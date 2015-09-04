Первый раз в обычную школу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Первый день нового учебного года стал учащихся трех школ (№№ 5, 11, 28) и трех детских дошкольный учреждений (№№ 32, 43 и 68) Намангана вдвойне особенным: здесь впервые вместе с обычными детьми учатся дети с особыми потребностями.

Надо сказать, что в школе № 11 первоклашки и другие ребята восприняли появление необычных учеников с любопытством, но в общем нормально. Их не задирают, не обижают. Конечно, пока рано говорить, как пройдет процесс адаптации детей с особыми потребностями в обыкновенную школьную среду, но учителя настроены оптимистично.

Отметим, что эта школа стала базовой в проекте в Наманганской области, здесь в феврале был открыт ресурсный центр проекта.

Собственно, и сама цель инклюзивного, то есть включенного, образования и состоит в том, чтобы, с одной стороны, с самого раннего возраста вписать таких детей в нашу жизнь, так и, с другой стороны, помочь здоровым детям осознать, что их сверстники, имеющие физические либо психические недостатки, например, дети, больные ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, и т. д., – такие же, как и они сами, только немного отличаются.

В указанных пилотных учреждениях области ребятишки с нарушениями зрения, слуха, ДЦП и другими подобными болезнями смогут получить среднее образование наравне со здоровыми. Таким образом, стартовавший проект "Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане" выходит на новый и очень важный этап. Он осуществляется в 5 регионах Республики – Ташкентской, Самаркандской, Хорезмской, Наманганской и Сурхандарьинской областях. Его стоимость – 2 млн. евро. В целом по Республике проектом охвачено 800 детей с особыми образовательными потребностями.

К этому моменту участниками проекта была проведена огромная подготовительная работа. Это касалось не только технической стороны – устройства пандусов, лестниц, туалетов, классов, но и соответствующего обучения самих педагогов пилотных образовательных учреждений.

В течение летних месяцев проект "Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане" обучил более чем 250 экспертов, принимающих участие в процессе оценки детей с особыми образовательными потребностями, которая, по большей части, основывается на заключении членов медико-психолого-педагогических комиссий (МППК) и преподавателей.

"Летняя школа по инклюзивному образованию" проводилась с 17 по 28 августа в Ташкентской области. Данное обучение представляло собой заключительный этап подготовки учителей и педагогов до включения 2 сентября 800 детей с особыми образовательными потребностями в 15 экспериментальных детских садов и 15 экспериментальных общеобразовательных школ.

Для выявления детей с особыми образовательными потребностями в период с начала июля до конца августа в рамках проекта предусмотрен ряд тренингов для более чем 50 членов МППК. В Узбекистане МППК предоставляет рекомендации родителям по вопросу размещения детей с особыми потребностями в соответствующие обучающие учреждения.

На тренингах было согласовано, что для оценки способностей таких детей диагноз ребенка не будет являться важным определяющим фактором. Основным критерием служила способность конкретного ребенка следовать педагогическому процессу в педагогической инклюзивной среде, для чего была разработана и задействована усовершенствованная процедура оценки.

Как пояснила координатор проекта по Наманганской области Максуда Мухсинбаева, в течение следующих 6 месяцев при сотрудничестве с Министерством народного образования проект "Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане" будет оказывать постоянную поддержку не только учителям в школах и детских садах, но и другим специалистам (например, врачам, психологам и т. д.), а также родителям, способствуя образовательной и социальной интеграции детей с особыми потребностями.

Внедрение инклюзивного образования направлено также на обеспечение равного доступа к образованию для всех детей, в плане приспособления к различным нуждам детей, включая детей с особыми потребностями. Принципы инклюзивного образования подразумевают, что каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных школах. Обычные школы должны создать им условия на основе педагогических методов, ориентированных, прежде всего, на детей, с целью удовлетворения этих потребностей. С переходом на "финансирование на душу населения" школьных услуг, которые также являются фундаментом, было внедрено устойчивое финансирование более инклюзивных систем образования в Узбекистане.

УЗИНФОРМ