Музейный отдел открыт в наманганской библиотеке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. В среду в областном информационно-библиотечном центре имени Нодиры Намангана открылся краеведческий отдел.

В новом отделе собраны издаваемые в области газеты и журналы, а также произведения наманганских литераторов Исокжона Нишанова, Бокий Мирзо, Темурбека Турабоева и других.

Кроме того, здесь имеются и узбекские национальные музыкальные инструменты дутар, дойра и прочие, а также предметы быта, одежды, среди которых попадаются и очень интересные, где можно увидеть, например, женские платки эпохи 50-х годов.

Имеются также изделия народных промыслов и целая мини-оранжерея, где собраны различные цветы и цитрусовые.

Заведует отделом известный литератор, член Союза писателей Узбекистана Рукияхон Гозиева.

"Мы старались как можно более полнее отразить творчество всех литераторов области, а также собрать сведения о тех наманганских писателях и поэтах, которых уже нет, и при этом передать дух той эпохи, в которой они творили", – говорит Р. Гозиева.

Она также обратилась к наманганцам с просьбой поделиться старыми книгами, газетами, сувенирами и другими вещами, которые больше никому не нужны. "Таким образом мы смогли бы пополнить экспозицию и, если повезет, узнать много интересного", – отметила Р. Гозиева.

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