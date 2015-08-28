Узбекский лидер наградил силовиков

Узбекский лидер наградил силовиков28.08.2015 15:51
ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 24-й годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям".
В соответствии с указом за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоены почетное звание:
"Заслуженный юрист Республики Узбекистан"
- Каршиеву Хамдаму Аликуловичу - заместителю начальника Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Ташкулову Акбару Джурабаевичу - начальнику Управления юстиции Сырдарьинской области
- Узакову Шухрату Шараповичу - заместителю Генерального прокурора Республики Узбекистан – Военному прокурору Республики Узбекистан
- Улжаеву Кахрамону - судье Верховного суда Республики Узбекистан
- Эсановой Замире Нормуротовне - заведующей кафедрой "Гражданско-процессуальное и хозяйственно-процессуальное право" Ташкентского государственного юридического университета
За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности, воспитание молодежи в духе идей национальной независимости и преданности Родине и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание:
"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"
- Проценко Сергею Николаевичу - начальнику управления Министерства обороны Республики Узбекистан
За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:
орденом "Меҳнат шуҳрати"
- Рустамова Одилхона Бакиевича - заместителя председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
орденом "Шон-шараф" II степени
- Ибатходжаева Лазизхона Казимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Каримова Акбара Абдисамиевича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мирходжаева Азимжона Мирхосиловича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Саидова Бахтиера Йигиталиевича - заместителя начальника управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Янгибоева Боходира Абдирахмоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Дўстлик"
- Игамову Муниру - судью Ташкентского городского суда по уголовным делам
- Каипбергенова Ерпулата Тулепбергеновича - заместителя прокурора Республики Каракалпакстан
- Курбанбаева Есета Джамбуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Куртбитдинова Абиджона Иноятовича - ведущего эксперта Кашкадарьинского межобластного отделения Республиканского центра судебной экспертизы имени Х. Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
- Очилдиева Сайфиддина Сайиловича - командира группы специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Хабиеву Гюльфию Фаридовну - начальника отдела управления таможенного сотрудничества Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
- Шевелева Антона Анатольевича - старшего штурмана отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Мардлик"
- Абдурахимова Сардора Уринбоевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Аминова Кудрата Абдирасуловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Джурабаева Фарходжона Алишеровича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Нематова Элера Бахрамжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Холбекова Бехзода Бошмоновича - начальника отделения отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Самаркандской области
- Эркинова Дониера Эркиновича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области
- Эшматова Алиера Тухтабоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
- Абдуллаева Окилжона Камолдиновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Абдурасулиева Турсинбая Идаитуллаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
- Аллазова Дильмурода Тоштемировича - инструктора – спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области
- Аллаярова Фарруха Рустамбековича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Арапова Алибека Усеркуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Астанова Санжара Саматовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ахмедова Мухаммада Мирзажоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Барлибаева Бахрома Норжигитовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Бойхуджаева Гайрата Хуснидиновича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Ташкентской области
- Джураева Маъсуда Косимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Жумабоева Темура Махаммадовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Жумаева Санжара Абдисаламовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел г. Ташкента
- Жумаева Хакима Хусановича - заместителя начальника управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Жуманиезова Гуломбека Исмайиловича - старшего инструктора военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел г. Ургенча Хорезмской области
- Кадирову Дурдонахон Рустамовну - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
- Кучкарова Рахмона Бурхоновича - старшего оперуполномоченного приграничного таможенного поста "Аэропорт Наманган" Управления Государственного таможенного комитета по Наманганской области
- Мамажонова Анваржона Эргашевича - начальника отделения Управления по чрезвычайным ситуациям Ферганской области
- Маматожиева Дилмуроджона Тулкиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Маъмурова Умиджона Эгамназаровича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области
- Мирзабдуллаева Шавката Каримжановича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Нарзикулова Содика Камоловича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области
- Нишанова Адхама Ахмаджоновича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области
- Нурмаматова Зафара Мамаражаповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Нуруллаева Тимура Бахриллоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Разакова Бархаетжона Муротовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области
- Расулова Нуриддина Эргашалиевича - инструктора группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рахматова Бобира Гайратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рузиева Бекзода Шухратовича - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рузиева Шухрата Шокировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Сатторова Азизжона Абдусаломовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Сирожиддинова Зафара Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Убайдуллаева Иззатиллу Файзулло угли - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Умирзакова Шухратбека Болтаходжаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хаитова Бунеда Товашаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хошимова Дилшода Куддусовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хусанова Тахиржана Бахтияровича - заместителя начальника управления по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
- Чоршанбиева Дадахона Аликуловича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юнусова Бекзода Хасановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Содиқ хизматлари учун"
- Абдурахимова Туланбоя Артиковича - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Джалалкудукского района Андижанской области
- Акамуродова Фархода Абдилазизовича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Акрамова Вохиджона Захиджоновича - начальника Центра Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
- Алимова Олимжона Якубджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Алламуратова Хожиакбара Файзуллаевича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Алтынсайского района Сурхандарьинской области
- Артыкова Марата Урумбаевича - начальника отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
- Аскарова Анвара Алимбаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Асфандиярова Равиля Маратовича - старшего инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан
- Атаханова Бахрома Базарбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ахмедова Давронбека Юрсуналиевича – руководителя информационно-аналитической группы по вопросам международных арбитражных разбирательств международно-правового управления Министерства юстиции Республики Узбекистан
- Бабарахимова Гуломжона Мадаминовича - заместителя начальника Управления внутренних дел Ферганской области
- Байназарова Дильмурада Нурмаматовича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ганиева Толибжона Валижоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Давлатова Бекзода Мамасолиевича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Дониерова Шерзода Рустамовича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Дусанова Нурали Шерматовича - начальника цикла Школы подготовки сержантов Министерства обороны Республики Узбекистан
- Жалолова Миркодира Мирхожиевича - заместителя начальника отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Мирабадского района г. Ташкента
- Илесова Махмуда Улмасовича - старшего офицера по особым поручениям Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Камолова Бобура Камоловича - заместителя начальника управления по контролю за деятельностью следственных подразделений органов прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
- Курбацкого Алексея Александровича - начальника Центра Джизакского высшего военного авиационного училища
- Кутлимуратова Мирзу Жуллибаевича - заместителя начальника Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий
- Матякубова Аброрбека Низамаддиновича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мирзаева Сирожиддина Валиевича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Муратова Дониера Шодибаевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Муродуллаева Зоиржона Абдуллаевича - инструктора Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мусаева Гулямджана Каримовича - главного специалиста Главного управления по режиму и кадровой работе Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
- Нураддинова Оринбасара Турсинбаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шуманайского района Республики Каракалпакстан
- Обидова Баходирхона Мансурхоновича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рашидова Истама Багировича - начальника отдела по контролю за деятельностью следственных подразделений органов прокуратуры прокуратуры Самаркандской области
- Рузматова Фарходжона Муродовича - главного инженера службы управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Саидова Абдусобиржона Абдурахмоновича - начальника управления внедрения информационно-коммуникационных технологий Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
- Саттарова Умиджона Иброхимовича - старшего офицера отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Узакова Аброржона Каримовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Файзиева Нуралли Фазлиддиновича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хикматуллаева Самандара Юсуфжановича - начальника кафедры Института гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- Шарипова Уктама Нормуминовича - начальника следственного отделения отдела внутренних дел Зааминского района Джизакской области
