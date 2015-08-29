



Посол Японии посетил узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като. Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению перспектив дальнейшего развития узбекско-японских отношений, а также обмену мнениями относительно графика предстоящих двусторонних встреч, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи