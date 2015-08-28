



Узбекский лидер наградил силовиков



ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 24-й годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям". В соответствии с указом за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоены почетное звание: "Заслуженный юрист Республики Узбекистан" Каршиеву Хамдаму Аликуловичу - заместителю начальника Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Ташкулову Акбару Джурабаевичу - начальнику Управления юстиции Сырдарьинской области

Узакову Шухрату Шараповичу - заместителю Генерального прокурора Республики Узбекистан – Военному прокурору Республики Узбекистан

Улжаеву Кахрамону - судье Верховного суда Республики Узбекистан

Эсановой Замире Нормуротовне - заведующей кафедрой "Гражданско-процессуальное и хозяйственно-процессуальное право" Ташкентского государственного юридического университета За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности, воспитание молодежи в духе идей национальной независимости и преданности Родине и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание: "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан" Проценко Сергею Николаевичу - начальнику управления Министерства обороны Республики Узбекистан За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить: орденом "Меҳнат шуҳрати" Рустамова Одилхона Бакиевича - заместителя председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан орденом "Шон-шараф" II степени Ибатходжаева Лазизхона Казимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Каримова Акбара Абдисамиевича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мирходжаева Азимжона Мирхосиловича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Саидова Бахтиера Йигиталиевича - заместителя начальника управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Янгибоева Боходира Абдирахмоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Дўстлик" Игамову Муниру - судью Ташкентского городского суда по уголовным делам

Каипбергенова Ерпулата Тулепбергеновича - заместителя прокурора Республики Каракалпакстан

Курбанбаева Есета Джамбуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Куртбитдинова Абиджона Иноятовича - ведущего эксперта Кашкадарьинского межобластного отделения Республиканского центра судебной экспертизы имени Х. Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

Очилдиева Сайфиддина Сайиловича - командира группы специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Хабиеву Гюльфию Фаридовну - начальника отдела управления таможенного сотрудничества Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Шевелева Антона Анатольевича - старшего штурмана отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Мардлик" Абдурахимова Сардора Уринбоевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Аминова Кудрата Абдирасуловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Джурабаева Фарходжона Алишеровича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Нематова Элера Бахрамжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Холбекова Бехзода Бошмоновича - начальника отделения отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Самаркандской области

Эркинова Дониера Эркиновича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области

Эшматова Алиера Тухтабоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан медалью "Жасорат" Абдуллаева Окилжона Камолдиновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Абдурасулиева Турсинбая Идаитуллаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан

Аллазова Дильмурода Тоштемировича - инструктора – спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области

Аллаярова Фарруха Рустамбековича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Арапова Алибека Усеркуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Астанова Санжара Саматовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ахмедова Мухаммада Мирзажоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Барлибаева Бахрома Норжигитовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Бойхуджаева Гайрата Хуснидиновича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Ташкентской области

Джураева Маъсуда Косимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Жумабоева Темура Махаммадовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Жумаева Санжара Абдисаламовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел г. Ташкента

Жумаева Хакима Хусановича - заместителя начальника управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Жуманиезова Гуломбека Исмайиловича - старшего инструктора военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел г. Ургенча Хорезмской области

Кадирову Дурдонахон Рустамовну - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области

Кучкарова Рахмона Бурхоновича - старшего оперуполномоченного приграничного таможенного поста "Аэропорт Наманган" Управления Государственного таможенного комитета по Наманганской области

Мамажонова Анваржона Эргашевича - начальника отделения Управления по чрезвычайным ситуациям Ферганской области

Маматожиева Дилмуроджона Тулкиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Маъмурова Умиджона Эгамназаровича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области

Мирзабдуллаева Шавката Каримжановича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Нарзикулова Содика Камоловича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области

Нишанова Адхама Ахмаджоновича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области

Нурмаматова Зафара Мамаражаповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Нуруллаева Тимура Бахриллоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Разакова Бархаетжона Муротовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области

Расулова Нуриддина Эргашалиевича - инструктора группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рахматова Бобира Гайратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рузиева Бекзода Шухратовича - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рузиева Шухрата Шокировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Сатторова Азизжона Абдусаломовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Сирожиддинова Зафара Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Убайдуллаева Иззатиллу Файзулло угли - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Умирзакова Шухратбека Болтаходжаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хаитова Бунеда Товашаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хошимова Дилшода Куддусовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хусанова Тахиржана Бахтияровича - заместителя начальника управления по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

Чоршанбиева Дадахона Аликуловича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юнусова Бекзода Хасановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан медалью "Содиқ хизматлари учун" Абдурахимова Туланбоя Артиковича - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Джалалкудукского района Андижанской области

Акамуродова Фархода Абдилазизовича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Акрамова Вохиджона Захиджоновича - начальника Центра Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Алимова Олимжона Якубджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Алламуратова Хожиакбара Файзуллаевича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Алтынсайского района Сурхандарьинской области

Артыкова Марата Урумбаевича - начальника отдела Министерства обороны Республики Узбекистан

Аскарова Анвара Алимбаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Асфандиярова Равиля Маратовича - старшего инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан

Атаханова Бахрома Базарбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ахмедова Давронбека Юрсуналиевича – руководителя информационно-аналитической группы по вопросам международных арбитражных разбирательств международно-правового управления Министерства юстиции Республики Узбекистан

Бабарахимова Гуломжона Мадаминовича - заместителя начальника Управления внутренних дел Ферганской области

Байназарова Дильмурада Нурмаматовича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ганиева Толибжона Валижоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Давлатова Бекзода Мамасолиевича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Дониерова Шерзода Рустамовича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Дусанова Нурали Шерматовича - начальника цикла Школы подготовки сержантов Министерства обороны Республики Узбекистан

Жалолова Миркодира Мирхожиевича - заместителя начальника отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Мирабадского района г. Ташкента

Илесова Махмуда Улмасовича - старшего офицера по особым поручениям Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Камолова Бобура Камоловича - заместителя начальника управления по контролю за деятельностью следственных подразделений органов прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

Курбацкого Алексея Александровича - начальника Центра Джизакского высшего военного авиационного училища

Кутлимуратова Мирзу Жуллибаевича - заместителя начальника Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий

Матякубова Аброрбека Низамаддиновича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мирзаева Сирожиддина Валиевича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Муратова Дониера Шодибаевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Муродуллаева Зоиржона Абдуллаевича - инструктора Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Мусаева Гулямджана Каримовича - главного специалиста Главного управления по режиму и кадровой работе Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

Нураддинова Оринбасара Турсинбаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шуманайского района Республики Каракалпакстан

Обидова Баходирхона Мансурхоновича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рашидова Истама Багировича - начальника отдела по контролю за деятельностью следственных подразделений органов прокуратуры прокуратуры Самаркандской области

Рузматова Фарходжона Муродовича - главного инженера службы управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Саидова Абдусобиржона Абдурахмоновича - начальника управления внедрения информационно-коммуникационных технологий Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Саттарова Умиджона Иброхимовича - старшего офицера отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Узакова Аброржона Каримовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Файзиева Нуралли Фазлиддиновича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хикматуллаева Самандара Юсуфжановича - начальника кафедры Института гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Шарипова Уктама Нормуминовича - начальника следственного отделения отдела внутренних дел Зааминского района Джизакской области

Шорахимова Хакимжона Абдукаюмовича - преподавателя Института Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Яхеева Бахтиера Турдибаевича - старшего помощника прокурора Навоийской области по международно-правовым вопросам медалью "Шуҳрат" Абдуллаеву Дилдору Кабилджановну - адвоката адвокатской коллегии Чиланзарского района г. Ташкента

Адашбоева Бахриддина Мехриддиновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Бабаязова Равшана Шариповича - начальника отдела Государственного налогового управления Хорезмской области

Бобожонова Отагалди - судью Хорезмского областного суда по уголовным делам

Боймирзаева Адхамжона Акрамовича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Чартакского района Наманганской области

Ботирову Умидахон Хамражоновну - старшего инспектора прокуратуры Кургантепинского района Андижанской области

Бурханова Илхома Халбутаевича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Вагнера Александра Яковлевича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан

Гулова Дилшода Дилмуродовича - милиционера батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Навоийской области

Ельчина Евгения Евгеньевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Жамалова Илхомжона Тулкиновича - председателя Чартакского районного совета ОСО "Ватанпарвар"

Зарипову Гаухар Сарсенбаевну - судью хозяйственного суда Республики Каракалпакстан

Ибрагимова Илхама Искандаровича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ибрагимову Дилорам Ахмедовну - заместителя начальника управления систематизации законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Узбекистан

Каримова Азамата Саъдуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Коплонова Шомурода Баротовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Курбанова Мансура Нарбутаевича - старшего инспектора профилактики управления внутренних дел Мирза-Улугбекского района г. Ташкента

Кучкарову Дилфузу Насретдиновну - старшего помощника прокурора Кашкадарьинской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних

Кучкорова Зухриддина Очиловича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Маликова Хакима Каримовича - председателя Куйичирчикского районного суда по уголовным делам Ташкентской области

Мамиталиева Мухриддина Рахмидиновича - командира дивизиона Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мартынову Марину Сергеевну - начальника финансово-хозяйственного отдела Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

Махмудова Иброхима Бустоновича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каттакурганского района Самаркандской области

Муминова Рахматиллу Холмаматовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Шурчинского района Сурхандарьинской области

Мусаева Кобилжона Каюмовича - прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Ферганской области

Мухамедова Батира Кахрамановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мухамедову Зебинисо Иброхимовну - начальника территориального управления Палаты адвокатов Республики Узбекистан по Бухарской области

Пиримкулова Элмурода Норзуллаевича - старшего инженера службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Попандопуло Светлану Константиновну - старшего помощника прокурора Яшнободского района г.Ташкента

Разакова Ойбека Олимжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахманову Дилрабо Шариповну - преподавателя Ургенчского военно-академического лицея

Рахматова Алишера Хамедовича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Рахматова Зафара Туйчиевича - старшего механика группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рузиева Аслиддина Иззотуллаевича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Суярова Навруза Абдакимовича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Тураева Саттора Туфлиевича - инструктора – спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области

Хайдарова Мурода Мардоновича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каганского района Бухарской области

Хакимова Жамшида Мамаджановича - начальника государственной налоговой инспекции Узунского района Сурхандарьинской области

Хакимова Мухторжона Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Халилову Мохиру Садирдиновну - заведующую отделом записи актов гражданского состояния Навбахорского района Навоийской области

Хасанову Мамуру Урмановну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Ахангаранского района Ташкентской области

Худойкулова Фархода Эшкувватовича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Шойзакова Иброхима Тиллабердиевича - начальника отдела Государственного налогового управления Джизакской области

Эргашева Восилжона Юнусовича - начальника отдела государственной налоговой инспекции Бешарыкского района Ферганской области

Эримбетова Мансура Худайбергановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Эрматова Эркинбая Каршибаевича - начальника отдела судебных исполнителей г. Алмалыка Ташкентской области

Юсуфхужаева Иззатиллахона Умидулла угли - начальника таможенного поста внешнеэкономической деятельности "Бош почтамт" управления Государственного таможенного комитета по городу Ташкенту

Якибжанова Хамида Гадигарбековича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи