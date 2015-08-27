



Глава государства наградил госслужащих и передовиков производства



ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 24-й годовщиной Независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер". Документом предписывается за большие заслуги в деле укрепления экономического потенциала страны и успешного осуществления реформ, многолетний плодотворный труд и весомый вклад в развитие сельского и водного хозяйства, промышленности, транспорта, связи и строительства, активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания: "Заслуженный хлопкороб Республики Узбекистан" Рустамовой Зебихон Якубовне - руководителю фермерского хозяйства "Заркент саховати" Ташлакского района, Ферганская область

Халимбетову Бахтиёру Юлдашовичу - руководителю фермерского хозяйства "Истиқлол самар" Гурленского района, Хорезмская область "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан" Бешимову Мухаммаду Бегматовичу - машинисту насосных агрегатов Алатского районного управления межобластного управления эксплуатации машинного канала "Аму-Бухоро", Бухарская область

Раимкулову Шакарбаю Сухановичу - инженеру-гидротехнику управления ирригационной системы "Шўрўзак-Сирдарё" бассейнового управления ирригационных систем "Қуйи Сирдарё", Сырдарьинская область "Заслуженный животновод Республики Узбекистан" Мирзаеву Балтабаю Кудайбергеновичу - главному чабану ширкатного хозяйства "Керизбулоқ" Тамдынского района, Навоийская область

Намазову Тулкину Ибатовичу - главному чабану каракулеводческого племенного ширкатного хозяйства "Нишон" Нишанского района, Кашкадарьинская область "Заслуженный шелковод Республики Узбекистан" Абдуллаевой Рузихон Бозоровне - агроному государственного предприятия "Пилла" Алтынкульского района, Андижанская область

Сулаймоновой Салиме Абдурахмоновне - агроному общества с ограниченной ответственностью "Бош пиллахона" Нарынского района, Наманганская область "Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан" Матмуратову Кенесбаю Ембергеновичу - начальнику отряда филиала "Устюрт геофизика экспедицияси" акционерного общества "Ўзбекгеофизика", Республика Каракалпакстан

Разикулову Абдусамату Абдуганиевичу - мастеру смены электросталеплавильного цеха акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область "Заслуженный строитель Республики Узбекистан" Исмаилову Кадыру Вахидовичу - руководителю комплексной бригады строительного управления №52 акционерного общества "12-трест", город Ташкент

Исломову Даврону - руководителю производственно-строительного предприятия "Бинокор", Самаркандская область

Кадирову Бахадиру Тухтаевичу - руководителю промышленно-строительного предприятия "Термиз таъминот", Сурхандарьинская область "Заслуженный работник транспорта Республики Узбекистан" Закирову Зоиру Таджибаевичу - дорожному мастеру Джизакской железнодорожной дистанции акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Джизакская область

Рузиеву Рустаму Васиковичу - директору главного проектно-изыскательского института по транспорту акционерного общества "Боштранслойиҳа" "Заслуженный работник связи Республики Узбекистан" Исхакову Нодиру Суннатуллаевичу - главному инженеру Янгиабадского телефонного узла филиала "Тошкент шаҳар телефон тармоғи" акционерной компании "Ўзбектелеком", город Ташкент "Заслуженный работник гражданской авиации Республики Узбекистан" Харлапу Геннадию Викторовичу - заместителю генерального директора Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари". За достойный вклад в дело укрепления независимости страны, повышения ее экономического потенциала, воспитания молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, самоотверженный труд, патриотизм, почет и уважение, завоеванные активным участием в общественной жизни, наградить: орденом "Эл-юрт ҳурмати" Абдиева Суюна Мажитовича - руководителя фермерского хозяйства "Абдиев Мажид" Каршинского района, Кашкадарьинская область

Аллаярова Яхшинара Норбобаевича - доцента факультета усовершенствования врачей Самаркандского государственного медицинского института, Самаркандская область

Артикова Кенжабоя - инспектора инспекции "Давсувхўжаликназорат" по Хорезмской области

Бердиеву Зумрат Бобокуловну - заведующую сельским врачебным пунктом "Юқори Олот" Алатского района, Бухарская область

