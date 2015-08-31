



В Ташкенте прошли торжества памяти жертв репрессий



ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов принял участие в торжествах по случаю открытия мемориального комплекса "Шахидлар хотираси" и празднования Дня памяти жертв репрессий, установленного на последний день августа. В своем выступлении на церемонии узбекский лидер отметил мужество борцов за независимость страны и сохранение духовных ценностей. Глава государства также посетил площадь Мустакиллик, возложил цветы к подножию монумента Независимости и гуманизма и осмотрел Республиканскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по шахматам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи