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Новый батюшка в наманганском храме преисполнен грандиозных планов
31.08.2015 11:10

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. В наманганском храме архангела Михаила впервые в пятницу был проведен молебен с акафистом перед иконой Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Его провел недавно ставший настоятелем храма отец Марк (Марк Мазитов).

Этот молебен исполняется за всех страждущих и болящих недугами пьянства, курения, наркомании, игромании и другими зависимостями, которыми страдает современный человек, а также за тех, кто рядом живет с такими людьми и несет этот непростой жизненный крест. Такие службы и молебен также всегда будет проводиться по пятницам в 10 утра.

Ранее также впервые в истории наманганского храма был проведен специальный молебен за некрещеных в православии – за тех наших близких, родных, друзей и знакомых, кто пока не в церковной ограде, но нуждается в наших молитвах о них.

В прошедший четверг также состоялось первое заседание приходского совета. Его председателем был избран отец Марк. Он Марк приступил к своим пастырским обязанностям в начале августа. Ему всего 31 год. Новый батюшка преисполнен больших планов.

Вот что он рассказывает о себе:

– Я, священник Марк Мазитов, родился 31 декабря 1983 года в Бекабаде Ташкентской области в семье традиционно верующих. Крещен был в детстве в храме святой равноапостольной. Марии Магдалины Ленинабада в Таджикистане 27 октября 1990 года с наречением имени в честь евангелиста Марка. Затем учился в средней школе № 10 Бекабада, которую с отличием окончил в 1999 году. Параллельно учился в детской музыкальной школе № 6 имени М. Ашрафи по классу фортепиано, которую также окончил с отличием.

Интересно, что отец Марк не сразу выбрал путь служения Богу. Сначала он опять же с отличием закончил Бекабадский индустриальный техникум по специальности "экономика и планирование в отраслях народного хозяйства". В 2002 году поработал коммерческим директором ООО "Oriental Standard".

С 2001 года по 2002-й отце Марк был послушником в храме Сретения Господня Бекабада. В 2002 году поступил в Ташкентскую духовную семинарию Русской православной церкви, которую окончил в 2007 году по первому разряду – с отличием. С 2003 года по 2011 год нес послушание помощника заведующего канцелярией Ташкентской духовной семинарии. В 2007 году поступил в Московскую духовную академию на секторе заочного обучения, которую окончил в 2011 году.

В сан диакона был посвящен митрополитом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) 27 мая 2007 года, в день праздника Пятидесятницы. Затем служил клириком Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. В 2008 году митрополитом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) посвящен в сан пресвитера.

Был настоятелем восстанавливающегося храма преподобного Александра, игумена Куштского, поселка Янги-Чиназ Ташкентской области. С 5 августа 2015 года стал настоятелем храма архангела Божия Михаила Намангана.

Сейчас я выслушаю их пожелания. Об одном из них я уже осведомлен: многие верующие просят перенести храм в более удобное место, где проживает большинство христиан. На этот счет мне обещано содействие властей по выделению участка. Помощь предложил и представитель Духовного управления мусульман Узбекистана по Наманганской области Абдулхай Турсунов.

Также в планах есть намерение открыть при храме воскресную школу, вообще активизировать приходскую жизнь, создать, например хор певчих, приличествующий храму.

УЗИНФОРМ

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