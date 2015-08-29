



В Самарканде звучат "Мелодии Востока"



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа на площади Регистан в Самарканде прошла торжественная церемония открытия 10-го Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" ("Мелодии Востока"), в которой принял участие Президент Узбекистана Ислам Каримов. В приветственной речи глава государства отметил, что главной целью фестиваля является укрепление дружественных связей между народами, подчеркнул его вклад в развитие культуры и духовности. Также на открытии фестиваля выступил заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт. Программа творческого мероприятия продолжилась большим концертом мастеров песенного и музыкально-танцевального искусств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи