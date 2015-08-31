В Касансае играли ветераны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Открытый мини-футбольный турнир в честь объявленного в Узбекистане Года внимания и заботы о ветеранах завершился в четверг в Касансае.

Он собрал коллективы ветеранов спорта из Ферганской и Наманганской областей – "Соглом авлод" (Фергана), "Хотира-79" (Уйчи), "Кимёгар" (Янгикурган) и "Навкирон" (Наманган). Сначала состоялись полуфиналы, а потом – финал. Туда пробились янгикурганская и наманганская команды. Победителя в основное время они не выявили, а потому судьба главного приза решалась в сери пенальти. Ее удачнее пробили футболисты команды "Кимёгар" – 4:2 и стали победителями турнира.

В рамках соревнований был проведен матч ветеранов памяти трагически погибших в 1979 году игроков команды "Пахтакор". 11 августа исполнилось 36 лет со дня трагедии.

В этом поединке встретились команды ветеранов "Пахтакора" и сборная "Лиги ветеранов футбола". На поле вновь вышли такие известные футболисты, как Карен Сафаров, Рустам и Равшан Дурмановы, Шухрат Рахмонкулов, Равшан Базаров, Собир Рахимов, Ориф Маматказин, Владислав Сидоров. Болельщики получили истинное удовольствие от игры мастеров "игры миллионов".

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