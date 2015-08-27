Глава государства наградил госслужащих и передовиков производства

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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018
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|29.3% (12)
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|26.8% (11)
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Глава государства наградил госслужащих и передовиков производства27.08.2015 11:32
ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/.
26 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 24-й годовщиной Независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер".
Документом предписывается за большие заслуги в деле укрепления экономического потенциала страны и успешного осуществления реформ, многолетний плодотворный труд и весомый вклад в развитие сельского и водного хозяйства, промышленности, транспорта, связи и строительства, активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания:
"Заслуженный хлопкороб Республики Узбекистан"
- Рустамовой Зебихон Якубовне - руководителю фермерского хозяйства "Заркент саховати" Ташлакского района, Ферганская область
- Халимбетову Бахтиёру Юлдашовичу - руководителю фермерского хозяйства "Истиқлол самар" Гурленского района, Хорезмская область
"Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан"
- Бешимову Мухаммаду Бегматовичу - машинисту насосных агрегатов Алатского районного управления межобластного управления эксплуатации машинного канала "Аму-Бухоро", Бухарская область
- Раимкулову Шакарбаю Сухановичу - инженеру-гидротехнику управления ирригационной системы "Шўрўзак-Сирдарё" бассейнового управления ирригационных систем "Қуйи Сирдарё", Сырдарьинская область
"Заслуженный животновод Республики Узбекистан"
- Мирзаеву Балтабаю Кудайбергеновичу - главному чабану ширкатного хозяйства "Керизбулоқ" Тамдынского района, Навоийская область
- Намазову Тулкину Ибатовичу - главному чабану каракулеводческого племенного ширкатного хозяйства "Нишон" Нишанского района, Кашкадарьинская область
"Заслуженный шелковод Республики Узбекистан"
- Абдуллаевой Рузихон Бозоровне - агроному государственного предприятия "Пилла" Алтынкульского района, Андижанская область
- Сулаймоновой Салиме Абдурахмоновне - агроному общества с ограниченной ответственностью "Бош пиллахона" Нарынского района, Наманганская область
"Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан"
- Матмуратову Кенесбаю Ембергеновичу - начальнику отряда филиала "Устюрт геофизика экспедицияси" акционерного общества "Ўзбекгеофизика", Республика Каракалпакстан
- Разикулову Абдусамату Абдуганиевичу - мастеру смены электросталеплавильного цеха акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область
"Заслуженный строитель Республики Узбекистан"
- Исмаилову Кадыру Вахидовичу - руководителю комплексной бригады строительного управления №52 акционерного общества "12-трест", город Ташкент
- Исломову Даврону - руководителю производственно-строительного предприятия "Бинокор", Самаркандская область
- Кадирову Бахадиру Тухтаевичу - руководителю промышленно-строительного предприятия "Термиз таъминот", Сурхандарьинская область
"Заслуженный работник транспорта Республики Узбекистан"
- Закирову Зоиру Таджибаевичу - дорожному мастеру Джизакской железнодорожной дистанции акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Джизакская область
- Рузиеву Рустаму Васиковичу - директору главного проектно-изыскательского института по транспорту акционерного общества "Боштранслойиҳа"
"Заслуженный работник связи Республики Узбекистан"
- Исхакову Нодиру Суннатуллаевичу - главному инженеру Янгиабадского телефонного узла филиала "Тошкент шаҳар телефон тармоғи" акционерной компании "Ўзбектелеком", город Ташкент
"Заслуженный работник гражданской авиации Республики Узбекистан"
- Харлапу Геннадию Викторовичу - заместителю генерального директора Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари".
За достойный вклад в дело укрепления независимости страны, повышения ее экономического потенциала, воспитания молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, самоотверженный труд, патриотизм, почет и уважение, завоеванные активным участием в общественной жизни, наградить:
орденом "Эл-юрт ҳурмати"
- Абдиева Суюна Мажитовича - руководителя фермерского хозяйства "Абдиев Мажид" Каршинского района, Кашкадарьинская область
- Аллаярова Яхшинара Норбобаевича - доцента факультета усовершенствования врачей Самаркандского государственного медицинского института, Самаркандская область
- Артикова Кенжабоя - инспектора инспекции "Давсувхўжаликназорат" по Хорезмской области
- Бердиеву Зумрат Бобокуловну - заведующую сельским врачебным пунктом "Юқори Олот" Алатского района, Бухарская область
- Ибрагимову Фариду - директора средней общеобразовательной школы №2 Чиназского района, Ташкентская область
- Исмоилову Жумагул Тулановну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Учкўча" Булакбашинского района, Андижанская область
- Каримова Кенеса Айтмуратовича - председателя Союза писателей Каракалпакстана
- Каршиева Абдисамата Асатовича - председателя схода граждан махалли "Оқолтин" Хатырчинского района, Навоийская область
- Нарджигитову Бахринсо Эгамкуловну - главного редактора Гулистанской районной газеты "Гулистон ҳаёти", Сырдарьинская область
- Суюндикова Равшана Худайназаровича - директора детско-юношеской спортивной школы Зарбдарского района, Джизакская область
- Умарова Иброхимжона Саматовича - заведующего отделением хирургии детей и новорожденных Ферганского областного многопрофильного детского медицинского центра
- Файзуллаева Турсунбая - профессора Наманганского государственного университета, Наманганская область
- Шарипову Мадину Каримовну - директора Республиканского центра "Скрининг матери и ребенка"
- Эргашову Хатичу Исаевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан поселка "Ялти" Шурчинского района, Сурхандарьинская область
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
- Байзакова Аззамжона Камоловича - машиниста экскаватора государственного унитарного предприятия "Учтепадавсувмахсус-пудрат", Джизакская область
- Буриева Нириддина Абдуллаевича - начальника отдела геологии акционерного общества "Жарқўрғоннефть" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Сурхандарьинская область
- Имомову Махсуду Мамасадиковну - начальника смены химического цеха акционерного общества "Сирдарё иссиқлик электр станцияси", Сырдарьинская область
- Кадирова Камилжона - начальника цеха общества с ограниченной ответственностью "Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш комбинати" города Андижана, Андижанская область
- Каримова Махсетбая Исмайловича - буровика общества с ограниченной ответственностью "Устюрт қидирув-бурғулаш бошқармаси" акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз", Республика Каракалпакстан
- Кодирова Бозора Раимовича - директора государственного предприятия "Ғарбий Ўзбекистон гидрогеология экспедицияси", Бухарская область
- Мукумова Суярбая Эгамбердиевича - главного инженера подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Джамбайского района, Самаркандская область
- Назирову Дилором Носировну - председателя схода граждан махалли "Мискин" Риштанского района, Ферганская область
- Нишанова Комилжона Солижоновича - автогрейдериста подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Мингбулакского района, Наманганская область
- Саидова Толиба Маматовича - директора по перспективному развитию, инвестициям и капитальному строительству акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область
- Содикова Пулата Йулдошевича - слесаря дочернего предприятия "Қуюв-механика заводи" унитарного предприятия "Ўзтемирйўлмаштаъмир", город Ташкент
- Тангриева Эркина Жавлиевича - начальника маркшейдерского отдела унитарного дочернего предприятия "Шўртаннефтгаз", Кашкадарьинская область
- Турдиева Таира Адиловича - машиниста электровоза локомотивного депо "Ўзбекистон" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Ташкентская область
- Хужаниёзову Шакаржон Юсуповну - первого заместителя хокима Хорезмской области по вопросам экономики и социального развития
орденом "Меҳнат шуҳрати"
- Абдулахатова Нортожи - директора подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Шерабадского района, Сурхандарьинская область
- Абулкасимова Шадихужу Турсуновича - начальника сборочного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Самарқанд автомобиль заводи", Самаркандская область
- Алиева Гофира Куватовича - хокима Хатырчинского района, Навоийская область
- Бабажанова Эгамбергана Исмаиловича - начальника главного управления Центрального банка Республики Узбекистан по Хорезмской области
- Жураеву Зайнабхон Дилмуродовну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Зарбдор" Янгикурганского района, Наманганская область
- Комолова Салохиддина - председателя схода граждан села "Тоштепа" Шахриханского района, Андижанская область
- Махаматова Зафара Эргашбоевича - управляющего унитарным предприятием "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
- Махкамова Худайкула - руководителя фермерского хозяйства "Маҳкамов Жаҳонгир" Баяутского района, Сырдарьинская область
- Мирджалалова Анвара Илясовича - главного инженера акционерного общества "4-монтаж бошқармаси" акционерной компании "Ўзбекэнерго", Ташкентская область
- Набиева Анвархона Мадаминовича - начальника цеха по производству азотной кислоты и аммиачной селитры акционерного общества "Фарғонаазот", Ферганская область
- Негматова Шухрата Худойбердиевича - хокима Иштыханского района, Самаркандская область
- Сапарова Каллибека Узакбаевича - мастера цеха унитарного предприятия "Қўнғирот сода заводи", Республика Каракалпакстан
- Хаккулова Абдужаббора - мастера электродного цеха акционерного общества "Жиззах аккумулятор заводи", Джизакская область
- Худайбердиева Аброра Жабборовича - начальника основного производственного цеха унитарного предприятия "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи", Бухарская область
- Худаярова Асилбека Анваровича - первого заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан
- Хужамурадова Зиядуллу Эшкобиловича - главного технолога общества с ограниченной ответственностью "Ҳисоролди нефть ва газ қидирув экспедицияси" акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз", Кашкадарьинская область
- Хусенова Шерзода Уткировича - генерального директора акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз"
- Шеркулова Абдирасула Нартажиевича - машиниста мельницы дробильного отделения акционерного общества "Қизилқумцемент", Навоийская область
орденом "Дўстлик"
- Абдуллаеву Озаду Хасановну - начальника отдела Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
- Азамова Шавкатжона Бегжоновича - ведущего инженера-технолога производственно-технологического отдела акционерного общества "GM O‘zbekiston", Андижанская область
- Алиева Муроджона Бокиевича - первого заместителя министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан
- Аллакулова Панжи Эгамбердиевича - хокима Мубарекского района, Кашкадарьинская область
- Амиркулова Очилди Примовича - директора Узунского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Сурхандарьинская область
- Артикходжаева Жахонгира Абидовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Артел Инжиниринг", город Ташкент
- Атемова Ускенбая - хокима Юкаричирчикского района, Ташкентская область
- Ахмедова Абдуллу Мухитовича - заместителя начальника управления реализации инвестиционных проектов акционерной компании "Ўзбекэнерго"
- Батирова Даниёра Эгамбердиевича - хокима Баяутского района, Сырдарьинская область
- Беловола Николая Тихоновича - главного геолога геолого-геофизического отдела Северного рудоуправления государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
- Ваисова Мураджана Сапарбаевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Мегасфера" города Ургенча, Хорезмская область
- Гарифуллину Флюру Султановну - ведущего инженера Гулистанского городского телекоммуникационного узла, Сырдарьинская область
- Горцунова Александра Эдуардовича - начальника участка государственного унитарного предприятия "Самарқанднур", Самаркандская область
- Ембергенову Оразгул Реймовну - директора Каракалпакского Республиканского территориального филиала Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун"
- Жололова Акмалжона Насирдиновича - хокима Алтынкульского района, Андижанская область
- Жумабоева Алишера Гофуровича - начальника установки технологического цеха унитарного дочернего предприятия "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи", Ферганская область
- Иногамова Аскара Акромовича - генерального директора совместного предприятия "Жиззах Пластекс" города Джизака, Джизакская область
- Кима Леонида Владимировича - машиниста экскаватора рудоуправления "Қалмоқир" акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
- Косимова Азамата Азимовича - директора Департамента мониторинга инвестиционного портфеля коммерческих банков Центрального банка Республики Узбекистан
- Мамадалиева Гайратали Тургуновича - хокима Риштанского района, Ферганская область
- Мойлиева Абдирасула Бердиёровича - начальника котлотурбинного цеха унитарного предприятия "Талимаржон иссиқлик электр станцияси", Кашкадарьинская область
- Рахмонова Бахтиёра Султоновича - первого заместителя хокима города Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства
- Турапова Усмона Янгибаевича - хокима Джаркурганского района, Сурхандарьинская область
- Умарова Бахтиёра Ганиевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Истиқлол текстиль дизайн" Наманганского района, Наманганская область
- Худойкулова Аваза Буриевича - дорожного ремонтника путевой машинной станции №17 акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Бухарская область
- Шарахметова Шахруха Шатургуновича - начальника главного управления Министерства финансов Республики Узбекистан
- Юсупова Рустама Фархадовича - заместителя председателя правления акционерной компании "Ўзавтосаноат"
медалью "Шуҳрат" (перешагнувшие 100-летний возраст)
- Аллаберганову Фотиму - Янгиарыкский район, Хорезмская область
- Амонову Тухту - Шафирканский район, Бухарская область
- Бердалиева Анарбая - Ахангаранский район, Ташкентская область
- Ганиеву Салиму - Мирзо-Улугбекский район, город Ташкент
- Жаббарову Жумагул - Баяутский район, Сырдарьинская область
- Жололова Абдубариса - Балыкчинский район, Андижанская область
- Камалова Таштемира - Учкурганский район, Наманганская область
- Нарбутаеву Бувсару - Булунгурский район, Самаркандская область
- Севарова Кудрата - Касбинский район, Кашкадарьинская область
- Хужаева Бойдаду - Ферганский район, Ферганская область
- Шайманова Норкобила - Шерабадский район, Сурхандарьинская область
- Шамуратову Бегзаду - Шуманайский район, Республика Каракалпакстан
- Шокирову Хайри - Джизакский район, Джизакская область
- Юлдашеву Умит - Хатырчинский район, Навоийская область
медалью "Жасорат"
- Абдуллаеву Азизу Абдувалиевну - швею-ремесленницу Пахтакорского района, Джизакская область
- Азимова Абдурасула Рахимовича - частного предпринимателя Нуратинского района, Навоийская область
- Аликулова Зокиржона Шамшиддиновича - мастера по ремонту обуви Яккабагского района, Кашкадарьинская область
- Жумаева Жасура Алимбоевича - члена Республиканской ассоциации "Ҳунарманд", город Ташкент
- Исамитдинову Зумратхон Абдужабборовну - шелковода фермерского хозяйства "Асад-Фарход-Азиз" Акалтынского района, Сырдарьинская область
- Исроилова Кабилжона Камиловича - мастера по ремонту обуви Булакбашинского района, Андижанская область
- Кутлумуратова Сергея Абышовича - учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №30 Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан
- Мирзабоева Шокира Хурсандовича - мастера по ремонту обуви Паркентского района, Ташкентская область
- Орипова Илхома Исмоиловича - швейника-ремесленника Жондорского района, Бухарская область
- Тиляходжаева Аббаза Музафаровича - преподавателя истории Ферганского промышленного профессионального колледжа, Ферганская область
- Хамраеву Муборак Мадримовну - швею-ремесленницу Ханкинского района, Хорезмская область
- Хидирова Мусурманкула Джураевича - руководителя фермерского хозяйства "Хидиров Мусурмонқул" Ангорского района, Сурхандарьинская область
- Шерматову Фатиму Абдурашидовну - швею-ремесленницу Туракурганского района, Наманганская область
- Эсанову Дилшоду Мусабековну - швею-ремесленницу Пайарыкского района, Самаркандская область
медалью "Содиқ хизматлари учун"
- Асамова Дилшода Дамировича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан
- Мусаева Амиртемирхона Фатыховича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан
- Рихсиева Аюпхана Гиясовича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан
медалью "Шуҳрат"
- Абдижапаpова Атхама Уринбаевича - машиниста вращающейся печи отделения обжига клинкера акционерного общества "Оҳангаронцемент", Ташкентская область
- Абсаттарова Зиваддина Садековича - мастера газодобывающего участка "Урга" унитарного дочернего предприятия "Устюртгаз" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Республика Каракалпакстан
