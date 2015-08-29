В Намангане поздравили ровесников века

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. В четверг в интернациональной махалле "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") Намангана состоялся вечер "Ровесники века", на котором чествовали почтенных ветеранов.

В этой махалле проживают проживают русские, татары, корейцы и представители многих других национальностей.

Двое из героев вечера уже достигли столетнего возраста, семеро помладше – им пока до 90 лет.

Гостей праздничного вечера тепло приветствовал и поздравил с приближающимся Днем независимости Узбекистана председатель городского отделения фонда "Махалля" Ахмаджон Мукаррамов.

Ветераны поделились воспоминаниями о пережитом, рассказали много интересного. Молодежь слушала их, затаив дыхание.

"Эта встреча проводится в соответствии с Государственной программой Года внимания и заботы о старшем поколении, и аналогичные мероприятия накануне главного праздника страны проводятся повсеместно", – подчеркнул Ахмаджон Мукаррамов.

По его словам, проблемы своевременной выплаты пенсий и пособий, а также медицинского обслуживания пожилых людей – всегда в центре внимания органов самоуправления.

"Мы также не оставляем без внимания и одиноких престарелых и людей с ограниченными возможностями, стараемся максимально облегчить им жизнь", – сказал в заключение представитель фонда "Махалля".

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