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Глава государства наградил госслужащих и передовиков производства
27.08.2015 11:32

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/.

26 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 24-й годовщиной Независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер".

Документом предписывается за большие заслуги в деле укрепления экономического потенциала страны и успешного осуществления реформ, многолетний плодотворный труд и весомый вклад в развитие сельского и водного хозяйства, промышленности, транспорта, связи и строительства, активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания:

"Заслуженный хлопкороб Республики Узбекистан"

  • Рустамовой Зебихон Якубовне - руководителю фермерского хозяйства "Заркент саховати" Ташлакского района, Ферганская область
  • Халимбетову Бахтиёру Юлдашовичу - руководителю фермерского хозяйства "Истиқлол самар" Гурленского района, Хорезмская область

"Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан"

  • Бешимову Мухаммаду Бегматовичу - машинисту насосных агрегатов Алатского районного управления межобластного управления эксплуатации машинного канала "Аму-Бухоро", Бухарская область
  • Раимкулову Шакарбаю Сухановичу - инженеру-гидротехнику управления ирригационной системы "Шўрўзак-Сирдарё" бассейнового управления ирригационных систем "Қуйи Сирдарё", Сырдарьинская область

"Заслуженный животновод Республики Узбекистан"

  • Мирзаеву Балтабаю Кудайбергеновичу - главному чабану ширкатного хозяйства "Керизбулоқ" Тамдынского района, Навоийская область
  • Намазову Тулкину Ибатовичу - главному чабану каракулеводческого племенного ширкатного хозяйства "Нишон" Нишанского района, Кашкадарьинская область

"Заслуженный шелковод Республики Узбекистан"

  • Абдуллаевой Рузихон Бозоровне - агроному государственного предприятия "Пилла" Алтынкульского района, Андижанская область
  • Сулаймоновой Салиме Абдурахмоновне - агроному общества с ограниченной ответственностью "Бош пиллахона" Нарынского района, Наманганская область

"Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан"

  • Матмуратову Кенесбаю Ембергеновичу - начальнику отряда филиала "Устюрт геофизика экспедицияси" акционерного общества "Ўзбекгеофизика", Республика Каракалпакстан
  • Разикулову Абдусамату Абдуганиевичу - мастеру смены электросталеплавильного цеха акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область

"Заслуженный строитель Республики Узбекистан"

  • Исмаилову Кадыру Вахидовичу - руководителю комплексной бригады строительного управления №52 акционерного общества "12-трест", город Ташкент
  • Исломову Даврону - руководителю производственно-строительного предприятия "Бинокор", Самаркандская область
  • Кадирову Бахадиру Тухтаевичу - руководителю промышленно-строительного предприятия "Термиз таъминот", Сурхандарьинская область

"Заслуженный работник транспорта Республики Узбекистан"

  • Закирову Зоиру Таджибаевичу - дорожному мастеру Джизакской железнодорожной дистанции акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Джизакская область
  • Рузиеву Рустаму Васиковичу - директору главного проектно-изыскательского института по транспорту акционерного общества "Боштранслойиҳа"

"Заслуженный работник связи Республики Узбекистан"

  • Исхакову Нодиру Суннатуллаевичу - главному инженеру Янгиабадского телефонного узла филиала "Тошкент шаҳар телефон тармоғи" акционерной компании "Ўзбектелеком", город Ташкент

"Заслуженный работник гражданской авиации Республики Узбекистан"

  • Харлапу Геннадию Викторовичу - заместителю генерального директора Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари".

За достойный вклад в дело укрепления независимости страны, повышения ее экономического потенциала, воспитания молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, самоотверженный труд, патриотизм, почет и уважение, завоеванные активным участием в общественной жизни, наградить:

орденом "Эл-юрт ҳурмати"