- Азимова Носиржона Мамиржановича - мастера производственного цеха керамических изделий совместного предприятия "Peng Sheng" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область
- Аккулова Иномжона Норбутаевича - электромонтера Сырдарьинской областной механизированной колонны №3 акционерного общества "Электрқишлоққурилиш"
- Алимбаева Алавитдина Комиловича - начальника цеха акционерного общества "Ўзбекистон қаттиқ қотишмалар ва ўтга чидамли металлар комбинати", Ташкентская область
- Алламуродова Абдихалила Содиковича - машиниста комбайна подземных работ унитарного предприятия "Деҳқонобод калийли ўғитлар заводи", Кашкадарьинская область
- Алланазарова Тилегена Сайповича - инженера ирригационной сети "Алтинкўл" управления ирригационной системы "Суенли" бассейнового управления ирригационных систем "Қуйи Амударё", Республика Каракалпакстан
- Аскарова Мирзохида Хакимжоновича - начальника производственного отдела совместного предприятия "UzСhasys" города Намангана, Наманганская область
- Астанова Шарофа Турсуновича - оператора по добыче нефти и газа унитарного дочернего предприятия "Газлинефтгазқазибчиқариш" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Бухарская область
- Атабуллаева Кутлимурота Сулаймоновича - мастера акционерного общества "Бухоронефтгазпармалаш", Бухарская область
- Атамурадова Хушмурада - председателя схода граждан села "Ғалаба" Касбинского района, Кашкадарьинская область
- Атхамова Хусана Арзматовича - водителя автопредприятия "Яккасарой-Махсустранс" государственного производственного управления "Махсустранс", город Ташкент
- Ахмедову Азизахон Абдухафизовну - председателя схода граждан махалли "Буйрапуш" Сарыасийского района, Сурхандарьинская область
- Ахранову Икболхон Рахматуллаевну - руководителя частного предприятия "Иқболхон-Маржона" Мирзачульского района, Джизакская область
- Ахророва Убайдуллу Муратовича - директора департамента акционерного коммерческого банка "Ўзсаноатқурилишбанк"
- Ашурова Сарвара Ганиевича - заместителя председателя Центрального Совета общественного движения молодежи "Камолот", председателя детской организации "Камалак"
- Бабакулова Тиловберди Хожикуловича - машиниста путевой машинной станции №166 акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Сурхандарьинская область
- Бегмирзаеву Азизахон Курбоновну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Узун" Бешарыкского района, Ферганская область
- Берданова Максетбая Исакбаевича - заместителя начальника котлотурбинного цеха №2 акционерного общества "Тахиатош иссиқлик электр станцияси", Республика Каракалпакстан
- Бокиева Султанмурада Манноновича - председателя общества с ограниченной ответственностью "Чоштепа" Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область
- Болтаева Зайнобидина Тошходжаевича - председателя Мархаматского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Андижанская область
- Буриева Махмуда Юлдошевича - начальника мелиоративной системы северных коллекторов Мелиоративной экспедиции при бассейновом управлении ирригационных систем "Аму-Қашқадарё", Кашкадарьинская область
- Васина Александра Васильевича - начальника цеха междугородной автоматической телефонной станции филиала "Бош коммутация маркази" акционерной компании "Ўзбектелеком"
- Гайбуллаева Елбая Ембергеновича - руководителя фермерского хозяйства "Пахтакеш" Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан
- Ганиева Юлдаша Уриновича - начальника литейного цеха производственного объединения "Навоийский машиностроительный завод" государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
- Ганиеву Ойнису - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Наврўз" Юкаричирчикского района, Ташкентская область
- Гаппорову Хулкар Азаматовну - руководителя кружка "Ёшлар маркази" при Навоийском областном Совете общественного движения молодежи "Камолот"
- Давлетназарова Алишера Аскаровича - председателя Караузякского районного Совета общественного движения молодежи "Камолот", Республика Каракалпакстан
- Давлетова Кувондика Жуманиязовича - автогрейдериста предприятия "Хоразмйўлқурилиш", Хорезмская область
- Дададжанова Жахонгира Тахирджановича - председателя правления общества с ограниченной ответственностью "Uraland" города Андижана, Андижанская область
- Джабборова Зафара Зариповича - начальника отряда филиала "Амиробод кон-геофизика экспедицияси" акционерного общества "Ўзбекгеофизика", Бухарская область
