Открытое письмо Президенту направили педагоги Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. В преддверии нового учебного года в Молодежном центре Намангана 27 августа состоялась традиционная педагогическая августовская конференция, собравшая воспитателей, учителей, заведующих и директоров детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ.

На совещании было зачитано открытое письмо Президенту Узбекистана Исламу Каримову педагогов Наманганской области. "Молодое поколение имеет возможность получать современное образование, духовное развитие. Изучение иностранных языков, поставленное на высокий уровень, Интернет позволяют свободно общаться с ровесниками со всего мира, быть в ногу со временем", - отмечается в послании.

Также педагоги Намангана заверили главу государства, что все силы и знания они посвятят общему делу воспитания молодежи в духе преданности Родине, идеям независимости.

Затем группа будущих наставников, вступая в многочисленные ряды учителей, зачитала клятву педагога.

Педагоги к совещанию оформили выставочные стенды, посвященные важным событиям из жизни школ, детсадов. На оценку зрителей выставили материалы для проведения внеклассных мероприятий, посвященных творчеству Уильяма Шекспира, других великих авторов, конспекты уроков, посвященных независимости Узбекистана, сценарии праздников по темам "Берегите природу", "Букварь" и другие, картины, образцы вязаных изделий, результаты кружковой работы, разнообразные наглядные пособия.

Участников педагогической конференции приветствовали заместитель хокима области Назиржон Хайиталиев, хоким города Баходир Бекходжаев, начальник облуно Вахобжон Ражапов, начальник ГМООДУНО (гороно) Исломжон Сайфиддинов.

Активным педагогам, отличившимся в деле воспитания подрастающего поколения, были вручены почетные грамоты, дипломы, памятные подарки.

УЗИНФОРМ