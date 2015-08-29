В Намангане узнали лучшие махалли

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. В среду в Намангане подвели итоги традиционного конкурса на звания "Лучший сход граждан махалли" ("Энг яхши махалля гузари"), "Лучшая улица" ("Энг яхши куча"), "Лучшее домовладение" ("Энг яхши хонадон").

Такой конкурс проводится Наманганским городским отделением фонда "Махалля" в рамках объявленного в Узбекистане Года внимания и заботы о старшем поколении.

Победителями в указанных номинациях стали сходы граждан махаллей им. Фурката, "Маргилон" и "Илгор", второе место заняли соответственно СГМ "Тукувчи", "Шодлик", "Маданий маориф", третьи места достались СГМ "Атангангузар", "Сохибкор", "Янги хаёт". Победителям и призерам были вручены комплекты компьютерной техники и другие ценные подарки.

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