- Джанкараева Джуру Кошаевича - автогрейдериста подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Термезского района, Сурхандарьинская область
- Довранову Манзуру Абдуллаевну - директора Нурабадского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Самаркандская область
- Душамова Одилбека Норметовича - рабочего мельницы акционерного общества "Шовот дон маҳсулотлари", Хорезмская область
- Жакбарову Акибатхон Халимовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Мадина-97" Балыкчинского района, Андижанская область
- Жиянбаева Отабека Эшдавлатовича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Magnum Medikal Servis" Шайхантохурского района, город Ташкент
- Жумаеву Фарогат Эшпулатовну - бригадира общества с ограниченной ответственностью "Daewoo Textile Bukhara" города Бухары, Бухарская область
- Жураева Эркина - председателя схода граждан махалли "Навбаҳор" города Каттакургана, Самаркандская область
- Зайнитдинову Зулайхо Нематхоновну - ведущего специалиста пресс-службы Наманганского областного Совета общественного движения молодежи "Камолот"
- Зоирова Нашпандкула Саттаровича - оператора технологических установок унитарного дочернего предприятия "Муборакнефтгаз" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Кашкадарьинская область
- Зохидова Файзуллу Ташпулатовича - руководителя Ферганского областного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности
- Ибрагимова Махсуда Машарибовича - механизатора акционерного общества "Қўшкўпир МТП", Хорезмская область
- Ибраимову Гулжахан Темирхановну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан аула "Назархон" Амударьинского района, Республика Каракалпакстан
- Имамова Шерали Мирзасаидовича - аппаратчика цеха акционерного общества "Аммофос-Максам", Ташкентская область
- Исаматова Равшана Тураевича - бригадира передвижной механизированной колонны №2 акционерного общества "12-трест", город Ташкент
- Исмаилову Гулнору Шарифовну - заместителя хокима Фаришского района, председателя комитета женщин, Джизакская область
- Ишмахамедова Улугбека Тожибаевича - командира воздушного судна "А-320" Летного комплекса Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари"
- Ишмуратову Зиёду Исраиловну - заместителя хокима Пастдаргомского района, председателя комитета женщин, Самаркандская область
- Кабулова Абдухамида Абдуллаевича - старшего машиниста котлотурбинного цеха №2 акционерного общества "Янги Ангрен иссиқлик электр станцияси", Ташкентская область
- Камбарова Мусакула Менглиевича - заведующего сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан
- Камилову Саломат Шукуровну - директора общества с ограниченной ответственностью "Қарши мебель" города Карши, Кашкадарьинская область
- Касимову Нигору Худойбердиевну - швею общества с ограниченной ответственностью "Bofanda" города Самарканда, Самаркандская область
- Касымова Шухрата Юлдашевича - проходчика филиала "Ер ости ишлари" акционерного общества "Ўзбеккўмир", Ташкентская область
- Косимова Саидасрорхона Холмухаммедовича - начальника участка совместного предприятия "Uz-Tong Heung Company" города Андижана, Андижанская область
- Косимова Хомидилло Тухтосиновича - слесаря мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
- Курбонову Нафосат Саттор кизи - руководителя кружка "Ёшлар маркази" при Сурхандарьинском областном Совете общественного движения молодежи "Камолот"
- Мадиримову Султонпошшу Хайитбаевну - председателя товарищества частных собственников жилья "Анварбек-Аброрбек сервис" города Ургенча, Хорезмская область
- Мамадалиева Козимжона Собировича - руководителя фермерского хозяйства "Тиллабоев олтин даласи" Избосканского района, Андижанская область
- Мамадалиева Марубжона Мусинжановича - машиниста вращающейся печи участка обжига клинкера акционерного общества "Қувасойцемент", Ферганская область
- Мамадиева Маърифжона Махмудбоевича - машиниста асфальтоукладчика специализированного предприятия по эксплуатации дорог "Қамчиқавтойўл", Наманганская область
- Маманабиева Козимжона Тохировича - мастера ремонтного отдела акционерного общества "Андижон-пахта" Алтынкульского района, Андижанская область
- Маматова Мамуржона Мамадалиевича - водителя общества с ограниченной ответственностью "Фарғона автотрансхизмат" города Ферганы, Ферганская область
- Мансурову Дилбар Мухаммедовну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Истиқбол" Нуратинского района, Навоийская область
- Маткурбанова Санъата Раззаковича - руководителя строительно-ремонтного предприятия "Қўшкўпир қурилиш сервис", Хорезмская область
- Махамадаминову Филуру Эргашевну - инженера по охране труда и пожарной безопасности акционерного общества "Шофиркон пахта тозалаш", Бухарская область
- Махмудова Оллабергана - председателя схода граждан села "Бекобод" Ургенчского района, Хорезмская область
- Махсимова Хужакула - председателя Нишанского районного отделения фонда "Нуроний", Кашкадарьинская область
- Маякубова Хусана Каримовича - начальника отдела технического контроля акционерного общества "Ўзбеккимёмаш заводи" акционерной компании "Ўзнефтгазмаш", Ташкентская область
- Менгбаева Мумина Норбоевича - комбайнера общества с ограниченной ответственностью "Шўрчи агротехсервис МТП", Сурхандарьинская область
- Мирзаулукова Азама Мирза-Азизовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Tosh Bruschatka" Сергелийского района, город Ташкент
- Мирсагатова Юлдаша Эргашевича - водителя акционерного общества "1-автокорхона" акционерной компании "Тошшаҳартрансхизмат", город Ташкент
- Мусаева Рустамжона Усмонжоновича - мастера прессовочного цеха совместного предприятия "UzSungwoo" города Ферганы, Ферганская область
- Мусаева Хамитджана Хасановича - председателя схода граждан махалли имени Комилжона Гофурова Алмазарского района, город Ташкент
- Мухамедова Бехзода Нигматуллаевича - директора общества с ограниченной ответственностью "Premium Alliance Paper" Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
- Нармуратову Кунсулу Аленовну - заместителя хокима Канимехского района, председателя комитета женщин, Навоийская область
- Насибалиева Бахрома Юлдашматовича - водителя "БелАЗа" филиала "Белазкўмир" акционерного общества "Ўзбеккўмир", Ташкентская область
- Норбаева Рустама Райимкуловича - машиниста автокрана мостостроительного отряда №67 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
- Остонова Исомиддина Аслоновича - главного чабана племенного ширкатного хозяйства "Қоровулбозор" Караулбазарского района, Бухарская область
- Очилова Завкиддина Одиловича - начальника участка геотехнологического рудника рудоуправления №5 государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
- Пардаеву Зубайду Мусаевну - агронома дочернего предприятия "Пилла" Уртачирчикского района, Ташкентская область
- Пулатова Муродиллу Маликовича - начальника электроцеха акционерного общества "Навоий иссиқлик электр станцияси", Навоийская область
- Ризаева Бахритдина Бердиевича - руководителя Галляаральского районного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности, Джизакская область
- Рустамову Турдихон Курбоновну - директора Куштепинского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Ферганская область
- Садикову Барчиной Думановну - руководителя Шурчинского районного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности, Сурхандарьинская область
- Саликулову Рано Исмаиловну - председателя товарищества частных собственников жилья "Отабек" города Алмалыка, Ташкентская область
- Сарыбаеву Перизу Уралбаевну - начальника швейного цеха общества с ограниченной ответственностью "Nukus Textile" города Нукуса, Республика Каракалпакстан
- Сейтназарова Нуратдина Пирниязовича - председателя Нукусского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Республика Каракалпакстан
- Сиражидинова Шухрата Шеркузиевича - сталевара электросталеплавильного цеха акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область
- Таженова Парахата Алламбергеновича - прораба отдела строительства унитарного предприятия "Тахиатошгидроэнергоқурилиш" акционерного общества "Ўзбекгидроэнергоқурилиш", Республика Каракалпакстан
- Ташпулатова Турсунбая Уринбаевича - председателя схода граждан села "Ғова" Чустского района, Наманганская область
- Ташходжаеву Муниру Джураевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Обод" Сергелийского района, город Ташкент
- Тошева Акрама Бобамурадовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Пахтачисут" Пахтачийского района, Самаркандская область
- Тошеву Мамлакат Шоимовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Жондор Чашмаси" Жондорского района, Бухарская область
- Тугилова Рахима Эргашевича - главного инженера совместного предприятия "JV MAN Auto-Uzbekistan", Самаркандская область
- Туляганова Бахриддина Нишанбаевича - начальника цеха медеплавильного завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
