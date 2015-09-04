Узбекский лидер вернулся из Пекина

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/.

3 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов в рамках пребывания с визитом в Китае принял участие в прошедших в Пекине торжественных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы во Второй мировой войне, на которые были также приглашены главы около 30 стран мира и международных организаций.

В тот же день узбекский лидер провел встречу с премьер-министром Государственного совета КНР Ли Кэцяном, с которым обсудил вопросы развития узбекско-китайского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

По завершении программы визита Президент Узбекистана отбыл на родину.

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