  • Абдиева Суюна Мажитовича - руководителя фермерского хозяйства "Абдиев Мажид" Каршинского района, Кашкадарьинская область
  • Аллаярова Яхшинара Норбобаевича - доцента факультета усовершенствования врачей Самаркандского государственного медицинского института, Самаркандская область
  • Артикова Кенжабоя - инспектора инспекции "Давсувхўжаликназорат" по Хорезмской области
  • Бердиеву Зумрат Бобокуловну - заведующую сельским врачебным пунктом "Юқори Олот" Алатского района, Бухарская область
  • Ибрагимову Фариду - директора средней общеобразовательной школы №2 Чиназского района, Ташкентская область
  • Исмоилову Жумагул Тулановну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Учкўча" Булакбашинского района, Андижанская область
  • Каримова Кенеса Айтмуратовича - председателя Союза писателей Каракалпакстана
  • Каршиева Абдисамата Асатовича - председателя схода граждан махалли "Оқолтин" Хатырчинского района, Навоийская область
  • Нарджигитову Бахринсо Эгамкуловну - главного редактора Гулистанской районной газеты "Гулистон ҳаёти", Сырдарьинская область
  • Суюндикова Равшана Худайназаровича - директора детско-юношеской спортивной школы Зарбдарского района, Джизакская область
  • Умарова Иброхимжона Саматовича - заведующего отделением хирургии детей и новорожденных Ферганского областного многопрофильного детского медицинского центра
  • Файзуллаева Турсунбая - профессора Наманганского государственного университета, Наманганская область
  • Шарипову Мадину Каримовну - директора Республиканского центра "Скрининг матери и ребенка"
  • Эргашову Хатичу Исаевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан поселка "Ялти" Шурчинского района, Сурхандарьинская область

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

  • Байзакова Аззамжона Камоловича - машиниста экскаватора государственного унитарного предприятия "Учтепадавсувмахсус-пудрат", Джизакская область
  • Буриева Нириддина Абдуллаевича - начальника отдела геологии акционерного общества "Жарқўрғоннефть" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Сурхандарьинская область
  • Имомову Махсуду Мамасадиковну - начальника смены химического цеха акционерного общества "Сирдарё иссиқлик электр станцияси", Сырдарьинская область
  • Кадирова Камилжона - начальника цеха общества с ограниченной ответственностью "Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш комбинати" города Андижана, Андижанская область
  • Каримова Махсетбая Исмайловича - буровика общества с ограниченной ответственностью "Устюрт қидирув-бурғулаш бошқармаси" акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз", Республика Каракалпакстан
  • Кодирова Бозора Раимовича - директора государственного предприятия "Ғарбий Ўзбекистон гидрогеология экспедицияси", Бухарская область
  • Мукумова Суярбая Эгамбердиевича - главного инженера подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Джамбайского района, Самаркандская область
  • Назирову Дилором Носировну - председателя схода граждан махалли "Мискин" Риштанского района, Ферганская область
  • Нишанова Комилжона Солижоновича - автогрейдериста подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Мингбулакского района, Наманганская область
  • Саидова Толиба Маматовича - директора по перспективному развитию, инвестициям и капитальному строительству акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область
  • Содикова Пулата Йулдошевича - слесаря дочернего предприятия "Қуюв-механика заводи" унитарного предприятия "Ўзтемирйўлмаштаъмир", город Ташкент
  • Тангриева Эркина Жавлиевича - начальника маркшейдерского отдела унитарного дочернего предприятия "Шўртаннефтгаз", Кашкадарьинская область
  • Турдиева Таира Адиловича - машиниста электровоза локомотивного депо "Ўзбекистон" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Ташкентская область
  • Хужаниёзову Шакаржон Юсуповну - первого заместителя хокима Хорезмской области по вопросам экономики и социального развития

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Абдулахатова Нортожи - директора подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Шерабадского района, Сурхандарьинская область
  • Абулкасимова Шадихужу Турсуновича - начальника сборочного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Самарқанд автомобиль заводи", Самаркандская область
  • Алиева Гофира Куватовича - хокима Хатырчинского района, Навоийская область
  • Бабажанова Эгамбергана Исмаиловича - начальника главного управления Центрального банка Республики Узбекистан по Хорезмской области
  • Жураеву Зайнабхон Дилмуродовну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Зарбдор" Янгикурганского района, Наманганская область
  • Комолова Салохиддина - председателя схода граждан села "Тоштепа" Шахриханского района, Андижанская область
  • Махаматова Зафара Эргашбоевича - управляющего унитарным предприятием "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
  • Махкамова Худайкула - руководителя фермерского хозяйства "Маҳкамов Жаҳонгир" Баяутского района, Сырдарьинская область
  • Мирджалалова Анвара Илясовича - главного инженера акционерного общества "4-монтаж бошқармаси" акционерной компании "Ўзбекэнерго", Ташкентская область
  • Набиева Анвархона Мадаминовича - начальника цеха по производству азотной кислоты и аммиачной селитры акционерного общества "Фарғонаазот", Ферганская область
  • Негматова Шухрата Худойбердиевича - хокима Иштыханского района, Самаркандская область
  • Сапарова Каллибека Узакбаевича - мастера цеха унитарного предприятия "Қўнғирот сода заводи", Республика Каракалпакстан
  • Хаккулова Абдужаббора - мастера электродного цеха акционерного общества "Жиззах аккумулятор заводи", Джизакская область
  • Худайбердиева Аброра Жабборовича - начальника основного производственного цеха унитарного предприятия "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи", Бухарская область
  • Худаярова Асилбека Анваровича - первого заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан
  • Хужамурадова Зиядуллу Эшкобиловича - главного технолога общества с ограниченной ответственностью "Ҳисоролди нефть ва газ қидирув экспедицияси" акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз", Кашкадарьинская область
  • Хусенова Шерзода Уткировича - генерального директора акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз"
  • Шеркулова Абдирасула Нартажиевича - машиниста мельницы дробильного отделения акционерного общества "Қизилқумцемент", Навоийская область

орденом "Дўстлик"

  • Абдуллаеву Озаду Хасановну - начальника отдела Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
  • Азамова Шавкатжона Бегжоновича - ведущего инженера-технолога производственно-технологического отдела акционерного общества "GM O‘zbekiston", Андижанская область
  • Алиева Муроджона Бокиевича - первого заместителя министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан
  • Аллакулова Панжи Эгамбердиевича - хокима Мубарекского района, Кашкадарьинская область
  • Амиркулова Очилди Примовича - директора Узунского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Сурхандарьинская область
  • Артикходжаева Жахонгира Абидовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Артел Инжиниринг", город Ташкент
  • Атемова Ускенбая - хокима Юкаричирчикского района, Ташкентская область
  • Ахмедова Абдуллу Мухитовича - заместителя начальника управления реализации инвестиционных проектов акционерной компании "Ўзбекэнерго"
  • Батирова Даниёра Эгамбердиевича - хокима Баяутского района, Сырдарьинская область
  • Беловола Николая Тихоновича - главного геолога геолого-геофизического отдела Северного рудоуправления государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
  • Ваисова Мураджана Сапарбаевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Мегасфера" города Ургенча, Хорезмская область
  • Гарифуллину Флюру Султановну - ведущего инженера Гулистанского городского телекоммуникационного узла, Сырдарьинская область
  • Горцунова Александра Эдуардовича - начальника участка государственного унитарного предприятия "Самарқанднур", Самаркандская область
  • Ембергенову Оразгул Реймовну - директора Каракалпакского Республиканского территориального филиала Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун"
  • Жололова Акмалжона Насирдиновича - хокима Алтынкульского района, Андижанская область
  • Жумабоева Алишера Гофуровича - начальника установки технологического цеха унитарного дочернего предприятия "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи", Ферганская область
  • Иногамова Аскара Акромовича - генерального директора совместного предприятия "Жиззах Пластекс" города Джизака, Джизакская область
  • Кима Леонида Владимировича - машиниста экскаватора рудоуправления "Қалмоқир" акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
  • Косимова Азамата Азимовича - директора Департамента мониторинга инвестиционного портфеля коммерческих банков Центрального банка Республики Узбекистан
  • Мамадалиева Гайратали Тургуновича - хокима Риштанского района, Ферганская область
  • Мойлиева Абдирасула Бердиёровича - начальника котлотурбинного цеха унитарного предприятия "Талимаржон иссиқлик электр станцияси", Кашкадарьинская область
  • Рахмонова Бахтиёра Султоновича - первого заместителя хокима города Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства
  • Турапова Усмона Янгибаевича - хокима Джаркурганского района, Сурхандарьинская область
  • Умарова Бахтиёра Ганиевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Истиқлол текстиль дизайн" Наманганского района, Наманганская область
  • Худойкулова Аваза Буриевича - дорожного ремонтника путевой машинной станции №17 акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Бухарская область
  • Шарахметова Шахруха Шатургуновича - начальника главного управления Министерства финансов Республики Узбекистан
  • Юсупова Рустама Фархадовича - заместителя председателя правления акционерной компании "Ўзавтосаноат"

медалью "Шуҳрат" (перешагнувшие 100-летний возраст)

  • Аллаберганову Фотиму - Янгиарыкский район, Хорезмская область
  • Амонову Тухту - Шафирканский район, Бухарская область
  • Бердалиева Анарбая - Ахангаранский район, Ташкентская область
  • Ганиеву Салиму - Мирзо-Улугбекский район, город Ташкент
  • Жаббарову Жумагул - Баяутский район, Сырдарьинская область
  • Жололова Абдубариса - Балыкчинский район, Андижанская область
  • Камалова Таштемира - Учкурганский район, Наманганская область
  • Нарбутаеву Бувсару - Булунгурский район, Самаркандская область
  • Севарова Кудрата - Касбинский район, Кашкадарьинская область
  • Хужаева Бойдаду - Ферганский район, Ферганская область
  • Шайманова Норкобила - Шерабадский район, Сурхандарьинская область
  • Шамуратову Бегзаду - Шуманайский район, Республика Каракалпакстан
  • Шокирову Хайри - Джизакский район, Джизакская область
  • Юлдашеву Умит - Хатырчинский район, Навоийская область

медалью "Жасорат"

  • Абдуллаеву Азизу Абдувалиевну - швею-ремесленницу Пахтакорского района, Джизакская область
  • Азимова Абдурасула Рахимовича - частного предпринимателя Нуратинского района, Навоийская область
  • Аликулова Зокиржона Шамшиддиновича - мастера по ремонту обуви Яккабагского района, Кашкадарьинская область
  • Жумаева Жасура Алимбоевича - члена Республиканской ассоциации "Ҳунарманд", город Ташкент
  • Исамитдинову Зумратхон Абдужабборовну - шелковода фермерского хозяйства "Асад-Фарход-Азиз" Акалтынского района, Сырдарьинская область
  • Исроилова Кабилжона Камиловича - мастера по ремонту обуви Булакбашинского района, Андижанская область
  • Кутлумуратова Сергея Абышовича - учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №30 Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан
  • Мирзабоева Шокира Хурсандовича - мастера по ремонту обуви Паркентского района, Ташкентская область
  • Орипова Илхома Исмоиловича - швейника-ремесленника Жондорского района, Бухарская область
  • Тиляходжаева Аббаза Музафаровича - преподавателя истории Ферганского промышленного профессионального колледжа, Ферганская область
  • Хамраеву Муборак Мадримовну - швею-ремесленницу Ханкинского района, Хорезмская область
  • Хидирова Мусурманкула Джураевича - руководителя фермерского хозяйства "Хидиров Мусурмонқул" Ангорского района, Сурхандарьинская область
  • Шерматову Фатиму Абдурашидовну - швею-ремесленницу Туракурганского района, Наманганская область
  • Эсанову Дилшоду Мусабековну - швею-ремесленницу Пайарыкского района, Самаркандская область

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Асамова Дилшода Дамировича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан
  • Мусаева Амиртемирхона Фатыховича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан
  • Рихсиева Аюпхана Гиясовича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан

медалью "Шуҳрат"

  • Абдижапаpова Атхама Уринбаевича - машиниста вращающейся печи отделения обжига клинкера акционерного общества "Оҳангаронцемент", Ташкентская область
  • Абсаттарова Зиваддина Садековича - мастера газодобывающего участка "Урга" унитарного дочернего предприятия "Устюртгаз" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Республика Каракалпакстан
  • Азимова Носиржона Мамиржановича - мастера производственного цеха керамических изделий совместного предприятия "Peng Sheng" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область
  • Аккулова Иномжона Норбутаевича - электромонтера Сырдарьинской областной механизированной колонны №3 акционерного общества "Электрқишлоққурилиш"
  • Алимбаева Алавитдина Комиловича - начальника цеха акционерного общества "Ўзбекистон қаттиқ қотишмалар ва ўтга чидамли металлар комбинати", Ташкентская область
  • Алламуродова Абдихалила Содиковича - машиниста комбайна подземных работ унитарного предприятия "Деҳқонобод калийли ўғитлар заводи", Кашкадарьинская область
  • Алланазарова Тилегена Сайповича - инженера ирригационной сети "Алтинкўл" управления ирригационной системы "Суенли" бассейнового управления ирригационных систем "Қуйи Амударё", Республика Каракалпакстан
  • Аскарова Мирзохида Хакимжоновича - начальника производственного отдела совместного предприятия "UzСhasys" города Намангана, Наманганская область
  • Астанова Шарофа Турсуновича - оператора по добыче нефти и газа унитарного дочернего предприятия "Газлинефтгазқазибчиқариш" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Бухарская область
  • Атабуллаева Кутлимурота Сулаймоновича - мастера акционерного общества "Бухоронефтгазпармалаш", Бухарская область
  • Атамурадова Хушмурада - председателя схода граждан села "Ғалаба" Касбинского района, Кашкадарьинская область
  • Атхамова Хусана Арзматовича - водителя автопредприятия "Яккасарой-Махсустранс" государственного производственного управления "Махсустранс", город Ташкент
  • Ахмедову Азизахон Абдухафизовну - председателя схода граждан махалли "Буйрапуш" Сарыасийского района, Сурхандарьинская область
  • Ахранову Икболхон Рахматуллаевну - руководителя частного предприятия "Иқболхон-Маржона" Мирзачульского района, Джизакская область
  • Ахророва Убайдуллу Муратовича - директора департамента акционерного коммерческого банка "Ўзсаноатқурилишбанк"
  • Ашурова Сарвара Ганиевича - заместителя председателя Центрального Совета общественного движения молодежи "Камолот", председателя детской организации "Камалак"
  • Бабакулова Тиловберди Хожикуловича - машиниста путевой машинной станции №166 акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Сурхандарьинская область
  • Бегмирзаеву Азизахон Курбоновну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Узун" Бешарыкского района, Ферганская область
  • Берданова Максетбая Исакбаевича - заместителя начальника котлотурбинного цеха №2 акционерного общества "Тахиатош иссиқлик электр станцияси", Республика Каракалпакстан
  • Бокиева Султанмурада Манноновича - председателя общества с ограниченной ответственностью "Чоштепа" Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область
  • Болтаева Зайнобидина Тошходжаевича - председателя Мархаматского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Андижанская область
  • Буриева Махмуда Юлдошевича - начальника мелиоративной системы северных коллекторов Мелиоративной экспедиции при бассейновом управлении ирригационных систем "Аму-Қашқадарё", Кашкадарьинская область
  • Васина Александра Васильевича - начальника цеха междугородной автоматической телефонной станции филиала "Бош коммутация маркази" акционерной компании "Ўзбектелеком"
  • Гайбуллаева Елбая Ембергеновича - руководителя фермерского хозяйства "Пахтакеш" Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан
  • Ганиева Юлдаша Уриновича - начальника литейного цеха производственного объединения "Навоийский машиностроительный завод" государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
  • Ганиеву Ойнису - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Наврўз" Юкаричирчикского района, Ташкентская область
  • Гаппорову Хулкар Азаматовну - руководителя кружка "Ёшлар маркази" при Навоийском областном Совете общественного движения молодежи "Камолот"
  • Давлетназарова Алишера Аскаровича - председателя Караузякского районного Совета общественного движения молодежи "Камолот", Республика Каракалпакстан
  • Давлетова Кувондика Жуманиязовича - автогрейдериста предприятия "Хоразмйўлқурилиш", Хорезмская область
