В Намангане готовятся праздновать День независимости Узбекистана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Работники культуры Намангана делают все, чтобы порадовать горожан в праздничные дни и подарить им много радости.

"Ежедневно в парке бывает до 50 тысяч человек, и у нас созданы все условия для культурного отдыха, практически с нуля создана инфраструктура развлечений, установлено около 40 новых аттракционов, действуют 12 кафе-мороженое", – говорит заместитель директора парка Юсупжон Азизханов.

Накануне Дня независимости здесь планируется проводить концерты с участием мастеров искусств. Также в парке постоянно работает труппа народного цирка под руководством К. Сотиболдиева, силачи, канатоходцы, фокусники и клоуны творчески подходят к делу и вокруг импровизированной арены постоянно толпится народ.

В амфитеатре парка "Кичкинтой" в поте лица работают дизайнеры-озеленители, занятые обрезкой цветов и деревьев, рабочие убирают территорию. По словам директора Баходира Аскаралиева, в подготовке к празднику задействованы работники коммунального хозяйства и несколько тракторов и поливомоечных машин.

По словам начальника штаба по подготовке праздничных торжеств управления культуры и спорта Комилжона Сиддикова, в парках культуры и отдыха всех районов области пройдут праздничные гуляния, концерты и праздничные мероприятия, в которых примут участие многие мастера искусств, известные спортсмены.

Что касается города Намангана, то основные торжества пройдут в парках "Камолот", имени Бабура, "Кичкинтой".

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