- Туляганова Рахматджана Исмаиловича - бригадира производственного цеха государственного научно-производственного предприятия "Фонон", город Ташкент
- Турабаева Рустама Зохидовича - старшего мастера Наманганского областного производственного предприятия "Электрқурилмалари" акционерного общества "Электрқишлоққурилиш"
- Турапова Алима - председателя Сырдарьинского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Сырдарьинская область
- Турдалиева Равшанжона Сайдахмадовича - начальника смены акционерного общества "Фарғона иссиқлик электр маркази", Ферганская область
- Турсунова Ахрора Рахматовича - председателя схода граждан махалли "Имом ал-Бухорий" города Бухары, Бухарская область
- Тухтабаева Рашида Дедахановича - прессовщика производственного предприятия "Наманган Трансформатор" акционерного общества "ЎзЭлектротерм", Наманганская область
- Увайдуллаева Акмала Джураевича - руководителя частного предприятия "Акмалбек-Анварбек барака" города Гулистана, Сырдарьинская область
- Умирова Абдихолика Зопировича - руководителя строительного предприятия "Зоир-Мансур" Иштыханского района, Самаркандская область
- Усманова Батира - председателя Мирабадского районного отделения фонда "Нуроний", город Ташкент
- Усманову Гулнорахон Тургуновну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Бозорбоши" Кургантепинского района, Андижанская область
- Хайдарова Сулаймонкула Сатиболдиевича - прораба общества с ограниченной ответственностью "Чортоқархитекқурилиш", Наманганская область
- Хайдарова Уткира Эрназаровича - главного специалиста Кабинета Министров Республики Узбекистан
- Хайитова Абдулхошима Абдувахабовича - начальника производственного цеха строительных и промышленных красок совместного предприятия "Uz-Dongju Paint Company" города Андижана, Андижанская область
- Хакимова Ботира Хусановича - заведующего сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан
- Халикова Ахтама - главного агронома управления благоустройства города Самарканда, Самаркандская область
- Хамдамова Дониёра Закиржонавича - машиниста буровой техники мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
- Хамроева Феруза Хамдамовича - заместителя председателя Бухарского областного Совета общественного движения молодежи "Камолот", председателя детской организации "Камалак"
- Хасанова Анвара Адизовича - руководителя производственного предприятия "Қўшчинор гўшт" города Навои, Навоийская область
- Хасанова Анорбоя Тоштемировича - руководителя фермерского хозяйства "Ёруғлик" Зафарабадского района, Джизакская область
- Ходжаева Бахтиера Махаматовича - машиниста электродепо "Ўзбекистон" государственного унитарного предприятия "Тошкент метрополитени", город Ташкент
- Ходжамқулова Кахрамона Сайиткуловича - механизатора общества с ограниченной ответственностью "Ховос агротехсервис МТП", Сырдарьинская область
- Ходжиматова Толиба Абиджановича - заместителя начальника сортопрокатного цеха №2 акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область
- Холикова Салимжона Усаровича - машиниста экскаватора управления ирригационной системы "Нарпай-Навоий" бассейнового управления ирригационных систем "Зарафшон", Самаркандская область
- Холмирзаева Аббоса Омоновича - руководителя производственного предприятия "Имкон" Дангаринского района, Ферганская область
- Холмирзаева Вахоба Мадаминовича - начальника участка общества с ограниченной ответственностью "Karbonam" акционерной компании "Ўзнефтмаҳсулот", Наманганская область
- Худойбердиева Зокиржона Худойназаровича - монтажника мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
- Хурамову Гулбахор Амоновну - прядильщицу совместного предприятия "Сурхонтекс" Джаркурганского района, Сурхандарьинская область
- Хусанджанова Зуфара Дилмуратовича - ведущего инженера научно-исследовательского отдела средств защиты информации государственного унитарного предприятия центра научно-технических и маркетинговых исследований "UNICON.UZ"
- Хусанова Зафаржона Тоштемировича - главного инженера рудника "Даугизтау" Северного рудоуправления государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
- Шимбергенова Мурата Адилбаевича - председателя общества с ограниченной ответственностью "Lesstroy" города Нукуса, Республика Каракалпакстан
- Ширинова Рустама Хамидовича - заместителя начальника отдела по производству аммиака акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область.
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