- Шорахимова Хакимжона Абдукаюмовича - преподавателя Института Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Яхеева Бахтиера Турдибаевича - старшего помощника прокурора Навоийской области по международно-правовым вопросам
медалью "Шуҳрат"
- Абдуллаеву Дилдору Кабилджановну - адвоката адвокатской коллегии Чиланзарского района г. Ташкента
- Адашбоева Бахриддина Мехриддиновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Бабаязова Равшана Шариповича - начальника отдела Государственного налогового управления Хорезмской области
- Бобожонова Отагалди - судью Хорезмского областного суда по уголовным делам
- Боймирзаева Адхамжона Акрамовича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Чартакского района Наманганской области
- Ботирову Умидахон Хамражоновну - старшего инспектора прокуратуры Кургантепинского района Андижанской области
- Бурханова Илхома Халбутаевича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Вагнера Александра Яковлевича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
- Гулова Дилшода Дилмуродовича - милиционера батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Навоийской области
- Ельчина Евгения Евгеньевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Жамалова Илхомжона Тулкиновича - председателя Чартакского районного совета ОСО "Ватанпарвар"
- Зарипову Гаухар Сарсенбаевну - судью хозяйственного суда Республики Каракалпакстан
- Ибрагимова Илхама Искандаровича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ибрагимову Дилорам Ахмедовну - заместителя начальника управления систематизации законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Узбекистан
- Каримова Азамата Саъдуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Коплонова Шомурода Баротовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Курбанова Мансура Нарбутаевича - старшего инспектора профилактики управления внутренних дел Мирза-Улугбекского района г. Ташкента
- Кучкарову Дилфузу Насретдиновну - старшего помощника прокурора Кашкадарьинской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
- Кучкорова Зухриддина Очиловича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Маликова Хакима Каримовича - председателя Куйичирчикского районного суда по уголовным делам Ташкентской области
- Мамиталиева Мухриддина Рахмидиновича - командира дивизиона Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мартынову Марину Сергеевну - начальника финансово-хозяйственного отдела Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
- Махмудова Иброхима Бустоновича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каттакурганского района Самаркандской области
- Муминова Рахматиллу Холмаматовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Шурчинского района Сурхандарьинской области
- Мусаева Кобилжона Каюмовича - прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Ферганской области
- Мухамедова Батира Кахрамановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мухамедову Зебинисо Иброхимовну - начальника территориального управления Палаты адвокатов Республики Узбекистан по Бухарской области
- Пиримкулова Элмурода Норзуллаевича - старшего инженера службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Попандопуло Светлану Константиновну - старшего помощника прокурора Яшнободского района г.Ташкента
- Разакова Ойбека Олимжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахманову Дилрабо Шариповну - преподавателя Ургенчского военно-академического лицея
- Рахматова Алишера Хамедовича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Рахматова Зафара Туйчиевича - старшего механика группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рузиева Аслиддина Иззотуллаевича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Суярова Навруза Абдакимовича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тураева Саттора Туфлиевича - инструктора – спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области
- Хайдарова Мурода Мардоновича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каганского района Бухарской области
- Хакимова Жамшида Мамаджановича - начальника государственной налоговой инспекции Узунского района Сурхандарьинской области
- Хакимова Мухторжона Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Халилову Мохиру Садирдиновну - заведующую отделом записи актов гражданского состояния Навбахорского района Навоийской области
- Хасанову Мамуру Урмановну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Ахангаранского района Ташкентской области
- Худойкулова Фархода Эшкувватовича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Шойзакова Иброхима Тиллабердиевича - начальника отдела Государственного налогового управления Джизакской области
- Эргашева Восилжона Юнусовича - начальника отдела государственной налоговой инспекции Бешарыкского района Ферганской области
- Эримбетова Мансура Худайбергановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Эрматова Эркинбая Каршибаевича - начальника отдела судебных исполнителей г. Алмалыка Ташкентской области
- Юсуфхужаева Иззатиллахона Умидулла угли - начальника таможенного поста внешнеэкономической деятельности "Бош почтамт" управления Государственного таможенного комитета по городу Ташкенту
- Якибжанова Хамида Гадигарбековича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан.
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