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Узбекская делегация вернулась из Германии
09.09.2015 18:26

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Делегация Узбекистана во главе с председателем Государственного комитета по охране природы Бахтиёром Абдусаматовым вернулась из Федеративной Республики Германия, где с 7 по 8 сентября в Берлине прошла министерская конференция "Вода и добрососедские отношения в Центральной Азии".

В выступлении главы узбекской делегации говорилось:

"Сегодня мировое сообщество находится на завершающем этапе реализации Целей развития тысячелетия и принятия новых глобальных ориентиров – Целей устойчивого развития до 2030 года, где вода занимает ключевое место. Примечательно, что одна из 17 новых целей будущего процветания мира непосредственно акцентирована на вопросах доступности, рационального использования, бережного отношения и сохранения водных ресурсов.

При этом для Центральной Азии без рационального и справедливого использования ограниченных водных ресурсов невозможно будет достичь ни одной из этих целей и добиться обеспечения достойной жизни для более 60 млн. населения региона, где вода является ключевым элементом создания условий для здоровья населения, обеспечения занятости, сохранения экосистем и всех их элементов, продовольственной безопасности, а также социально-экономического развития всех наших стран.

Узбекистан придерживается конструктивного и созидательного сотрудничества в вопросах использования трансграничных водных ресурсов. Мы убеждены, что закрепленные в международных водных конвенциях нормы справедливого и разумного использования трансграничных водных ресурсов, не нанесения вреда и учета интересов всех государств бассейна должны стать основой совместного их использования.

В этой связи мы твердо стоим на своей позиции, что строительство крупных гидротехнических сооружений в верховьях трансграничных рек, которые могут привести к тотальному дефициту воды, разрушительным экологическим, экономическим и социальным последствиям, должно рассматриваться именно через призму этих общепризнанных норм и принципов международного права, с учетом возможных рисков негативного воздействия на весь бассейн Аральского моря.

При этом необходимо сохранить экологический и водный баланс режима трансграничных рек. Реализация крупномасштабных проектов на водных артериях региона, особенно в странах верховья, должна осуществляться исключительно с проведением независимой, профессиональной, международной экспертизы с обязательным согласованием с сопредельными государствами.

Узбекистан, являясь активным участником глобальной природоохранной политики, с первых лет своей независимости заложил в основу развития страны принципы устойчивого развития и создания благоприятной окружающей природной среды для благосостояния населения.

Особенно в водном секторе, в Республике только за последние 10 лет были реализованы масштабные программы и проекты на сумму более 2 млрд. долл., направленные на восстановление и модернизацию ирригационной и дренажной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий, развитие системы интегрированного управления водными ресурсами, диверсификацию сельского хозяйства и многое другое.

Благодаря принятым мерам за последние 24 лет Узбекистан сократил водозабор на более чем 20% - с 64 до 51 млрд. куб. м в год, а на душу населения – почти в два раза. Улучшено мелиоративное состояние 1 млн. 200 тыс. га орошаемых земель.

На этом фоне и благодаря внедрению современных методов ведения сельскохозяйственной деятельности удалось обеспечить вдвое рост производства в агропромышленном комплексе.

Важным достижением стран Центральной Азии является то, что созданный в 1993 году Международный фонд спасения Арала с его межгосударственными институтами стал действенной платформой укрепления регионального сотрудничества по социально-экономическому и экологическому оздоровлению в бассейне Аральского моря.

В рамках председательствования в МФСА по инициативе Президента Республики Узбекистан в октябре прошлого года в городе Ургенче проведена Международная конференция, посвященная развитию международного сотрудничества по смягчению последствий экологической катастрофы. Нам отрадно отметить, что по итогам конференции были подписаны договоренности и соглашения на реализацию национальных и региональных проектов на общую сумму 3 млрд. долл. США, которые позволят претворить в жизнь практические действия, направленные на решение наиболее острых проблем в регионе Приаралья.

В результате реализации первой и второй фаз проектов в рамках "Водной инициативы" укреплена материально-техническая база национальных водохозяйственных организаций и Исполкома МФСА, осуществлены ремонтно-восстановительные работы на каналах и гидротехнических сооружениях, а также выполнены мероприятия по повышению кадрового потенциала специалистов.

Узбекистан и в дальнейшем привержен развитию сотрудничества и партнерских отношений в рамках "Берлинского процесса" – инициативы, нацеленной на оказание технического содействия в обеспечении рационального использования водных ресурсов в государствах Центральной Азии.

Считаем, что проекты, разрабатываемые и реализуемые совместно с нашими международными партнерами, должны быть направлены на достижение конкретных практических результатов с учетом интересов всех сторон.

Узбекская сторона готова рассмотреть участие в проектах, предлагаемых в рамках третьей фазы "Водной инициативы" Германии, с учетом их соответствия интересам и принципиальным подходам Республики Узбекистан.

В этой связи мы открыты для диалога и обсуждения, предлагаемых к реализации практических мероприятий в рамках предстоящей программы.

В свою очередь, хотели бы поделиться нашими предложениями, которые, по нашему убеждению, должны стать приоритетными в будущих совместных проектах.

Речь идет, в первую очередь, как я уже отметил, о мерах по смягчению отрицательных последствий Аральской катастрофы.

В частности, важным представляется продолжение реализованных в рамках предыдущих фаз "Водной инициативы" проектов по реконструкции ирригационно-дренажных систем, созданию и развитию имеющихся водоемов в дельте реки Амударья;

Во-вторых, особое значение имеют укрепление потенциала региональных институтов, в частности МФСА и его структурных организаций, развитие материально-технической базы и кадрового потенциала бассейновых водохозяйственных организаций – БВО "Амударья" и БВО "Сырдарья";

В-третьих, развитие автоматизированной системы мониторинга водных ресурсов, укрепление технологической и инструментальной базы государственных служб мониторинга, оснащение их современными методиками и приборами измерения количества и качества водных ресурсов.

В-четвертых, реализация проектов по реконструкции водоизмерительных установок и оборудования на всем протяжении трансграничных рек в регионе;

В-пятых, активизация деятельности по внедрению современных водосберегающих технологий орошения, а также обеспечению населения чистой питьевой водой в регионе Центральной Азии.

Прагматичный и реалистичный подход должен и впредь оставаться центральным в процессе разработки и реализации программ "Водной инициативы по Центральной Азии".

УЗИНФОРМ

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