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Узбекский лидер наградил силовиков
28.08.2015 15:51

ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 24-й годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям".

В соответствии с указом за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоены почетное звание:

"Заслуженный юрист Республики Узбекистан"

  • Каршиеву Хамдаму Аликуловичу - заместителю начальника Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Ташкулову Акбару Джурабаевичу - начальнику Управления юстиции Сырдарьинской области
  • Узакову Шухрату Шараповичу - заместителю Генерального прокурора Республики Узбекистан – Военному прокурору Республики Узбекистан
  • Улжаеву Кахрамону - судье Верховного суда Республики Узбекистан
  • Эсановой Замире Нормуротовне - заведующей кафедрой "Гражданско-процессуальное и хозяйственно-процессуальное право" Ташкентского государственного юридического университета

За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности, воспитание молодежи в духе идей национальной независимости и преданности Родине и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание:

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Проценко Сергею Николаевичу - начальнику управления Министерства обороны Республики Узбекистан

За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Рустамова Одилхона Бакиевича - заместителя председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

орденом "Шон-шараф" II степени

  • Ибатходжаева Лазизхона Казимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Каримова Акбара Абдисамиевича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мирходжаева Азимжона Мирхосиловича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Саидова Бахтиера Йигиталиевича - заместителя начальника управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Янгибоева Боходира Абдирахмоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Дўстлик"

  • Игамову Муниру - судью Ташкентского городского суда по уголовным делам
  • Каипбергенова Ерпулата Тулепбергеновича - заместителя прокурора Республики Каракалпакстан
  • Курбанбаева Есета Джамбуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Куртбитдинова Абиджона Иноятовича - ведущего эксперта Кашкадарьинского межобластного отделения Республиканского центра судебной экспертизы имени Х. Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
  • Очилдиева Сайфиддина Сайиловича - командира группы специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Хабиеву Гюльфию Фаридовну - начальника отдела управления таможенного сотрудничества Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
  • Шевелева Антона Анатольевича - старшего штурмана отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Мардлик"

  • Абдурахимова Сардора Уринбоевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Аминова Кудрата Абдирасуловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Джурабаева Фарходжона Алишеровича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Нематова Элера Бахрамжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Холбекова Бехзода Бошмоновича - начальника отделения отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Самаркандской области
  • Эркинова Дониера Эркиновича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Эшматова Алиера Тухтабоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Жасорат"

  • Абдуллаева Окилжона Камолдиновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Абдурасулиева Турсинбая Идаитуллаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
  • Аллазова Дильмурода Тоштемировича - инструктора – спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области
  • Аллаярова Фарруха Рустамбековича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Арапова Алибека Усеркуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Астанова Санжара Саматовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ахмедова Мухаммада Мирзажоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Барлибаева Бахрома Норжигитовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Бойхуджаева Гайрата Хуснидиновича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Джураева Маъсуда Косимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Жумабоева Темура Махаммадовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Жумаева Санжара Абдисаламовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел г. Ташкента
  • Жумаева Хакима Хусановича - заместителя начальника управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Жуманиезова Гуломбека Исмайиловича - старшего инструктора военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел г. Ургенча Хорезмской области
  • Кадирову Дурдонахон Рустамовну - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
  • Кучкарова Рахмона Бурхоновича - старшего оперуполномоченного приграничного таможенного поста "Аэропорт Наманган" Управления Государственного таможенного комитета по Наманганской области
  • Мамажонова Анваржона Эргашевича - начальника отделения Управления по чрезвычайным ситуациям Ферганской области
  • Маматожиева Дилмуроджона Тулкиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Маъмурова Умиджона Эгамназаровича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области
  • Мирзабдуллаева Шавката Каримжановича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Нарзикулова Содика Камоловича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области
  • Нишанова Адхама Ахмаджоновича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области
  • Нурмаматова Зафара Мамаражаповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Нуруллаева Тимура Бахриллоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Разакова Бархаетжона Муротовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области
  • Расулова Нуриддина Эргашалиевича - инструктора группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рахматова Бобира Гайратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рузиева Бекзода Шухратовича - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рузиева Шухрата Шокировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Сатторова Азизжона Абдусаломовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Сирожиддинова Зафара Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Убайдуллаева Иззатиллу Файзулло угли - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Умирзакова Шухратбека Болтаходжаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хаитова Бунеда Товашаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хошимова Дилшода Куддусовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хусанова Тахиржана Бахтияровича - заместителя начальника управления по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
  • Чоршанбиева Дадахона Аликуловича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юнусова Бекзода Хасановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Абдурахимова Туланбоя Артиковича - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Джалалкудукского района Андижанской области
  • Акамуродова Фархода Абдилазизовича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Акрамова Вохиджона Захиджоновича - начальника Центра Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
  • Алимова Олимжона Якубджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Алламуратова Хожиакбара Файзуллаевича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Алтынсайского района Сурхандарьинской области
  • Артыкова Марата Урумбаевича - начальника отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Аскарова Анвара Алимбаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Асфандиярова Равиля Маратовича - старшего инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Атаханова Бахрома Базарбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ахмедова Давронбека Юрсуналиевича – руководителя информационно-аналитической группы по вопросам международных арбитражных разбирательств международно-правового управления Министерства юстиции Республики Узбекистан
  • Бабарахимова Гуломжона Мадаминовича - заместителя начальника Управления внутренних дел Ферганской области
  • Байназарова Дильмурада Нурмаматовича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ганиева Толибжона Валижоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Давлатова Бекзода Мамасолиевича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Дониерова Шерзода Рустамовича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Дусанова Нурали Шерматовича - начальника цикла Школы подготовки сержантов Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Жалолова Миркодира Мирхожиевича - заместителя начальника отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Мирабадского района г. Ташкента
  • Илесова Махмуда Улмасовича - старшего офицера по особым поручениям Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Камолова Бобура Камоловича - заместителя начальника управления по контролю за деятельностью следственных подразделений органов прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
  • Курбацкого Алексея Александровича - начальника Центра Джизакского высшего военного авиационного училища
  • Кутлимуратова Мирзу Жуллибаевича - заместителя начальника Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий
  • Матякубова Аброрбека Низамаддиновича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мирзаева Сирожиддина Валиевича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муратова Дониера Шодибаевича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муродуллаева Зоиржона Абдуллаевича - инструктора Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мусаева Гулямджана Каримовича - главного специалиста Главного управления по режиму и кадровой работе Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
  • Нураддинова Оринбасара Турсинбаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шуманайского района Республики Каракалпакстан
  • Обидова Баходирхона Мансурхоновича - специалиста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рашидова Истама Багировича - начальника отдела по контролю за деятельностью следственных подразделений органов прокуратуры прокуратуры Самаркандской области
  • Рузматова Фарходжона Муродовича - главного инженера службы управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Саидова Абдусобиржона Абдурахмоновича - начальника управления внедрения информационно-коммуникационных технологий Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
  • Саттарова Умиджона Иброхимовича - старшего офицера отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Узакова Аброржона Каримовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Файзиева Нуралли Фазлиддиновича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хикматуллаева Самандара Юсуфжановича - начальника кафедры Института гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
  • Шарипова Уктама Нормуминовича - начальника следственного отделения отдела внутренних дел Зааминского района Джизакской области
  • Шорахимова Хакимжона Абдукаюмовича - преподавателя Института Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Яхеева Бахтиера Турдибаевича - старшего помощника прокурора Навоийской области по международно-правовым вопросам

