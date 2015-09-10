



Посол Бангладеш посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Масуд Маннан посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана. Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит главы бангладешской дипмиссии в Ташкенте в МИД Узбекистана состоялся 18 апреля прошлого года. Тогда стороны обсудили рабочие вопросы узбекско-бангладешских отношений, сроки и содержание предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи