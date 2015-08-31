День российского кино отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Исторический клуб при Российском центре науки и культуры в Ташкенте очередное свое заседание 27 августа посвятил Дню российского кинематографа.

В рамках заседания были показаны презентации "По страницам истории российского кинематографа" и "Золотая коллекция лучших советских фильмов, снятых в Ташкенте".

Интерес у участников вызвали выступления Джасура и Мастуры Исхаковой о творческой деятельности, истории о курьезных случаях и большой работе.

Джасур Исхаков отметил, что в современном российском кинематографе работает немало специалистов "Узбекфильма", лучших мастеров комбинированных съемок, талантливых режиссеров документального и художественного кино, авторы сценариев, среди которых гордо звучат имена Джаника Файзиева, Тимура Бекмамбетова и других. Он также подчеркнул, чтобы молодежь, которая хочет постичь эту профессию, помнила и берегла историю, стремилась получить ее, опираясь на опыт профессионалов, подлинное наследие русской и советской школы кино.

Заслуженная артистка Узбекистана Доно Бобохонова также подчеркнула, что дружба узбекского и российского кинематографа – это яркий симбиоз культур и школ киноискусства, который не должен увядать, продолжая сотрудничество, обмен опытом, рождая новые уникальные проекты.

Молодой актер театра и кино Руслан Ларин поделился впечатлениями о курсах во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова. "Опыт и навыки русской школы кино дают колоссальный объем информации, профессиональных знаний. Теперь моя цель - освоить профессию режиссера на самом высоком уровне", – говорит актер.

В рамках мероприятия состоялись знакомство с тематической книжной и видео- выставкой, организованной в Российском центре науки и культуры, а также просмотр знаменитого фильма Якова Протазанова "Похождения Ходжи Насреддина", поставленного в 1943 году в Ташкенте.

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