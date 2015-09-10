Наманганских школьников учат правилам дорожного движения

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В связи с началом нового учебного года со 2 по 12 сентября в Наманганской области Узбекистана проводится декада "Внимание - дети!". Акция призвана привлечь внимание общественности к вопросу пресечения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

С первого дня учебы в школах сотрудники управления безопасности дорожного движения областного управления внутренних дел поспешили к ребятам, чтобы еще раз напомнить им о правилах дорожного движения. А рассказы инспектора всегда интересны для школьников. Ведь все знают, что эти правила напрямую связаны со здоровьем, а то и жизнью граждан.

Во всех общеобразовательных школах и махаллях проводятся разъяснительные работы среди учащихся и учителей, родителей и водителей. На уроках духовности теме участия и поведения пешеходов в дорожном движении уделяют особое внимание.

"Интересной получилась беседа и в общеобразовательной школе №19 города Намангана, где специалисты разъяснили школьникам суть и значение правил дорожного движения, места этих постулатов в обеспечении благополучия и процветания общества", – рассказывает инспектор управления безопасности дорожного движения облУВД Дониер Муйдинов.

Ребята и сами поделились знаниями и мнениями, задавали вопросы специалистам, практиковали правильное движение по улице, где много транспорта, а передвижение пешеходов организуется с помощью светофора или регулировщика.

Такие мероприятия, беседы и встречи проводятся во всех учебных заведениях области.

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