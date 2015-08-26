Внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила корейская делегация

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Республики Корея во главе с председателем подготовительного комитета по созданию Секретариата Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", Послом Чой Иль Сонгом посетила Министерство иностранных дел Узбекистана.

В ходе состоявшихся переговоров обсуждены состояние и перспективы взаимодействия в рамках Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", в том числе подготовка к предстоящему 9-му заседанию Форума, сообщает МИД Узбекистана.

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