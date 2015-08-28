



Представитель Госдепартамента США посетил МВЭСИТ Узбекистана



ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа пребывающий с визитом в Ташкенте заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Даниель Розенблюм посетил Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана. Основной темой встречи стало обсуждение перспектив дальнейшего расширения взаимовыгодного узбекско-американского торгово-экономического сотрудничества и вопросов проведения очередного заседания Американо-узбекской торговой палаты, а также возможностей реализации конкретных проектов с участием ведущих американских компаний в различных отраслях экономики Узбекистана, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи