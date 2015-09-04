Медали наманганских гиревиков из Андижана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Тяжелоатлеты Наманганской области добились очередного успеха. На завершившемся в канун Дня независимости чемпионате Узбекистана по гиревому спорту и силовому экстриму они завоевали 4 золотых и 2 бронзовых медали.

Звание чемпиона Узбекистана завоевал сотрудник Касансайского райгаза в весовой категории свыше 100 кг. 45-летний воспитанник известного тренера Хабибулло Кадырова, участник турниров в США сумел 80 раз выжать 24-килограммовую гирю двумя руками, что принесло ему первое место среди ветеранов – до 50 лет.

Также среди ветеранов отличился и сам Х. Кадыров, отметивший недавно 60-летний юбилей. Он двумя руками выжал 16-килограммовую гирю 100 раз. Такой результат позволил ему стать чемпионом в категории 70 кг.

А пенсионер Максуджон Мустафаев, которому перевалило за 70, сумел выжать такую же гирю 114 раз и стал чемпионом среди ветеранов в категории 90 кг.

Но не только наманганские ветераны успешно выступили. Есть здесь и талантливая молодежь. Преподаватель касансайского специнтерната для слепых 23-летний Мукимжон Абдурахманов завоевал титул чемпиона среди взрослых в весовой категории 70 кг. Для этого ему пришлось выжать двухпудовую гирю (32 кг) двумя руками 41 раз.

Бронзовые медали в копилку команды принесли Нажмиддин Кутпиддинов и Муроджон Пулатов. Нажмиддин, студент Наманганского педколледжа дошкольного образования, стал призером среди субюниоров в весовой категории 68 кг. Он поднял 24-килограммовую гирю одной рукой 24 раза.

Получше результат у выступавшего среди юниоров Муроджона, студента Касансайского педколледжа. Выступая в весовой категории 68 кг, он поднял такую же гирю 50 раз обеими руками.

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