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В Ташкенте отметили главный национальный праздник
01.09.2015 12:36

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа в Ташкенте в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои прошли праздничные торжества, посвященные 24-й годовщине со дня провозглашения государственной независимости Республики Узбекистан, в которых принял участие Президент Ислам Каримов.

В выступлении узбекского лидера на торжественной церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всего сердца поздравить вас, собравшихся сегодня на этой прекрасной площади, и в вашем лице весь наш народ с самым великим, самым дорогим для всех нас праздником – Днем независимости Узбекистана.

Независимость для нас имеет огромную, ни с чем не сравнимую ценность и значение. Ее обретение стало поистине судьбоносным событием, в корне изменившим смысл и содержание нашей жизни, открывшим новую страницу в истории Узбекистана, освободившим нашу Родину и народ от оков бывшего тоталитарного строя. Благодаря ей, будучи полноправным членом мирового сообщества, мы получили возможность пойти по пути строительства национального демократического государства, создания для нашего народа никому и ни в чем не уступающей благополучной жизни.

Вне всякого сомнения, независимость навечно останется в нашей истории. Именно она открыла нам путь для возрождения наших ценностей, религии, чести и достоинства, пробуждения национального самосознания, формирования нового общества, созидания такого будущего, которое отвечает интересам нашего народа, его надеждам и устремлениям.

Не будет преувеличением сказать, что за годы независимости, короткий по историческим меркам срок, мы прошли путь, равный столетиям, и сегодня Узбекистан является современным, динамично развивающимся государством. Во всех сферах наглядно проявляются результаты широкомасштабной работы, в том числе кардинальное преображение облика нашей страны, ее городов и сел, постоянно растущее благосостояние населения, осуществляемой нашим самоотверженным и мужественным народом – народом с твердой волей, знающим истинную ценность свободной и независимой жизни, ставшим хозяином своей земли, своей судьбы. Скажите, дорогие друзья, возможно ли было достижение столь высоких рубежей без обретения независимости?

На это ответ один: нет, безусловно, нет.

Ярким тому подтверждением, прежде всего, является пройденный нами путь, уверенные шаги нашей страны к достижению своих целей.

Экономика Узбекистана за годы независимости выросла более чем в 5,5 раза, реальные доходы на душу населения – в 9 раз, средняя продолжительность жизни людей увеличилась с 67 до 73 лет, а среди женщин – до 75 лет, и такие показатели, несомненно, никого не оставят равнодушным.

Наша страна сегодня занимает пятое место в мире среди государств с ускоренно развивающейся экономикой, в последние 11 лет, несмотря на продолжающийся мировой экономический кризис, темпы роста валового внутреннего продукта составляют свыше 8 процентов, что, естественно, вызывает у многих восхищение.

По данным самых авторитетных международных экономических и общественных центров, Узбекистан в настоящее время во "Всемирном индексе счастья" занимает 44-е место среди 158 стран мира и первое – среди стран Содружества Независимых Государств.

Безусловно, можно много говорить о достигнутых нами успехах. Когда речь идет об этом, в первую очередь следует подчеркнуть, что важнейшими факторами этих огромных достижений являются кардинальные изменения в сознании и мышлении наших людей, отношении к окружающему миру и завтрашнему дню, повышение их политической активности, правовой культуры и гражданской ответственности.

Самое главное, мы с первых дней независимости приступили к созданию абсолютно новой системы образования и воспитания молодого поколения с целью формирования его свободным от всяких догм и стереотипов изжившего себя старого строя, всесторонне, гармонично развитым, обладающим самостоятельным мышлением и видением, способным взять на себя ответственность за будущее Родины, и сегодня это дает свои яркие результаты.

В нашей стране ежегодно более 600 тысяч соответствующих требованиям времени молодых специалистов уверенно вступают в жизнь, становясь поистине решающей силой нашего общества. Это новое поколение целеустремленных юношей и девушек с глазами, горящими энтузиазмом, освоивших не менее двух-трех профессий, владеющих иностранными языками, информационными технологиями и Интернетом, современными знаниями, готовых на равных состязаться со сверстниками из развитых стран, наш народ считает своей самой большой опорой и надеждой, можно сказать, бесценным потенциалом. Имея такую молодежь, мы никогда не свернем с избранного пути, и в этом все мы твердо уверены.

Дорогие соотечественники!

Ни для кого не секрет, что, выбрав собственный путь построения новой жизни, отвечающей нашим целям и особенностям развития страны, мы не принимали скоропалительных решений, не допустили опрометчивых шагов и необдуманных действий. Мы, полностью отказавшись от неприемлемых для нас различных форм «шоковой терапии», трезво оценивали “советы” со стороны, не копировали других и не стремились, как некоторые, любыми способами добиться небывалых показателей. Самое важное, мы не отнеслись безответственно и легковесно к нашей судьбе, нашему будущему, не польстившись на предлагаемые сомнительные кредиты, не оказались в долговой яме.

Одним словом, мы на деле следовали провозглашенному нами принципу “Реформы – не ради реформ, а для человека” и, чтобы достичь наших целей, твердо придерживались курса поэтапного, эволюционного развития.

Несомненно, неизгладимый след в нашей истории оставит то, что мы разработали и реализовали глубоко и тщательно продуманную, основанную на пяти известных принципах стратегию, признанную сегодня во всем мире как “узбекская модель” развития.

Уважаемые друзья!

Думаю, всем хорошо известно, что мы поставили перед собой высокую цель - войти в ряд развитых государств мира, обеспечить нашему народу достойный уровень и качество жизни, еще больше укрепить авторитет и престиж Узбекистана на международной арене.

Вместе с тем для всех нас очевидно, что XXI век, в котором мы живем, стремительно меняющийся мир, приобретающие решающее значение глобализация, Интернет и интеллектуальное развитие, растущие масштабы и острота конкуренции на мировом рынке выдвигают перед каждым государством, каждым народом чрезвычайно важные и актуальные требования.

Сегодня то государство, которое не следует этим требованиям, не живет в ногу со временем, неизбежно окажется на обочине мирового развития.

Думаю, выражу мнение всего нашего народа, если скажу, что мы ни в коем случае не имеем права допустить подобную ситуацию в Узбекистане.

В этой связи наша главная задача – дальнейшее углубление проводимых реформ, модернизация и обновление экономики и ее отраслей, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий и за счет всего этого еще большее повышение конкурентоспособности нашей страны, что позволит нам занять достойное место на мировом рынке.

Реализация политики структурных преобразований в экономике, диверсификация промышленности, создание основанных на высоких технологиях новых производственных отраслей и организация новых рабочих мест – все это является для нас самой приоритетной, актуальной задачей.

Все мы должны глубоко осознать, что сегодня сама жизнь требует дальнейшего развития частной собственности и частного предпринимательства, закрепленных в нашей Конституции, предоставления им полной свободы, устранения всех преград и ограничений на пути частного сектора, сокращения до обоснованного уровня присутствия государства в экономике.

Дорогие соотечественники!

В настоящее время невозможно не видеть, что в ближнем и дальнем зарубежье, в том числе вокруг нас, все больше обостряются различные противостояния, столкновения и кровопролития, усиливаются вооруженные конфликты, коротко говоря, усугубляется напряженность и без того сложной ситуации, которая приобретает все более угрожающий характер.

Проводимая нами в столь тревожной обстановке политика предусматривает соблюдение основных принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, международных правовых документах и нормах, решение возникающих конфликтов не силовыми методами, а только мирным и политическим путем, а также безусловное прекращение продолжающихся сегодня в различных регионах мира войн и кровопролитий.

В связи с этим считаю необходимым вновь повторить: Узбекистан не присоединится ни к какому военно-политическому блоку, не допустит размещения на своей территории иностранных военных баз, пребывания наших военнослужащих за пределами страны. Эти принципы возведены нами в статус государственного закона, именно такую глубоко продуманную позицию, такую политику мы считаем самой правильной для себя, единственно верной и никогда не свернем с этого пути.

Как я уже говорил – нашему народу нужны мир и спокойствие. Это – желание народа Узбекистана, это – цель нашего народа, это – его твердое решение.

Время, в которое мы живем, требует от всех нас быть еще более бдительными и внимательными, бороться за нашу мирную и спокойную жизнь, защищать чистое небо над нами.

В этих целях своей первостепенной задачей мы считаем дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимопонимания со странами ближнего и дальнего зарубежья, укрепление взаимовыгодного сотрудничества и стабильности в нашем регионе.

Пользуясь сегодняшней возможностью, позвольте выразить свое самое искреннее уважение и почтение присутствующим на нашем праздничном торжестве послам иностранных государств, представителям международных организаций, всем зарубежным гостям, всем тем, кто оказывает нам содействие и поддержку.

Уважаемые друзья!

Хотелось бы, чтобы мы всегда помнили одну истину. В основе достигнутых нами за двадцать четыре года независимого развития огромных успехов, нашего все возрастающего процветания и благополучия, чувства удовлетворенности жизнью у наших людей, прежде всего, лежат самоотверженный труд, огромный интеллектуальный и созидательный потенциал, непоколебимая воля нашего народа, который сохраняет, как зеницу ока бережет мир и спокойствие в стране и воспитывает в духе этих благородных ценностей подрастающее поколение.

Сегодня с этой высокой трибуны я считаю своим долгом от себя лично, от всех вас, мои дорогие, с огромной благодарностью низко поклониться нашему мужественному, великодушному народу.

Желаю счастья и благополучия нашим самым прекрасным в мире женщинам, дорогим матерям и сестрам, которые светом своей доброты и любви озаряют и согревают наши семьи, нашу жизнь.

Хочу еще раз выразить заполнившей эту величественную площадь молодежи, всем юношам и девушкам нашей страны свою искреннюю любовь и высокое доверие.

Убежден, что все вы, мои дорогие дети, благодаря присущим вам энергии, постоянному поиску, стремлению к освоению современных знаний и практических навыков обязательно достигнете своих высоких целей, займете достойное и прочное место в нашем обществе.

Будьте всегда целеустремленными, завтрашний день, будущее – за вами!

Дорогие мои соотечественники!

В эти волнующие, незабываемые мгновения еще раз поздравляю вас с двадцатичетырехлетием независимости нашей Родины и от всего сердца выражаю вам свои самые искренние пожелания.

Пусть Всевышний всегда поддерживает нас во всех добрых делах и начинаниях!

Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие, будет чистым небо над нашей Родиной!

Пусть будет вечной наша независимость!".

Торжества продолжились большим праздничным концертом, который завершился салютом.

УЗИНФОРМ

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