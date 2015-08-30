



Узбекский лидер принимает поздравления



ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Президенту Узбекистана Исламу Каримову продолжают поступать поздравительные послания по случаю приближающегося празднования 24-й годовщины независимости страны. Так, свои поздравления прислали Император Японии Акихито, Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Йоахим Гаук, Глава Римско-католической церкви Папа Франциск, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Бангладеш Абдул Хамид, Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Французской Республики Франсуа Олланд, Президент Турецкой Республики Режеп Таййип Эрдоган, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, глава делегации Европейского Союза в Республике Узбекистан Юрий Штерк, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ен Нам, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд Амин Мадани, председатель "Туркестанско-Американской ассоциации" Абдулла Ходжа, президент и исполнительный директор компании "МАКСАМ" Хосе Фернандо Санчес-Хунко, ректор Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин, президент Германо-узбекского общества доктор Вольф Бауэр, вице-президент Германо-узбекского общества Дитер Бранденбургер, региональный уполномоченный представитель Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии Томас Кунце, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа Викентий и президент "Сока Гаккай Интернэшнл" Дайсаку Икеда. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи