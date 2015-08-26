



Узбекская делегация отправляется в Казахстан



ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с генеральным прокурором страны Ихтиёром Абдуллаевым отправляется в столицу Казахстана, Астану, где 27-28 августа пройдет 13-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На повестку дня заседания, которое проводится в соответствии с решением 12-го заседания генеральных прокуроров ШОС, состоявшегося 8 октября прошлого года в Ташкенте, будет вынесено обсуждение актуальных аспектов взаимодействия уполномоченных органов государств-членов ШОС по вопросам противодействия киберпреступности и противоправному использованию интернет-пространства, незаконному перемещению через границы наркотических средств и психотропных веществ, сообщает МИД Узбекистана. По итогам встречи генпрокуроров планируется подписать соответствующий протокол. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи