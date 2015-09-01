Прошла спартакиада здоровья водников

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. В рамках спартакиады здоровья среди коллективов подразделений областного управления "Сувокава" в субботу в Намангане состоялся турнир по мини-футболу.

В соревновании, которые принимал спорткомплекс "Сарбон" Наманганского района, приняли участие 12 команд, разбитых на четыре группы. В финал сумели пробиться команды отдела по работе с потребителями Наманганского городского управления "Сувокава" и Чусткого районного отделения.

Интересный матч не выявил победителя в основное время – счет 3:3. По регламенту командам предстояло пробивать послематчевые пенальти. Удачливее оказались представитель областного центра – 3:2. Эта команда и стала победителем турнира.

На торжественном закрытии соревнований командам – победителям и призерам были вручены кубок, дипломы и ценные подарки. Также были отмечены игроки в отдельных номинациях.

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