Ибрагимову Фариду - директора средней общеобразовательной школы №2 Чиназского района, Ташкентская область

Исмоилову Жумагул Тулановну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Учкўча" Булакбашинского района, Андижанская область

Каримова Кенеса Айтмуратовича - председателя Союза писателей Каракалпакстана

Каршиева Абдисамата Асатовича - председателя схода граждан махалли "Оқолтин" Хатырчинского района, Навоийская область

Нарджигитову Бахринсо Эгамкуловну - главного редактора Гулистанской районной газеты "Гулистон ҳаёти", Сырдарьинская область

Суюндикова Равшана Худайназаровича - директора детско-юношеской спортивной школы Зарбдарского района, Джизакская область

Умарова Иброхимжона Саматовича - заведующего отделением хирургии детей и новорожденных Ферганского областного многопрофильного детского медицинского центра

Файзуллаева Турсунбая - профессора Наманганского государственного университета, Наманганская область

Шарипову Мадину Каримовну - директора Республиканского центра "Скрининг матери и ребенка"

Эргашову Хатичу Исаевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан поселка "Ялти" Шурчинского района, Сурхандарьинская область орденом "Фидокорона хизматлари учун" Байзакова Аззамжона Камоловича - машиниста экскаватора государственного унитарного предприятия "Учтепадавсувмахсус-пудрат", Джизакская область

Буриева Нириддина Абдуллаевича - начальника отдела геологии акционерного общества "Жарқўрғоннефть" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Сурхандарьинская область

Имомову Махсуду Мамасадиковну - начальника смены химического цеха акционерного общества "Сирдарё иссиқлик электр станцияси", Сырдарьинская область

Кадирова Камилжона - начальника цеха общества с ограниченной ответственностью "Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш комбинати" города Андижана, Андижанская область

Каримова Махсетбая Исмайловича - буровика общества с ограниченной ответственностью "Устюрт қидирув-бурғулаш бошқармаси" акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз", Республика Каракалпакстан

Кодирова Бозора Раимовича - директора государственного предприятия "Ғарбий Ўзбекистон гидрогеология экспедицияси", Бухарская область

Мукумова Суярбая Эгамбердиевича - главного инженера подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Джамбайского района, Самаркандская область

Назирову Дилором Носировну - председателя схода граждан махалли "Мискин" Риштанского района, Ферганская область

Нишанова Комилжона Солижоновича - автогрейдериста подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Мингбулакского района, Наманганская область

Саидова Толиба Маматовича - директора по перспективному развитию, инвестициям и капитальному строительству акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область

Содикова Пулата Йулдошевича - слесаря дочернего предприятия "Қуюв-механика заводи" унитарного предприятия "Ўзтемирйўлмаштаъмир", город Ташкент

Тангриева Эркина Жавлиевича - начальника маркшейдерского отдела унитарного дочернего предприятия "Шўртаннефтгаз", Кашкадарьинская область

Турдиева Таира Адиловича - машиниста электровоза локомотивного депо "Ўзбекистон" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Ташкентская область

Хужаниёзову Шакаржон Юсуповну - первого заместителя хокима Хорезмской области по вопросам экономики и социального развития орденом "Меҳнат шуҳрати" Абдулахатова Нортожи - директора подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Шерабадского района, Сурхандарьинская область

Абулкасимова Шадихужу Турсуновича - начальника сборочного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Самарқанд автомобиль заводи", Самаркандская область

Алиева Гофира Куватовича - хокима Хатырчинского района, Навоийская область

Бабажанова Эгамбергана Исмаиловича - начальника главного управления Центрального банка Республики Узбекистан по Хорезмской области

Жураеву Зайнабхон Дилмуродовну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Зарбдор" Янгикурганского района, Наманганская область

Комолова Салохиддина - председателя схода граждан села "Тоштепа" Шахриханского района, Андижанская область

Махаматова Зафара Эргашбоевича - управляющего унитарным предприятием "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент

Махкамова Худайкула - руководителя фермерского хозяйства "Маҳкамов Жаҳонгир" Баяутского района, Сырдарьинская область

Мирджалалова Анвара Илясовича - главного инженера акционерного общества "4-монтаж бошқармаси" акционерной компании "Ўзбекэнерго", Ташкентская область

Набиева Анвархона Мадаминовича - начальника цеха по производству азотной кислоты и аммиачной селитры акционерного общества "Фарғонаазот", Ферганская область

Негматова Шухрата Худойбердиевича - хокима Иштыханского района, Самаркандская область

Сапарова Каллибека Узакбаевича - мастера цеха унитарного предприятия "Қўнғирот сода заводи", Республика Каракалпакстан

Хаккулова Абдужаббора - мастера электродного цеха акционерного общества "Жиззах аккумулятор заводи", Джизакская область

Худайбердиева Аброра Жабборовича - начальника основного производственного цеха унитарного предприятия "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи", Бухарская область

Худаярова Асилбека Анваровича - первого заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан

Хужамурадова Зиядуллу Эшкобиловича - главного технолога общества с ограниченной ответственностью "Ҳисоролди нефть ва газ қидирув экспедицияси" акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз", Кашкадарьинская область

Хусенова Шерзода Уткировича - генерального директора акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз"

Шеркулова Абдирасула Нартажиевича - машиниста мельницы дробильного отделения акционерного общества "Қизилқумцемент", Навоийская область орденом "Дўстлик" Абдуллаеву Озаду Хасановну - начальника отдела Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

Азамова Шавкатжона Бегжоновича - ведущего инженера-технолога производственно-технологического отдела акционерного общества "GM O‘zbekiston", Андижанская область

Алиева Муроджона Бокиевича - первого заместителя министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан

Аллакулова Панжи Эгамбердиевича - хокима Мубарекского района, Кашкадарьинская область

Амиркулова Очилди Примовича - директора Узунского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Сурхандарьинская область

Артикходжаева Жахонгира Абидовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Артел Инжиниринг", город Ташкент

Атемова Ускенбая - хокима Юкаричирчикского района, Ташкентская область

Ахмедова Абдуллу Мухитовича - заместителя начальника управления реализации инвестиционных проектов акционерной компании "Ўзбекэнерго"

Батирова Даниёра Эгамбердиевича - хокима Баяутского района, Сырдарьинская область

Беловола Николая Тихоновича - главного геолога геолого-геофизического отдела Северного рудоуправления государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Ваисова Мураджана Сапарбаевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Мегасфера" города Ургенча, Хорезмская область

Гарифуллину Флюру Султановну - ведущего инженера Гулистанского городского телекоммуникационного узла, Сырдарьинская область

Горцунова Александра Эдуардовича - начальника участка государственного унитарного предприятия "Самарқанднур", Самаркандская область

Ембергенову Оразгул Реймовну - директора Каракалпакского Республиканского территориального филиала Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун"

Жололова Акмалжона Насирдиновича - хокима Алтынкульского района, Андижанская область

Жумабоева Алишера Гофуровича - начальника установки технологического цеха унитарного дочернего предприятия "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи", Ферганская область

Иногамова Аскара Акромовича - генерального директора совместного предприятия "Жиззах Пластекс" города Джизака, Джизакская область

Кима Леонида Владимировича - машиниста экскаватора рудоуправления "Қалмоқир" акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область

Косимова Азамата Азимовича - директора Департамента мониторинга инвестиционного портфеля коммерческих банков Центрального банка Республики Узбекистан

Мамадалиева Гайратали Тургуновича - хокима Риштанского района, Ферганская область

Мойлиева Абдирасула Бердиёровича - начальника котлотурбинного цеха унитарного предприятия "Талимаржон иссиқлик электр станцияси", Кашкадарьинская область

Рахмонова Бахтиёра Султоновича - первого заместителя хокима города Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства

Турапова Усмона Янгибаевича - хокима Джаркурганского района, Сурхандарьинская область

Умарова Бахтиёра Ганиевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Истиқлол текстиль дизайн" Наманганского района, Наманганская область

Худойкулова Аваза Буриевича - дорожного ремонтника путевой машинной станции №17 акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Бухарская область

Шарахметова Шахруха Шатургуновича - начальника главного управления Министерства финансов Республики Узбекистан

Юсупова Рустама Фархадовича - заместителя председателя правления акционерной компании "Ўзавтосаноат" медалью "Шуҳрат" (перешагнувшие 100-летний возраст) Аллаберганову Фотиму - Янгиарыкский район, Хорезмская область

Амонову Тухту - Шафирканский район, Бухарская область

Бердалиева Анарбая - Ахангаранский район, Ташкентская область

Ганиеву Салиму - Мирзо-Улугбекский район, город Ташкент

Жаббарову Жумагул - Баяутский район, Сырдарьинская область

Жололова Абдубариса - Балыкчинский район, Андижанская область

Камалова Таштемира - Учкурганский район, Наманганская область

Нарбутаеву Бувсару - Булунгурский район, Самаркандская область

Севарова Кудрата - Касбинский район, Кашкадарьинская область

Хужаева Бойдаду - Ферганский район, Ферганская область

Шайманова Норкобила - Шерабадский район, Сурхандарьинская область

Шамуратову Бегзаду - Шуманайский район, Республика Каракалпакстан

Шокирову Хайри - Джизакский район, Джизакская область

Юлдашеву Умит - Хатырчинский район, Навоийская область медалью "Жасорат" Абдуллаеву Азизу Абдувалиевну - швею-ремесленницу Пахтакорского района, Джизакская область

Азимова Абдурасула Рахимовича - частного предпринимателя Нуратинского района, Навоийская область

Аликулова Зокиржона Шамшиддиновича - мастера по ремонту обуви Яккабагского района, Кашкадарьинская область

Жумаева Жасура Алимбоевича - члена Республиканской ассоциации "Ҳунарманд", город Ташкент

Исамитдинову Зумратхон Абдужабборовну - шелковода фермерского хозяйства "Асад-Фарход-Азиз" Акалтынского района, Сырдарьинская область

Исроилова Кабилжона Камиловича - мастера по ремонту обуви Булакбашинского района, Андижанская область

Кутлумуратова Сергея Абышовича - учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №30 Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан

Мирзабоева Шокира Хурсандовича - мастера по ремонту обуви Паркентского района, Ташкентская область

Орипова Илхома Исмоиловича - швейника-ремесленника Жондорского района, Бухарская область

Тиляходжаева Аббаза Музафаровича - преподавателя истории Ферганского промышленного профессионального колледжа, Ферганская область

Хамраеву Муборак Мадримовну - швею-ремесленницу Ханкинского района, Хорезмская область

Хидирова Мусурманкула Джураевича - руководителя фермерского хозяйства "Хидиров Мусурмонқул" Ангорского района, Сурхандарьинская область

Шерматову Фатиму Абдурашидовну - швею-ремесленницу Туракурганского района, Наманганская область

Эсанову Дилшоду Мусабековну - швею-ремесленницу Пайарыкского района, Самаркандская область медалью "Содиқ хизматлари учун" Асамова Дилшода Дамировича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан

Мусаева Амиртемирхона Фатыховича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан

Рихсиева Аюпхана Гиясовича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан медалью "Шуҳрат" Абдижапаpова Атхама Уринбаевича - машиниста вращающейся печи отделения обжига клинкера акционерного общества "Оҳангаронцемент", Ташкентская область

Абсаттарова Зиваддина Садековича - мастера газодобывающего участка "Урга" унитарного дочернего предприятия "Устюртгаз" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Республика Каракалпакстан

Азимова Носиржона Мамиржановича - мастера производственного цеха керамических изделий совместного предприятия "Peng Sheng" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область

Аккулова Иномжона Норбутаевича - электромонтера Сырдарьинской областной механизированной колонны №3 акционерного общества "Электрқишлоққурилиш"

Алимбаева Алавитдина Комиловича - начальника цеха акционерного общества "Ўзбекистон қаттиқ қотишмалар ва ўтга чидамли металлар комбинати", Ташкентская область

Алламуродова Абдихалила Содиковича - машиниста комбайна подземных работ унитарного предприятия "Деҳқонобод калийли ўғитлар заводи", Кашкадарьинская область

