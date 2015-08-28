



Узбекскому лидеру поступают поздравления по случаю Дня независимости



ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Президенту Узбекистана Исламу Каримову начали поступать поздравления по случаю приближающегося празднования 24-й годовщины независимости страны. Так, свои поздравления уже прислали Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Президент Республики Индия Пранаб Мукерджи, Президент Республики Словения Борут Пахор, Президент Португальской Республики Анибал Кавако Силва, Президент Республики Болгария Росен Плевнелиев, Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдулазиз Бутефлика. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи