддинова Хаитали Маматкуловича - актера Республиканского театра сатиры
- Сетяна Мартина Вараздатовича - председателя Республиканского армянского национального культурного центра
- Тангриева Лазиза Хушбоковича - директора издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма
- Туркину Анну Владимировну - художественного руководителя Государственной хоровой капеллы Объединения коллективов национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана
- Умарова Баходира Закировича - главного редактора издательства "Маънавият"
- Умарову Бактигул Сериковну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы № 1 Канимехского района Навоийской области
- Уринова Эсанбая - начальника управления творческо-производственного объединения "Узбектеатр"
- Халмурзаева Альберта Шарифовича - актера Молодежного театра Узбекистана
- Шокина Дмитрия Александровича - члена национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
- Юнусова Салавата Идрисовича - руководителя творческагруппы республиканского объединения "Узбекцирк"
За активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в стране, плодотворный труд, вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям наградить:
медалью "Шухрат"
- Абдувоитову Гулчехру Имонкуловну - учителя биологии средней общеобразовательной школы № 8 Зафарабадского района Джизакской области
- Абдурахмонова Бекзода Махамаджановича - члена национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
- Акрамходжаеву Ферузу Ганиходжаевну - старшего научного сотрудника отдела природоведения Государственного музея природы Узбекистана
- Алиеву Дилдархан Юнусовну - старшего корректора журнала "Жахон адабиёти"
- Алимову Сабохат Зарифовну - преподавателя кафедры народных инструментов Термезского колледжа искусств Сурхандарьинской области
- Алланазарову Кизларгул Толибаевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Алтинкул" Канликульского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан
- Алланбаева Рудакий Оринбаевича - старшего преподавателя кафедры вокала Государственного института искусств и культуры Узбекистана
- Ахмадалиеву Гулнозу Икрамовну - главного хранителя Музея олимпийской славы
- Ачилову Манзуру Шералиевну - преподавателя математики академического лицея при Каршинском инженерно-экономическом институте
- Бобоёрова Абдунаби - корреспондента газеты "Куч – адолатда" по Кашкадарьинской области
- Воронину Екатерину Александровну - члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
- Галактионова Валерия Владимировича - артиста Республиканского объединения "Узбекцирк"
- Ерходжаева Нажмиддина Срожиддиновича - заведующего отделением реанимации детской клинической больницы № 5 города Ташкента
- Жуманиёзову Раъно - пропагандиста Булакбашинского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
- Зарипову Мехрибон Абдурахмоновну - старшего редактора Бухарскаой областной телерадиокомпании Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Зияддинова Шавката Нажмиддиновича - пропагандиста Кушрабатского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
- Ибрагимову Малохат Вахитовну - старшего корректора издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"
- Исамединову Юлдузой Ибражановну - врача общей практики семейной поликлиники № 5 Андижанского городского медицинского объединения
- Кабирова Саидкарима Алимовича - заместителя директора дворца искусств "Истиклол"
- Каллиева Абатбая Нагметуллаевича - преподавателя Нукусского колледжа культуры и искусства
- Курбонова Сойиба Ражабовича - члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Латипова Жасурбека Мадаминжон угли - члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Мавлянова Саидмухтара Максудовича - заведующего лабораторией Института биоорганической химии АН Республики Узбекистан
- Меликузиева Бектемира Рузматжон угли - члена молодежной сборной команды Узбекистана по боксу
- Мирпайзиева Мирбахтиера Садыковича - корреспондента газеты "Узбекистон овози"
- Муродову Хамру Бадаловну - солистку фольклорно-этнографического народного ансамбля "Чирокчи чироклари" Кашкадарьинской области
- Ниёзову Нилуфархон Абдулхамидовну - редактора газеты "Камолот" Наманганского областного совета ОДМ "Камолот"
- Нумонова Исмоила Эргашевича - заведующего отделением экстренной медицинской помощи Каганского городского медицинского объединения Бухарской области
- Омонову Нодиру Урозовну - заведующую сельским врачебным пунктом "Баландчайла" Камашинского районного медицинского объединения Кашкадарьинской области
- Отенова Толегена - директора Ботанического сада Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук Каракалпакского отделения АН Республики Узбекистан
- Пулатову Зухру Даврановну - ведущего редактора киностудии научно-популярных и документальных фильмов Узбекистана
- Раджапова Анвара Жумабаевича - главного врача поликлиники Союза писателей Узбекистана
- Рахматова Аскарали Эшмуминовича - преподавателя специального предмета Алтынсайского профессионального колледжа информационных технологий и сервиса Сурхандарьинской области
- Рузикулова Фахриддина Бозоровича - главного искусствоведа-контролера отдела контроля Управления художественной экспертизы Министерства по делам культуры и спорта
- Рузметову Турсуной Абдушариповну - преподавателя специального предмета Навоийского колледжа искусства и культуры
- Садирову Дилдору Хашимовну - воспитателя дома "Мехрибонлик" № 32 города Бухары
- Садуллаева Аллазара - члена Хорезмского областного отделения Творческого объединения художников Узбекистана, гончара
- Сайдивалиева Пулата Сабитовича - литературного сотрудника газеты "Ватанпарвар"
- Сапаева Сапармата Абдуллаевича - главного редактора редакции "Хабарлар" телерадиоканала "Спорт" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Саттиеву Гульбахор Кадировну - преподавателя специального предмета Андижанского медицинского колледжа
- Синдорова Аннокула Мийлиевича - заведующего сельским врачебным пунктом "Шована" Кушрабатского районного медицинского объединения Самаркандской области
- Султанову Зулфию Султановну - заведующую кафедрой Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета
- Суфиева Абдусамата Махсудовича - руководителя группы Ферганской областной телерадиокомпании Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Тангирову Гулбахор Эшматовну - главного редактора газет "Сурхон тонги"-"Заря Сурхана"
- Ташматову Азатгул Рахимовну - директора научно-производственнаэкспериментальной лаборатории "Национальный инструмент" Государственнаой консерватории Узбекистана, доцента
- Тешабаева Кахрамона Рашидовича - машиниста резального оборудования печатного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистон"
- Толипова Шухрата Маннаповича - артиста Объединения коллективов национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана
- Тошева Даврона Буроновича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, художника-миниатюриста
- Трошину Викторию Юрьевну - члена Творческого объединения художников Узбекистана, художника-живописца
- Узакову Санабар Тиркашовну - заведующую сельским врачебным пунктом "Кавардон" Юкоричирчикского районного медицинского объединения Ташкентской области
- Фозилова Зулфикора Хусановича - врача общей практики сельского врачебного пункта "Богбон" Мирзачульского районного медицинского объединения Джизакской области
- Хаметову Камилу Тахировну - артистку республиканского объединения "Узбекцирк"
- Хамитова Юсупжона Вохитовича - ответственного секретаря газеты "Халк сузи"
- Ходжамбердиеву Замирахон - члена Союза писателей Узбекистана
- Хожиева Хайруллу Гуломкодировича - преподавателя специального предмета Зангиатинского профессионального колледжа агросервиса Ташкентской области
- Худайкулову Мукаддас Тажикуловну - акушерку сельского врачебного пункта "Боёвут" Гулистанского районного медицинского объединения Сырдарьинской области
- Хусанова Мирабзала Заировича - члена Союза композиторов Узбекистана
- Хушвакова Лукмана - заведующего отделением хирургии Республиканской клинической больницы № 1
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