Алланазарова Тилегена Сайповича - инженера ирригационной сети "Алтинкўл" управления ирригационной системы "Суенли" бассейнового управления ирригационных систем "Қуйи Амударё", Республика Каракалпакстан

Аскарова Мирзохида Хакимжоновича - начальника производственного отдела совместного предприятия "UzСhasys" города Намангана, Наманганская область

Астанова Шарофа Турсуновича - оператора по добыче нефти и газа унитарного дочернего предприятия "Газлинефтгазқазибчиқариш" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Бухарская область

Атабуллаева Кутлимурота Сулаймоновича - мастера акционерного общества "Бухоронефтгазпармалаш", Бухарская область

Атамурадова Хушмурада - председателя схода граждан села "Ғалаба" Касбинского района, Кашкадарьинская область

Атхамова Хусана Арзматовича - водителя автопредприятия "Яккасарой-Махсустранс" государственного производственного управления "Махсустранс", город Ташкент

Ахмедову Азизахон Абдухафизовну - председателя схода граждан махалли "Буйрапуш" Сарыасийского района, Сурхандарьинская область

Ахранову Икболхон Рахматуллаевну - руководителя частного предприятия "Иқболхон-Маржона" Мирзачульского района, Джизакская область

Ахророва Убайдуллу Муратовича - директора департамента акционерного коммерческого банка "Ўзсаноатқурилишбанк"

Ашурова Сарвара Ганиевича - заместителя председателя Центрального Совета общественного движения молодежи "Камолот", председателя детской организации "Камалак"

Бабакулова Тиловберди Хожикуловича - машиниста путевой машинной станции №166 акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Сурхандарьинская область

Бегмирзаеву Азизахон Курбоновну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Узун" Бешарыкского района, Ферганская область

Берданова Максетбая Исакбаевича - заместителя начальника котлотурбинного цеха №2 акционерного общества "Тахиатош иссиқлик электр станцияси", Республика Каракалпакстан

Бокиева Султанмурада Манноновича - председателя общества с ограниченной ответственностью "Чоштепа" Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область

Болтаева Зайнобидина Тошходжаевича - председателя Мархаматского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Андижанская область

Буриева Махмуда Юлдошевича - начальника мелиоративной системы северных коллекторов Мелиоративной экспедиции при бассейновом управлении ирригационных систем "Аму-Қашқадарё", Кашкадарьинская область

Васина Александра Васильевича - начальника цеха междугородной автоматической телефонной станции филиала "Бош коммутация маркази" акционерной компании "Ўзбектелеком"

Гайбуллаева Елбая Ембергеновича - руководителя фермерского хозяйства "Пахтакеш" Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан

Ганиева Юлдаша Уриновича - начальника литейного цеха производственного объединения "Навоийский машиностроительный завод" государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Ганиеву Ойнису - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Наврўз" Юкаричирчикского района, Ташкентская область

Гаппорову Хулкар Азаматовну - руководителя кружка "Ёшлар маркази" при Навоийском областном Совете общественного движения молодежи "Камолот"

Давлетназарова Алишера Аскаровича - председателя Караузякского районного Совета общественного движения молодежи "Камолот", Республика Каракалпакстан

Давлетова Кувондика Жуманиязовича - автогрейдериста предприятия "Хоразмйўлқурилиш", Хорезмская область

Дададжанова Жахонгира Тахирджановича - председателя правления общества с ограниченной ответственностью "Uraland" города Андижана, Андижанская область

Джабборова Зафара Зариповича - начальника отряда филиала "Амиробод кон-геофизика экспедицияси" акционерного общества "Ўзбекгеофизика", Бухарская область

Джанкараева Джуру Кошаевича - автогрейдериста подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Термезского района, Сурхандарьинская область

Довранову Манзуру Абдуллаевну - директора Нурабадского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Самаркандская область

Душамова Одилбека Норметовича - рабочего мельницы акционерного общества "Шовот дон маҳсулотлари", Хорезмская область

Жакбарову Акибатхон Халимовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Мадина-97" Балыкчинского района, Андижанская область