  • Дададжанова Жахонгира Тахирджановича - председателя правления общества с ограниченной ответственностью "Uraland" города Андижана, Андижанская область
  • Джабборова Зафара Зариповича - начальника отряда филиала "Амиробод кон-геофизика экспедицияси" акционерного общества "Ўзбекгеофизика", Бухарская область
  • Джанкараева Джуру Кошаевича - автогрейдериста подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Термезского района, Сурхандарьинская область
  • Довранову Манзуру Абдуллаевну - директора Нурабадского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Самаркандская область
  • Душамова Одилбека Норметовича - рабочего мельницы акционерного общества "Шовот дон маҳсулотлари", Хорезмская область
  • Жакбарову Акибатхон Халимовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Мадина-97" Балыкчинского района, Андижанская область
  • Жиянбаева Отабека Эшдавлатовича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Magnum Medikal Servis" Шайхантохурского района, город Ташкент
  • Жумаеву Фарогат Эшпулатовну - бригадира общества с ограниченной ответственностью "Daewoo Textile Bukhara" города Бухары, Бухарская область
  • Жураева Эркина - председателя схода граждан махалли "Навбаҳор" города Каттакургана, Самаркандская область
  • Зайнитдинову Зулайхо Нематхоновну - ведущего специалиста пресс-службы Наманганского областного Совета общественного движения молодежи "Камолот"
  • Зоирова Нашпандкула Саттаровича - оператора технологических установок унитарного дочернего предприятия "Муборакнефтгаз" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Кашкадарьинская область
  • Зохидова Файзуллу Ташпулатовича - руководителя Ферганского областного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности
  • Ибрагимова Махсуда Машарибовича - механизатора акционерного общества "Қўшкўпир МТП", Хорезмская область
  • Ибраимову Гулжахан Темирхановну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан аула "Назархон" Амударьинского района, Республика Каракалпакстан
  • Имамова Шерали Мирзасаидовича - аппаратчика цеха акционерного общества "Аммофос-Максам", Ташкентская область
  • Исаматова Равшана Тураевича - бригадира передвижной механизированной колонны №2 акционерного общества "12-трест", город Ташкент
  • Исмаилову Гулнору Шарифовну - заместителя хокима Фаришского района, председателя комитета женщин, Джизакская область
  • Ишмахамедова Улугбека Тожибаевича - командира воздушного судна "А-320" Летного комплекса Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари"
  • Ишмуратову Зиёду Исраиловну - заместителя хокима Пастдаргомского района, председателя комитета женщин, Самаркандская область
  • Кабулова Абдухамида Абдуллаевича - старшего машиниста котлотурбинного цеха №2 акционерного общества "Янги Ангрен иссиқлик электр станцияси", Ташкентская область
  • Камбарова Мусакула Менглиевича - заведующего сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан
  • Камилову Саломат Шукуровну - директора общества с ограниченной ответственностью "Қарши мебель" города Карши, Кашкадарьинская область
  • Касимову Нигору Худойбердиевну - швею общества с ограниченной ответственностью "Bofanda" города Самарканда, Самаркандская область
  • Касымова Шухрата Юлдашевича - проходчика филиала "Ер ости ишлари" акционерного общества "Ўзбеккўмир", Ташкентская область
  • Косимова Саидасрорхона Холмухаммедовича - начальника участка совместного предприятия "Uz-Tong Heung Company" города Андижана, Андижанская область
  • Косимова Хомидилло Тухтосиновича - слесаря мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
  • Курбонову Нафосат Саттор кизи - руководителя кружка "Ёшлар маркази" при Сурхандарьинском областном Совете общественного движения молодежи "Камолот"
  • Мадиримову Султонпошшу Хайитбаевну - председателя товарищества частных собственников жилья "Анварбек-Аброрбек сервис" города Ургенча, Хорезмская область
  • Мамадалиева Козимжона Собировича - руководителя фермерского хозяйства "Тиллабоев олтин даласи" Избосканского района, Андижанская область
  • Мамадалиева Марубжона Мусинжановича - машиниста вращающейся печи участка обжига клинкера акционерного общества "Қувасойцемент", Ферганская область
  • Мамадиева Маърифжона Махмудбоевича - машиниста асфальтоукладчика специализированного предприятия по эксплуатации дорог "Қамчиқавтойўл", Наманганская область
  • Маманабиева Козимжона Тохировича - мастера ремонтного отдела акционерного общества "Андижон-пахта" Алтынкульского района, Андижанская область
  • Маматова Мамуржона Мамадалиевича - водителя общества с ограниченной ответственностью "Фарғона автотрансхизмат" города Ферганы, Ферганская область