медалью "Шуҳрат"

  • Абдуллаеву Дилдору Кабилджановну - адвоката адвокатской коллегии Чиланзарского района г. Ташкента
  • Адашбоева Бахриддина Мехриддиновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бабаязова Равшана Шариповича - начальника отдела Государственного налогового управления Хорезмской области
  • Бобожонова Отагалди - судью Хорезмского областного суда по уголовным делам
  • Боймирзаева Адхамжона Акрамовича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Чартакского района Наманганской области
  • Ботирову Умидахон Хамражоновну - старшего инспектора прокуратуры Кургантепинского района Андижанской области
  • Бурханова Илхома Халбутаевича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Вагнера Александра Яковлевича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Гулова Дилшода Дилмуродовича - милиционера батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Навоийской области
  • Ельчина Евгения Евгеньевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Жамалова Илхомжона Тулкиновича - председателя Чартакского районного совета ОСО "Ватанпарвар"
  • Зарипову Гаухар Сарсенбаевну - судью хозяйственного суда Республики Каракалпакстан
  • Ибрагимова Илхама Искандаровича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ибрагимову Дилорам Ахмедовну - заместителя начальника управления систематизации законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Узбекистан
  • Каримова Азамата Саъдуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Коплонова Шомурода Баротовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Курбанова Мансура Нарбутаевича - старшего инспектора профилактики управления внутренних дел Мирза-Улугбекского района г. Ташкента
  • Кучкарову Дилфузу Насретдиновну - старшего помощника прокурора Кашкадарьинской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
  • Кучкорова Зухриддина Очиловича - специалиста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Маликова Хакима Каримовича - председателя Куйичирчикского районного суда по уголовным делам Ташкентской области
  • Мамиталиева Мухриддина Рахмидиновича - командира дивизиона Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мартынову Марину Сергеевну - начальника финансово-хозяйственного отдела Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
  • Махмудова Иброхима Бустоновича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каттакурганского района Самаркандской области
  • Муминова Рахматиллу Холмаматовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Шурчинского района Сурхандарьинской области
  • Мусаева Кобилжона Каюмовича - прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Ферганской области
  • Мухамедова Батира Кахрамановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мухамедову Зебинисо Иброхимовну - начальника территориального управления Палаты адвокатов Республики Узбекистан по Бухарской области
  • Пиримкулова Элмурода Норзуллаевича - старшего инженера службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Попандопуло Светлану Константиновну - старшего помощника прокурора Яшнободского района г.Ташкента
  • Разакова Ойбека Олимжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахманову Дилрабо Шариповну - преподавателя Ургенчского военно-академического лицея
  • Рахматова Алишера Хамедовича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Рахматова Зафара Туйчиевича - старшего механика группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рузиева Аслиддина Иззотуллаевича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Суярова Навруза Абдакимовича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тураева Саттора Туфлиевича - инструктора – спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области
  • Хайдарова Мурода Мардоновича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каганского района Бухарской области
  • Хакимова Жамшида Мамаджановича - начальника государственной налоговой инспекции Узунского района Сурхандарьинской области
  • Хакимова Мухторжона Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Халилову Мохиру Садирдиновну - заведующую отделом записи актов гражданского состояния Навбахорского района Навоийской области
  • Хасанову Мамуру Урмановну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Ахангаранского района Ташкентской области
  • Худойкулова Фархода Эшкувватовича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Шойзакова Иброхима Тиллабердиевича - начальника отдела Государственного налогового управления Джизакской области
  • Эргашева Восилжона Юнусовича - начальника отдела государственной налоговой инспекции Бешарыкского района Ферганской области
  • Эримбетова Мансура Худайбергановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Эрматова Эркинбая Каршибаевича - начальника отдела судебных исполнителей г. Алмалыка Ташкентской области
  • Юсуфхужаева Иззатиллахона Умидулла угли - начальника таможенного поста внешнеэкономической деятельности "Бош почтамт" управления Государственного таможенного комитета по городу Ташкенту
  • Якибжанова Хамида Гадигарбековича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан.

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