Жиянбаева Отабека Эшдавлатовича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Magnum Medikal Servis" Шайхантохурского района, город Ташкент

Жумаеву Фарогат Эшпулатовну - бригадира общества с ограниченной ответственностью "Daewoo Textile Bukhara" города Бухары, Бухарская область

Жураева Эркина - председателя схода граждан махалли "Навбаҳор" города Каттакургана, Самаркандская область

Зайнитдинову Зулайхо Нематхоновну - ведущего специалиста пресс-службы Наманганского областного Совета общественного движения молодежи "Камолот"

Зоирова Нашпандкула Саттаровича - оператора технологических установок унитарного дочернего предприятия "Муборакнефтгаз" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Кашкадарьинская область

Зохидова Файзуллу Ташпулатовича - руководителя Ферганского областного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности

Ибрагимова Махсуда Машарибовича - механизатора акционерного общества "Қўшкўпир МТП", Хорезмская область

Ибраимову Гулжахан Темирхановну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан аула "Назархон" Амударьинского района, Республика Каракалпакстан

Имамова Шерали Мирзасаидовича - аппаратчика цеха акционерного общества "Аммофос-Максам", Ташкентская область

Исаматова Равшана Тураевича - бригадира передвижной механизированной колонны №2 акционерного общества "12-трест", город Ташкент

Исмаилову Гулнору Шарифовну - заместителя хокима Фаришского района, председателя комитета женщин, Джизакская область

Ишмахамедова Улугбека Тожибаевича - командира воздушного судна "А-320" Летного комплекса Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари"

Ишмуратову Зиёду Исраиловну - заместителя хокима Пастдаргомского района, председателя комитета женщин, Самаркандская область

Кабулова Абдухамида Абдуллаевича - старшего машиниста котлотурбинного цеха №2 акционерного общества "Янги Ангрен иссиқлик электр станцияси", Ташкентская область

Камбарова Мусакула Менглиевича - заведующего сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан

Камилову Саломат Шукуровну - директора общества с ограниченной ответственностью "Қарши мебель" города Карши, Кашкадарьинская область

Касимову Нигору Худойбердиевну - швею общества с ограниченной ответственностью "Bofanda" города Самарканда, Самаркандская область

Касымова Шухрата Юлдашевича - проходчика филиала "Ер ости ишлари" акционерного общества "Ўзбеккўмир", Ташкентская область

Косимова Саидасрорхона Холмухаммедовича - начальника участка совместного предприятия "Uz-Tong Heung Company" города Андижана, Андижанская область

Косимова Хомидилло Тухтосиновича - слесаря мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент

Курбонову Нафосат Саттор кизи - руководителя кружка "Ёшлар маркази" при Сурхандарьинском областном Совете общественного движения молодежи "Камолот"

Мадиримову Султонпошшу Хайитбаевну - председателя товарищества частных собственников жилья "Анварбек-Аброрбек сервис" города Ургенча, Хорезмская область

Мамадалиева Козимжона Собировича - руководителя фермерского хозяйства "Тиллабоев олтин даласи" Избосканского района, Андижанская область

Мамадалиева Марубжона Мусинжановича - машиниста вращающейся печи участка обжига клинкера акционерного общества "Қувасойцемент", Ферганская область

Мамадиева Маърифжона Махмудбоевича - машиниста асфальтоукладчика специализированного предприятия по эксплуатации дорог "Қамчиқавтойўл", Наманганская область

Маманабиева Козимжона Тохировича - мастера ремонтного отдела акционерного общества "Андижон-пахта" Алтынкульского района, Андижанская область

Маматова Мамуржона Мамадалиевича - водителя общества с ограниченной ответственностью "Фарғона автотрансхизмат" города Ферганы, Ферганская область

Мансурову Дилбар Мухаммедовну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Истиқбол" Нуратинского района, Навоийская область

Маткурбанова Санъата Раззаковича - руководителя строительно-ремонтного предприятия "Қўшкўпир қурилиш сервис", Хорезмская область

