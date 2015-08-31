Выставка картин к празднику независимости открылась в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Вернисаж, посвященный Дню независимости, открылся в пятницу в Молодежном центре Намангана. Выставка художников области организована региональным отделением Академии художеств Узбекистана.

На презентации выступили руководитель областного отделения Академии художеств Насриддин Гафуров, председатель облсовета ОДМ "Камолот" Мухаммадали Убайдуллаев, заместитель председателя облотделения творческого союза "Тасвирий ойина" Абдувохид Рахманов и другие. Они подчеркнули, что колоссальные изменения и преобразования, происшедшие в жизни народа – это плоды развития страны по пути независимости.

Выставленные картины рассказывают о произошедших изменениях в социально-экономической и культурной жизни области, созидательной работе, красоте и великолепии родного края, о его природе. Авторы работ, представленных на суд ценителей искусства, – известные живописцы Эркин Азизов, Комил Камбаров, Мухаммадали Парпибаев и другие. Наряду с именитыми художниками свои полотна представила и молодежь.

"Выставка стала событием в культурной жизни нашей области. Представленные картины вызвали большой интерес", – говорит директор общеобразовательной школы № 8 города Наманган Баходир Абдурасулов.

Выставка продлится две недели.

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