  • Мансурову Дилбар Мухаммедовну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Истиқбол" Нуратинского района, Навоийская область
  • Маткурбанова Санъата Раззаковича - руководителя строительно-ремонтного предприятия "Қўшкўпир қурилиш сервис", Хорезмская область
  • Махамадаминову Филуру Эргашевну - инженера по охране труда и пожарной безопасности акционерного общества "Шофиркон пахта тозалаш", Бухарская область
  • Махмудова Оллабергана - председателя схода граждан села "Бекобод" Ургенчского района, Хорезмская область
  • Махсимова Хужакула - председателя Нишанского районного отделения фонда "Нуроний", Кашкадарьинская область
  • Маякубова Хусана Каримовича - начальника отдела технического контроля акционерного общества "Ўзбеккимёмаш заводи" акционерной компании "Ўзнефтгазмаш", Ташкентская область
  • Менгбаева Мумина Норбоевича - комбайнера общества с ограниченной ответственностью "Шўрчи агротехсервис МТП", Сурхандарьинская область
  • Мирзаулукова Азама Мирза-Азизовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Tosh Bruschatka" Сергелийского района, город Ташкент
  • Мирсагатова Юлдаша Эргашевича - водителя акционерного общества "1-автокорхона" акционерной компании "Тошшаҳартрансхизмат", город Ташкент
  • Мусаева Рустамжона Усмонжоновича - мастера прессовочного цеха совместного предприятия "UzSungwoo" города Ферганы, Ферганская область
  • Мусаева Хамитджана Хасановича - председателя схода граждан махалли имени Комилжона Гофурова Алмазарского района, город Ташкент
  • Мухамедова Бехзода Нигматуллаевича - директора общества с ограниченной ответственностью "Premium Alliance Paper" Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
  • Нармуратову Кунсулу Аленовну - заместителя хокима Канимехского района, председателя комитета женщин, Навоийская область
  • Насибалиева Бахрома Юлдашматовича - водителя "БелАЗа" филиала "Белазкўмир" акционерного общества "Ўзбеккўмир", Ташкентская область
  • Норбаева Рустама Райимкуловича - машиниста автокрана мостостроительного отряда №67 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
  • Остонова Исомиддина Аслоновича - главного чабана племенного ширкатного хозяйства "Қоровулбозор" Караулбазарского района, Бухарская область
  • Очилова Завкиддина Одиловича - начальника участка геотехнологического рудника рудоуправления №5 государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
  • Пардаеву Зубайду Мусаевну - агронома дочернего предприятия "Пилла" Уртачирчикского района, Ташкентская область
  • Пулатова Муродиллу Маликовича - начальника электроцеха акционерного общества "Навоий иссиқлик электр станцияси", Навоийская область
  • Ризаева Бахритдина Бердиевича - руководителя Галляаральского районного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности, Джизакская область
  • Рустамову Турдихон Курбоновну - директора Куштепинского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Ферганская область
  • Садикову Барчиной Думановну - руководителя Шурчинского районного отдела Республиканского Центра пропаганды духовности, Сурхандарьинская область
  • Саликулову Рано Исмаиловну - председателя товарищества частных собственников жилья "Отабек" города Алмалыка, Ташкентская область
  • Сарыбаеву Перизу Уралбаевну - начальника швейного цеха общества с ограниченной ответственностью "Nukus Textile" города Нукуса, Республика Каракалпакстан
  • Сейтназарова Нуратдина Пирниязовича - председателя Нукусского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Республика Каракалпакстан
  • Сиражидинова Шухрата Шеркузиевича - сталевара электросталеплавильного цеха акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область
  • Таженова Парахата Алламбергеновича - прораба отдела строительства унитарного предприятия "Тахиатошгидроэнергоқурилиш" акционерного общества "Ўзбекгидроэнергоқурилиш", Республика Каракалпакстан
  • Ташпулатова Турсунбая Уринбаевича - председателя схода граждан села "Ғова" Чустского района, Наманганская область
  • Ташходжаеву Муниру Джураевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Обод" Сергелийского района, город Ташкент
  • Тошева Акрама Бобамурадовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Пахтачисут" Пахтачийского района, Самаркандская область
  • Тошеву Мамлакат Шоимовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Жондор Чашмаси" Жондорского района, Бухарская область
  • Тугилова Рахима Эргашевича - главного инженера совместного предприятия "JV MAN Auto-Uzbekistan", Самаркандская область
  • Туляганова Бахриддина Нишанбаевича - начальника цеха медеплавильного завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
  • Туляганова Рахматджана Исмаиловича - бригадира производственного цеха государственного научно-производственного предприятия "Фонон", город Ташкент
  • Турабаева Рустама Зохидовича - старшего мастера Наманганского областного производственного предприятия "Электрқурилмалари" акционерного общества "Электрқишлоққурилиш"
  • Турапова Алима - председателя Сырдарьинского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Сырдарьинская область
  • Турдалиева Равшанжона Сайдахмадовича - начальника смены акционерного общества "Фарғона иссиқлик электр маркази", Ферганская область
  • Турсунова Ахрора Рахматовича - председателя схода граждан махалли "Имом ал-Бухорий" города Бухары, Бухарская область
  • Тухтабаева Рашида Дедахановича - прессовщика производственного предприятия "Наманган Трансформатор" акционерного общества "ЎзЭлектротерм", Наманганская область
  • Увайдуллаева Акмала Джураевича - руководителя частного предприятия "Акмалбек-Анварбек барака" города Гулистана, Сырдарьинская область
  • Умирова Абдихолика Зопировича - руководителя строительного предприятия "Зоир-Мансур" Иштыханского района, Самаркандская область
  • Усманова Батира - председателя Мирабадского районного отделения фонда "Нуроний", город Ташкент
  • Усманову Гулнорахон Тургуновну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Бозорбоши" Кургантепинского района, Андижанская область
  • Хайдарова Сулаймонкула Сатиболдиевича - прораба общества с ограниченной ответственностью "Чортоқархитекқурилиш", Наманганская область
  • Хайдарова Уткира Эрназаровича - главного специалиста Кабинета Министров Республики Узбекистан
  • Хайитова Абдулхошима Абдувахабовича - начальника производственного цеха строительных и промышленных красок совместного предприятия "Uz-Dongju Paint Company" города Андижана, Андижанская область
  • Хакимова Ботира Хусановича - заведующего сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан
  • Халикова Ахтама - главного агронома управления благоустройства города Самарканда, Самаркандская область
  • Хамдамова Дониёра Закиржонавича - машиниста буровой техники мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
  • Хамроева Феруза Хамдамовича - заместителя председателя Бухарского областного Совета общественного движения молодежи "Камолот", председателя детской организации "Камалак"
  • Хасанова Анвара Адизовича - руководителя производственного предприятия "Қўшчинор гўшт" города Навои, Навоийская область
  • Хасанова Анорбоя Тоштемировича - руководителя фермерского хозяйства "Ёруғлик" Зафарабадского района, Джизакская область
  • Ходжаева Бахтиера Махаматовича - машиниста электродепо "Ўзбекистон" государственного унитарного предприятия "Тошкент метрополитени", город Ташкент
  • Ходжамқулова Кахрамона Сайиткуловича - механизатора общества с ограниченной ответственностью "Ховос агротехсервис МТП", Сырдарьинская область
  • Ходжиматова Толиба Абиджановича - заместителя начальника сортопрокатного цеха №2 акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область
  • Холикова Салимжона Усаровича - машиниста экскаватора управления ирригационной системы "Нарпай-Навоий" бассейнового управления ирригационных систем "Зарафшон", Самаркандская область
  • Холмирзаева Аббоса Омоновича - руководителя производственного предприятия "Имкон" Дангаринского района, Ферганская область
  • Холмирзаева Вахоба Мадаминовича - начальника участка общества с ограниченной ответственностью "Karbonam" акционерной компании "Ўзнефтмаҳсулот", Наманганская область
  • Худойбердиева Зокиржона Худойназаровича - монтажника мостостроительного отряда №13 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент
  • Хурамову Гулбахор Амоновну - прядильщицу совместного предприятия "Сурхонтекс" Джаркурганского района, Сурхандарьинская область
  • Хусанджанова Зуфара Дилмуратовича - ведущего инженера научно-исследовательского отдела средств защиты информации государственного унитарного предприятия центра научно-технических и маркетинговых исследований "UNICON.UZ"
  • Хусанова Зафаржона Тоштемировича - главного инженера рудника "Даугизтау" Северного рудоуправления государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
  • Шимбергенова Мурата Адилбаевича - председателя общества с ограниченной ответственностью "Lesstroy" города Нукуса, Республика Каракалпакстан
  • Ширинова Рустама Хамидовича - заместителя начальника отдела по производству аммиака акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область.

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