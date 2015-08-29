В медколледже Наманган чествовали ветеранов медицины

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Во 2-м Наманганском медицинском колледже в четверг чествовали ветеранов-педагогов: преподавателей хирургии Хикматилло Махкамова, анатомии Назифу Шарипову, микробиологии Доно Исматову, хирургии и реанимации Жамолхона Зиёвиддинова.

Поздравлений также удостоились перешагнувшие 50-летний рубеж учителя родного языка и литературы Ж. Турсунова, Б. Холмирзаева, Х. Абдуллаева, педиатров Н. Турсункулова и Ю Эргашев, завуч Р. Мухиддинов.

В непринужденной обстановке за пиалой чая они рассказали о своих далеких студенческих годах, многолетней работе, интересных событиях, произошедших в ходе уборки хлопка.

Здесь также торжественно провожали на пенсию старейшего преподавателя математики Рахимжона-ака Расулова, который трогательно поблагодарил всех за заботу и внимание.

Ансамбль "Жозиба" под руководством Ильхома Низамбаева исполнил для виновников торжества зажигательные мелодии, а выступлению танцовщицы Мадины Абдурахимовой рукоплескал весь зал.

В завершение праздника выступили Рахимжон-ака Расулов и Хикматилло Махкамов, они трогательно поблагодарили всех за заботу и внимание.

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