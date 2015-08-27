Представитель Госдепартамента США посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/.

27 августа прибывший с визитом в Ташкент заместитель помощника по делам Южной и Центральной Азии Государственного секретаря США Даниель Розенблюм в сопровождении Посла США Памелы Леоры Спратлен посетил Министерство иностранных дел Узбекистана, где его принял глава ведомства Абдулазиз Камилов.

Встреча была посвящена обмену мнениями о текущем состоянии и перспективах углубления двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях, а также обсуждению ряда вопросы международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес.

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