Махамадаминову Филуру Эргашевну - инженера по охране труда и пожарной безопасности акционерного общества "Шофиркон пахта тозалаш", Бухарская область

Махмудова Оллабергана - председателя схода граждан села "Бекобод" Ургенчского района, Хорезмская область

Махсимова Хужакула - председателя Нишанского районного отделения фонда "Нуроний", Кашкадарьинская область

Маякубова Хусана Каримовича - начальника отдела технического контроля акционерного общества "Ўзбеккимёмаш заводи" акционерной компании "Ўзнефтгазмаш", Ташкентская область

Менгбаева Мумина Норбоевича - комбайнера общества с ограниченной ответственностью "Шўрчи агротехсервис МТП", Сурхандарьинская область

Мирзаулукова Азама Мирза-Азизовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Tosh Bruschatka" Сергелийского района, город Ташкент

Мирсагатова Юлдаша Эргашевича - водителя акционерного общества "1-автокорхона" акционерной компании "Тошшаҳартрансхизмат", город Ташкент

Мусаева Рустамжона Усмонжоновича - мастера прессовочного цеха совместного предприятия "UzSungwoo" города Ферганы, Ферганская область

Мусаева Хамитджана Хасановича - председателя схода граждан махалли имени Комилжона Гофурова Алмазарского района, город Ташкент

Мухамедова Бехзода Нигматуллаевича - директора общества с ограниченной ответственностью "Premium Alliance Paper" Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент

Нармуратову Кунсулу Аленовну - заместителя хокима Канимехского района, председателя комитета женщин, Навоийская область

Насибалиева Бахрома Юлдашматовича - водителя "БелАЗа" филиала "Белазкўмир" акционерного общества "Ўзбеккўмир", Ташкентская область

Норбаева Рустама Райимкуловича - машиниста автокрана мостостроительного отряда №67 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент

Остонова Исомиддина Аслоновича - главного чабана племенного ширкатного хозяйства "Қоровулбозор" Караулбазарского района, Бухарская область

Очилова Завкиддина Одиловича - начальника участка геотехнологического рудника рудоуправления №5 государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Пардаеву Зубайду Мусаевну - агронома дочернего предприятия "Пилла" Уртачирчикского района, Ташкентская область

Пулатова Муродиллу Маликовича - начальника электроцеха акционерного общества "Навоий иссиқлик электр станцияси", Навоийская область

Ризаева Бахритдина Бердиевича - руководителя Галляаральского районного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности, Джизакская область

Рустамову Турдихон Курбоновну - директора Куштепинского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Ферганская область

Садикову Барчиной Думановну - руководителя Шурчинского районного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности, Сурхандарьинская область

Саликулову Рано Исмаиловну - председателя товарищества частных собственников жилья "Отабек" города Алмалыка, Ташкентская область

Сарыбаеву Перизу Уралбаевну - начальника швейного цеха общества с ограниченной ответственностью "Nukus Textile" города Нукуса, Республика Каракалпакстан

Сейтназарова Нуратдина Пирниязовича - председателя Нукусского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Республика Каракалпакстан

Сиражидинова Шухрата Шеркузиевича - сталевара электросталеплавильного цеха акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область

Таженова Парахата Алламбергеновича - прораба отдела строительства унитарного предприятия "Тахиатошгидроэнергоқурилиш" акционерного общества "Ўзбекгидроэнергоқурилиш", Республика Каракалпакстан

Ташпулатова Турсунбая Уринбаевича - председателя схода граждан села "Ғова" Чустского района, Наманганская область

Ташходжаеву Муниру Джураевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Обод" Сергелийского района, город Ташкент

Тошева Акрама Бобамурадовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Пахтачисут" Пахтачийского района, Самаркандская область

Тошеву Мамлакат Шоимовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Жондор Чашмаси" Жондорского района, Бухарская область

Тугилова Рахима Эргашевича - главного инженера совместного предприятия "JV MAN Auto-Uzbekistan", Самаркандская область

Туляганова Бахриддина Нишанбаевича - начальника цеха медеплавильного завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область

Туляганова Рахматджана Исмаиловича - бригадира производственного цеха государственного научно-производственного предприятия "Фонон", город Ташкент

Турабаева Рустама Зохидовича - старшего мастера Наманганского областного производственного предприятия "Электрқурилмалари" акционерного общества "Электрқишлоққурилиш"

Турапова Алима - председателя Сырдарьинского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Сырдарьинская область

Турдалиева Равшанжона Сайдахмадовича - начальника смены акционерного общества "Фарғона иссиқлик электр маркази", Ферганская область

Турсунова Ахрора Рахматовича - председателя схода граждан махалли "Имом ал-Бухорий" города Бухары, Бухарская область

Тухтабаева Рашида Дедахановича - прессовщика производственного предприятия "Наманган Трансформатор" акционерного общества "ЎзЭлектротерм", Наманганская область

Увайдуллаева Акмала Джураевича - руководителя частного предприятия "Акмалбек-Анварбек барака" города Гулистана, Сырдарьинская область

Умирова Абдихолика Зопировича - руководителя строительного предприятия "Зоир-Мансур" Иштыханского района, Самаркандская область

Усманова Батира - председателя Мирабадского районного отделения фонда "Нуроний", город Ташкент

Усманову Гулнорахон Тургуновну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Бозорбоши" Кургантепинского района, Андижанская область

Хайдарова Сулаймонкула Сатиболдиевича - прораба общества с ограниченной ответственностью "Чортоқархитекқурилиш", Наманганская область

Хайдарова Уткира Эрназаровича - главного специалиста Кабинета Министров Республики Узбекистан

Хайитова Абдулхошима Абдувахабовича - начальника производственного цеха строительных и промышленных красок совместного предприятия "Uz-Dongju Paint Company" города Андижана, Андижанская область

Хакимова Ботира Хусановича - заведующего сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан

Халикова Ахтама - главного агронома управления благоустройства города Самарканда, Самаркандская область

Хамдамова Дониёра Закиржонавича - машиниста буровой техники мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент

Хамроева Феруза Хамдамовича - заместителя председателя Бухарского областного Совета общественного движения молодежи "Камолот", председателя детской организации "Камалак"

Хасанова Анвара Адизовича - руководителя производственного предприятия "Қўшчинор гўшт" города Навои, Навоийская область

Хасанова Анорбоя Тоштемировича - руководителя фермерского хозяйства "Ёруғлик" Зафарабадского района, Джизакская область

Ходжаева Бахтиера Махаматовича - машиниста электродепо "Ўзбекистон" государственного унитарного предприятия "Тошкент метрополитени", город Ташкент

Ходжамқулова Кахрамона Сайиткуловича - механизатора общества с ограниченной ответственностью "Ховос агротехсервис МТП", Сырдарьинская область

Ходжиматова Толиба Абиджановича - заместителя начальника сортопрокатного цеха №2 акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область

Холикова Салимжона Усаровича - машиниста экскаватора управления ирригационной системы "Нарпай-Навоий" бассейнового управления ирригационных систем "Зарафшон", Самаркандская область

Холмирзаева Аббоса Омоновича - руководителя производственного предприятия "Имкон" Дангаринского района, Ферганская область

Холмирзаева Вахоба Мадаминовича - начальника участка общества с ограниченной ответственностью "Karbonam" акционерной компании "Ўзнефтмаҳсулот", Наманганская область

Худойбердиева Зокиржона Худойназаровича - монтажника мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент

Хурамову Гулбахор Амоновну - прядильщицу совместного предприятия "Сурхонтекс" Джаркурганского района, Сурхандарьинская область

Хусанджанова Зуфара Дилмуратовича - ведущего инженера научно-исследовательского отдела средств защиты информации государственного унитарного предприятия центра научно-технических и маркетинговых исследований "UNICON.UZ"

Хусанова Зафаржона Тоштемировича - главного инженера рудника "Даугизтау" Северного рудоуправления государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Шимбергенова Мурата Адилбаевича - председателя общества с ограниченной ответственностью "Lesstroy" города Нукуса, Республика Каракалпакстан

Ширинова Рустама Хамидовича - заместителя начальника отдела по производству аммиака акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи